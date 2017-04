Kreative Werbegeschenke für die erfolgreiche Kundenbindung

Wie oft sind wir selbst von einfallslosen Werbegeschenken enttäuscht, und wie oft sagen wir uns selbst, dass wir es besser könnten? Werden wir mit der Frage unmittelbar konfrontiert, wissen wir dennoch selten eine Antwort: Was wären denn passende, kreative Werbegeschenke unserer Wahl? Die Lösung ist die Personalisierung von wirklich brauchbaren Gegenständen. So vertaubt das Präsent erstens nicht und zweitens erinnert es auf positive Art an das schenkende Unternehmen. Das Resultat ist eine erfolgreiche Kundenbindung, und das langfristig.