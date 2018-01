Mit Schwung ins neue Jahr: CUBELIX präsentiert sich auf der imm cologne

Lauda-Königshofen, 03. Januar 2018 – CUBELIX startet fulminant in das neue Jahr und präsentiert gleich zu Beginn des Jahres 2018 sein multifunktionales Möbelsystem auf der wichtigsten Einrichtungsmesse der Welt: der imm cologne, die von 15. bis 21. Januar 2018 in Köln stattfindet. Wenn sich das Who’s Who des Interior-Designs trifft, um Innovationen auf die internationalen Märkte zu bringen, wird der Würfel, der alles kann, wichtige Trends setzen. Besuchen Sie uns in Halle 5.2 am Stand B-044.

Innovationstreiber auf der imm cologne

In der Möbel- und Einrichtungsbranche gilt die jährlich stattfindende imm cologne als die weltweit wichtigste Messe. Hier treffen sich Marktführer und Innovationstreiber aus dem Bereich Interior-Design. CUBELIX wird hier für eine Überraschung sorgen, denn das Startup setzt alles daran, die Welt der Einrichtung zu revolutionieren.

CUBELIX ist Multifunktionalität at its best

In einer Gesellschaft, in der sich Wohnen und Arbeiten stark verändern und die Grenzen zwischen beidem immer stärker verschwimmen, müssen sich Einrichtungskonzepte grundlegend verändern. CUBELIX macht dies in einer besonderen Art und Weise: Der Würfel des fränkischen Herstellers definiert Multifunktionalität und Flexibilität neu.

CUBELIX besteht aus einem universellen Würfel und drei Platten verschiedener Größe. Diese Elemente ergeben 25 grundlegende Möbel-Kombinationen und bilden die passende Ausstattung für jede Gelegenheit: Vom Bett über eine Kinderzimmereinrichtung bis hin zum Büromobiliar oder Stehtische für ein Event. Doch der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Kombinationen sind beliebig erweiterbar, können schnell ab- und umgebaut werden und lassen sich leicht transportieren.

Potenzieller Design-Klassiker mit Pep

In puncto Design setzt CUBELIX ebenfalls Maßstäbe. Die minimalistische Gestaltung hat das Potenzial, zum Klassiker zu werden – dank der verschiedenen Farbausführungen wird es niemals langweilig. Hochwertige Verarbeitung aus der Schweizer Hartfaserplatte SWISSCDF sorgt dafür, dass CUBELIX gerade gehobenen Ansprüchen an die Qualität gerecht wird. Die innovative Oberflächenbeschichtung macht das Möbelsystem robust und langlebig – auch bei erhöhter Beanspruchung und Feuchtigkeit.

Besuchen Sie uns auf der Einrichtungs- und Möbelmesse Nr. 1

Die imm cologne ist die Nummer eins unter den Möbelmessen: Nicht nur weil sie als erste Veranstaltung der Branche den Ton für das neue Jahr angibt, sondern auch, weil sie durch renommierte Aussteller, fachkundige Besucher und hochwertige Präsentation neue Impulse an die Märkte aussendet.

Erfahren Sie ein innovatives Produkt mit allen Sinnen und besuchen Sie das CUBELIX-Team auf der imm cologne am Stand B-044 in Halle 5.2. Überzeugen Sie sich optisch und haptisch von der Wertigkeit und Qualität unseres Produktes und lassen sie sich von den zahlreichen Möglichkeiten inspirieren.

Gerne können Sie mit uns im Vorfeld einen Termin für Ihren Besuch auf unserem Stand vereinbaren – telefonisch unter +49 180 5009713 oder per Mail an oliver@cubelix.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Über CUBELIX

Biografien und Karrieren sind heute flexibel. Umbrüche und Neuerfindungen keine Seltenheit mehr. CUBELIX, der Würfel, der alles kann, ist das Einrichtungssystem, das sich Großstadtnomaden, Co-Working-Spaces und innovative Unternehmen in der Wachstumsphase leisten sollten. Hochwertig verarbeitet, hip im Aussehen, innovativ und flexibel: Mit CUBELIX passt sich die Einrichtung wechselnden Bedürfnissen an und transportiert gleichzeitig die Botschaft vom jungen und dynamischen Unternehmen. Der Arbeitsplatz, Veranstaltungen aber auch das Wohnzimmer zu Hause lassen sich mit CUBELIX ganz flexibel ausstatten: Ein innovatives Möbelsystem nach dem Baukasten-Prinzip, das sich wechselnden Bedürfnissen anpasst.

Erfahren Sie mehr unter www.cubelix.de.