Jung, selbstständig, erfolgreich: Wie das mit QN Europe gelingen kann

Besonders Berufseinsteiger träumen davon, sich selbstständig zu machen. Direkt durchstarten, der eigene Chef sein und arbeiten, wann und wo man möchte. Doch es kann kompliziert sein, den richtigen Einstieg zu finden. Vor allem, wenn man noch wenig Erfahrung gesammelt hat. Dann können Erfolge ausbleiben. Es gibt allerdings Möglichkeiten, bei denen man sich zunächst einmal ausprobieren kann. Eine wachsende Zahl junger Menschen startet heutzutage ein eigenes Business im Direktvertrieb wie bei QN Europe.

Mit Unternehmen wie QN Europe in die Selbstständigkeit starten

Unternehmen wie QN Europe bieten ihren Vertriebspartnern verschiedene Möglichkeiten der Kooperation. Wer Produkte verkaufen kann, erhält so eine Option für einen attraktiven Nebenerwerb. Zu Beginn wird dafür kein Ladengeschäft benötigt, nicht einmal ein Webshop. Viele Jungunternehmer verkaufen die Produkte beispielsweise an Freunde und Bekannte. Die Kunden können auch Mitschüler oder Kommilitonen sein. Die dafür notwendige Ware beziehen sie in kleinen Mengen vom Direktvertriebsunternehmen. Daher ist zu Beginn auch kein Lagerraum erforderlich. Wenn es gut funktioniert, kann man das Geschäftsmodell ausbauen.

QN-Europe-Geschäftsführer Jerome Hoerth möchte jungen Menschen Produkte in die Hand geben, mit denen sie selbstbestimmt Geld verdienen können. Das mögliche Sortiment reicht von Beauty-Produkten über Luxusuhren bis zu Energy-Drinks. Die Überzeugung dahinter ist, dass ein begeisterter Verbraucher der beste Verkäufer sein kann. Wer von einem bestimmten Produkt wirklich überzeugt ist, der kann es auch verkaufen. Und daraus kann eine ernsthafte Karriere werden, wenn der Jungunternehmer motiviert und zielstrebig ist. QN Europe ist die europäische Dependance des asiatischen Direktvertriebsunternehmens QNET. Dessen Begründer Vijay Eswaran rät: „Fortschritt und Erfolg erfordern Fleiß, Engagement und Anstrengung. Gib immer 110 Prozent! Nur so kannst du dein volles Potential wecken.“

Selbstständig erfolgreich durch Networking

Wer sich selbständig macht, sollte unbedingt mit anderen Selbstständigen sprechen. Man sollte immer sehr genau zuhören, denn aus den Erfahrungen anderer Unternehmer kann man sehr viel lernen. Deshalb lohnt es sich, ab und an zu fragen, was gut läuft und was eher nicht. Am besten ist es, wenn man sich an Vorbildern orientiert. Das können Personen sein, die bereits jetzt ein Business betreiben, dass ihnen jenen Lebensstil ermöglicht, den man sich selbst wünscht. Das können zum Beispiel Solopreneure oder digitale Nomaden sein. Es hilft auf jeden Fall, offen zu sein und neugierig.

Wer sich für das Geschäftsmodell Direktvertrieb wie bei QN Europe entscheidet, muss sich selbst organisieren können. Das bedeutet zum Beispiel, festzulegen, wie viele Stunden am Tag gearbeitet wird. Das klingt verlockend, ist aber auch eine große Herausforderung. QN Europe bieten ihren Business-Partnern vielfältige Unterstützungen und Trainings an. So wird der Start in die Selbstständigkeit erleichtert. Bei diesen Veranstaltungen kann man andere Jungunternehmer kennenlernen und mit ihnen über die eigenen Erfahrungen sprechen.

Selbstständig machen: Wo fängt man an?

Die Grundlage für jede Selbstständigkeit ist eine gute Geschäftsidee. Eine Frage steht dabei im Fokus: „Was kann ich anbieten, dass meine Mitbewerber nicht haben?“ Denn jede neue Idee muss sich auf dem Markt behaupten. Das kann schwieriger sein, als es auf den ersten Blick aussieht. Wer nicht weiß, was das eigene Angebot zu etwas Besonderem macht, sollte noch einmal genau den Markt analysieren. Erst wenn die optimale Idee gefunden ist, schreitet man voran: zum Konzept. Das umreißt schon einmal, wie die Abläufe in Unternehmen wie QN Europe organisiert werden sollen. Und daraus wird dann eine genaue Strategie für die Realisierung entwickelt.

Bloß nicht entmutigen lassen!

Junge Selbstständige stehen zahllosen Herausforderungen gegenüber. Das kann den Einzelnen verunsichern und sogar aus der Bahn werfen. Aber wer erfolgreich sein möchte, muss eine gewisse Nervenstärke entwickeln. Sich nicht beirren lassen, sondern an den eigenen Traum glauben und Verantwortung übernehmen. Es wird der Punkt kommen, an dem man schwierige Entscheidungen treffen muss. Das kann einem niemand ersparen. Deshalb ist es besonders wichtig für junge Unternehmer, von Menschen umgeben zu sein, die Ihnen mit tatkräftiger Hilfe zur Seite stehen.

Machen wir uns nichts vor: Viele Jungunternehmen scheitern. Der Grund dafür ist meist eine Kombination aus mangelnder Erfahrung und Selbstüberschätzung. Jeder Gründer sollte sich im Klaren darüber sein, dass er nicht alles weiß, was für den Erfolg nötig ist. Deshalb ist es so wichtig, immer weiter zu lernen. Es kann auch durchaus sinnvoll sein, eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Es gibt kostenfreie Informationsangebote nutzen, zum Beispiel bei der Industrie- und Handelskammer oder anderen seriösen Anlaufstellen. Das kann es erleichtern, den Traum der eigenen Selbstständigkeit zu realisieren.