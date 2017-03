Sieben Wege wie Sie Homosexualität heilen können

Wir leben in einem aufgeklärten Land und dabei wird Toleranz großgeschrieben. Es gibt keinen Raum für Diskriminierungen. Und das ist auch gut so. Aber nichtsdestotrotz muss man sich ab und an mit der Realität der sexuellen Moralentwicklung auseinandersetzen, denn gerade auf diesem Gebiet wird immer noch rege geforscht und die Fortschritte sind erstaunlich. So haben neueste Studien der Universität zu Sotschi – durchgeführt von Prof. Dr. Putinski – aufgezeigt, dass Homosexualität in gewissen Stadien hochansteckend sein kann. Und was hochansteckend ist, das muss kuriert werden.

Genau wie Sie, lieber Leser und liebe Leserin, frei darüber entscheiden können, welche Schuhgröße Sie haben, welche Form Ihre Nase hat oder dass Sie Fan von Bayer Uerdingen sind, genau so können sich Homosexuelle für eine Heilung entscheiden. Hier finden Sie nun 7 Wege und Methoden, mit denen Sie sich vor Homosexualität schützen können.

1.) Wenden Sie sich Gott, dem Schöpfer und Bewahrer, zu. Denn Gott und sein Stellvertreter auf Erden haben bereits vor Jahrzehnten ein klassisches Mittel gegen Homosexualität vorgestellt: Kondome. Kondome verhindern wirkungsvoll die Reproduktion homosexueller Paare.

2.) Besuchen Sie häufig Fussballspiele. Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass aktive Fussballer und aktive Fussballfans vor den krakenartigen Fängen der Krankheit geschützt werden. Das beste Beispiel ist Thomas Hitzlsberger. Zeitlebens ein tapferer Heterosexueller, dann beendet er seine Karriere und sein Immunsysteme erschlaffte und nun ist er infiziert. Lassen Sie sich das eine Lehre sein. Ab auf den Platz oder in die Kurve.

3.) Laden Sie sich eine Heiler-App herunter. Die App „Setting Captives Free Mobile“ heilt neben Homosexualität auch Rauchen, Spielsucht, Fresssucht und Drogenmissbrauch. Und das alles völlig kostenlos.

4.) Verbannen Sie die Evolutionslehre. Sie ist eines der schlimmsten Übel und Wurzeln für gleichgeschlechtliche Beziehungen. Denn der kreationistische Weg lehrt uns: Adam + Eva = Kinder. Adam + Adam = Null sowie Eva + Eva = Null. Darum zeigen wir schlussendlich mit der simplen Formel Adam² + Eva² = Kinder² und der Gleichstellung Kinder² > Null². Q.E.D.

5.) Schicken Sie mir Geld und das Bild des- beziehungsweise derjenigen, die geheilt werden soll. Ich werde innerhalb von sieben Wochen die Krankheit aus der Ferne besiegt haben. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort und eine 100-prozentige Geld-Zurück-Garantie. Sollte die entsprechende Person nicht nach sieben Wochen geheilt sein, ist sie von Hitler und Lucifer besessen. In dem Fall verfällt die Geld-Zurück-Garantie.

6.) Psychologen haben herausgefunden, dass die Farbe rosa eine Erfindung der Schwulenlobby und hochverbreitend ist. Bekämpfen Sie rosa mit einem kräftigen braun.

7.) Stellen Sie sich schützend vor die Familie als die einzige Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Der Virus wird versuchen die Familie zu zerstören. Das versucht er bereits seit Jahrmillionen, konnte aber immer wieder durch tapfere Ehepaare zurückgeschlagen werden. Reihen Sie sich also in die illustre Runde ein und stehen Sie neben Ikonen wie Reverend Ida Tweedle plus Gattin aus dem ländlichen Wyoming oder dem aus dem verträumten Kansas stammenden Mormonenpatriarchen Elijah Greeperbottom plus Gattin plus Gattin plus Gattin plus Gattin plus Gattin plus Gattin plus Gattin…

Sie sehen: Der Kampf ist noch nicht verloren. Reihen Sie sich in unsere tapfere Allianz gegen die Homosexualität ein! Genießen Sie malerische Bibelstunden, organisieren Sie Informationsrunden zur Thematik oder nehmen Sie an klassischen Progromen gegen Schwule in Osteuropa teil. Unser Portfolio ist – wie auch unsere Liebe – grenzenlos.

Benötigen Sie weitere Informationen? Dann klicken Sie einfach mal auf diesen Link. Hier wird Ihnen geholfen.