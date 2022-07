So schreiben Sie einen guten Lebenslauf und vermeiden Fehler

Der Lebenslauf sollte schnell zu lesen sein, da man sich in Unternehmen nicht viel Zeit nehmen kann, um die Unterlagen durchzulesen. Sie müssen sich vorstellen, dass sich in der Regel viele Kandidaten auf eine Stelle bewerben. Deshalb können Sie Ihre Chancen durch einen Lebenslauf verbessern, wenn dieser klar und übersichtlich ist. Am besten verfassen Sie ihn in Stichpunkten, in denen Sie schnell und gezielt einen Überblick über Ihre bisherigen Tätigkeiten und Aktivitäten bieten. Der Lebenslauf sollte gut und einfach zu lesen sein.

Welche Informationen sollten Sie in einem Lebenslauf nennen?

Bei einer Bewerbung ist es immer wichtig, dass Sie die Informationen nennen, die für den Job wichtig sind, auf den Sie sich bewerben. Dabei ist es wichtig, dass Sie gerade bei Ihrer beruflichen Erfahrung über Kenntnisse verfügen, die für den Beruf relevant sind.

Ihre Aufgaben und Tätigkeiten

Nennen Sie im Lebenslauf alle Aufgaben, die Sie in einem Unternehmen gemacht haben. Dabei sollten Sie die Tätigkeiten für jede Arbeitsstelle nennen, für die Sie in der Vergangenheit gearbeitet haben. Auch wenn sich Aufgaben in verschiedenen Unternehmen wiederholen, ist das kein Problem. Es zeigt eher, dass Sie über genügend Erfahrung in diesem Bereich verfügen.

Sollten Sie sich als Neueinsteiger oder Berufsanfänger auf eine Stelle bewerben und noch nicht viel oder gar keine Erfahrung nachweisen können, ist es gut, wenn Sie sich auf Weiterbildungen konzentrieren, die Ihnen bereits theoretische Erfahrungen geliefert haben. Denn Unternehmen suchen nicht immer nur Bewerber, die schon lange im Job arbeiten.

Ihr Schulausbildung

Ein weiteres wichtiges Element in Ihrem Lebenslauf ist Ihre Schulausbildung. Für viele Jobs ist ein bestimmter Schulabschluss erforderlich. In diesem Fall ist es immer von Vorteil, wenn Sie diesen nachweisen können. Gerade wenn eine bestimmte Abschlussnote erforderlich ist, sollte diese auch genannt werden, was bei zahlreichen anderen Stellenangeboten nicht nötig ist.

Ihr berufliche Ausbildung

Neben der Schulausbildung ist die berufliche Ausbildung der nächste Faktor, auf den ein Personaler achtet. Hier sollten Sie unbedingt die Ausbildungsstelle nennen. Auch der erreichte Ausbildungsabschluss, den Sie gemacht haben, ist wichtig zu erwähnen.

Ihre Weiterbildung

Weiterbildungen sind immer ein Bereich, dem eine Personalabteilung besondere Beachtung schenkt. Es zeigt, dass Sie sich für den Job interessieren und sich in diesem Bereich zusätzliche Kenntnisse angeeignet haben. Dabei ist es jedoch wichtig, dass Sie diese auch richtig angeben. Sie sollten möglichst aktuell sein. Denn es bringt niemandem etwas, wenn Sie vor 10 Jahren einen bestimmten Computerkurs belegt haben, der bereits seit Langem überholt ist. Es sollten also relevante Informationen sein, die auch für den Job relevant sind.

Ihre Hard- und Soft-Skills

Personaler achten auch auf Hard- und Soft-Skills eines Bewerbers. In den meisten Fällen werden Sie in irgendeiner Form in einem Team arbeiten. In diesem Fall ist es wichtig, dass Sie zum Beispiel Ihre methodischen Kompetenzen zeigen, wie zum Beispiel Präsentationstechniken. Deshalb sollten Sie in Ihrem Lebenslauf die Hard-Skills nennen, die Sie sich im Laufe Ihrer beruflichen Erfahrung angeeignet haben.

Dem gegenübergestellt sind die Soft-Skills. Das sind persönliche, eher den Charakter betreffende Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass Sie ein Teamplayer sind. Auch Stressresistenz ist immer eine gute Eigenschaft, speziell wenn der Job stressig sein kann.

Darauf sollten Sie bei Ihrem Lebenslauf achten!

Das Wichtigste beim Schreiben eines Lebenslaufes ist, dass Sie sich auf das Nötigste beschränken. Ihre Unterlagen sollten schnell und einfach zu lesen sein. Es sollten nur die wichtigsten Inhalte genannt werden. Zudem sollten zentrale Punkte bei der Lebenslauf-Erstellung berücksichtigt werden.

Schneller Überblick

Versetzen Sie sich in die Lage eines Personalers, der für eine Stellenausschreibung teils mehrere Hundert Bewerbungsmappen bekommt. Er hat nicht viel Zeit, diese zu lesen. Er wird sich auf die konzentrieren, die ihm einen schnellen Überblick liefern. Stichpunkte geben ihm einen guten Überblick – im Gegensatz zu ausschweifenden Beschreibungen.

Einfaches Lebenslauf-Layout und klare Struktur

Gestalten Sie das Layout sehr einfach. Sie brauchen keine speziellen Rahmen oder Verzierungen, mit denen Sie den Lebenslauf aufhübschen. Das verwirrt eher beim Lesen und kann zu Ablenkung vom Wesentlichen führen. Im schlimmsten Fall werden Ihre Unterlagen deshalb aussortiert. Gestalten Sie Ihren Lebenslauf mit klaren Überschriften und mit einer einheitlichen Struktur der Stichpunkte.

Richtige Zeitangaben

Sie sollten auch nicht nur Zeitrahmen nennen, in denen Sie für Firmen gearbeitet haben. Sicherlich sind die Zeiten wichtig, jedoch ist es wichtiger zu erwähnen, was Sie genau für die jeweilige Firma gemacht haben.

Achten Sie darauf, dass ihre Zeitangaben genau sind. Sie sollten sich also gut vorbereiten, sodass die Informationen stringent sind und einen Sinn ergeben. Wenn Sie Lücken haben – und das sind Zeitrahmen von mehr als zwei bis drei Monaten, sollten Sie diese erklären können. Am besten ist es in diesem Fall immer, wenn Sie die Zeit für Praktika oder Weiterbildungen verwendet haben. Bitte halten Sie sich in diesem Fall unbedingt an die Wahrheit, denn Sie arbeiten mit Profis. Ein Personaler weiß genau, wann Unterlagen aufgehübscht wurden.

Persönliche Angaben

Was die persönlichen Angaben angeht, brauchen Sie nur die wichtigen Informationen nennen, wie zum Beispiel Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse et cetera. In der Vergangenheit waren Dinge wie der Familienstand und dergleichen wichtig. Dies sind veraltete Daten, die nicht mehr dort hineingehören. Im Gegensatz dazu können Sie jedoch weitere persönliche Informationen nennen, die Sie als eine interessante Person erscheinen lassen.

Fazit

Wenn Sie die obigen Punkte in Ihrem Lebenslauf berücksichtigen, bewerben Sie sich in der richtigen Form. Somit steigen Sie definitiv Ihre Chancen für ein persönliches Vorstellungsgespräch.