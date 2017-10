So richtig durchstarten: Auf zum Presentation Rocket Day 2017!

Präsentationen sind überall und nicht mehr aus dem Berufsalltag wegzudenken. Doch beide Seiten der Medaille sind uns nur allzu gut bekannt: So wie Vortragende sich mit Nervosität und Lampenfieber auseinander setzen müssen, kennen auch Zuschauer und Zuhörer die unangenehme Situation, wenn der Vortrag methodisch schlecht vorbereitet ist. Dabei lässt sich genau das erlernen: Wie Sie etwa professionell mit den richtigen Methoden auswählen und richtig anwenden, Ihre Inhalte optimal präsentieren und rhetorisch glänzen, eine emotionale Bindung aufbauen, Kernbotschaften überzeugend vermitteln und noch einiges mehr, lernen Sie im Presentation Boot Camp 2017 in Mörfelden-Walldorf. Warum gerade hier? Weil es mehr als nur frontaler Input ist, bei dem Sie im Anschluss sich selbst überlassen sind. Denn bei diesem Intensivtraining erhalten Sie nicht nur umfangreiche Tipps und Ratschläge von renommierten Experten rund um das Thema Professionell Präsentieren, sondern Sie können Ihre neugewonnenen Erkenntnisse direkt praktisch umsetzen – und das mit unmittelbarem Feedback der Profis.

Richtig präsentieren lernen: Nicht nur abschauen, sondern aktiv trainieren

Seit jeher vielseitiges Programm, großartiges Feedback und begeisterte Teilnehmer sind nur drei gute Gründe: Der Presentation Rocket Day (ehemals Presentation Bootcamp) findet auch dieses Jahr statt, diesmal am 10. November 2017 im Eventzentrum in Mörfelden-Walldorf. An diesem Tag ergeben die besten Bestandteile von Konferenz und Trainingseinheiten die perfekte Mischung – für Ihr Intensivtraining für richtiges Präsentieren und Überzeugen. So profitieren Sie von ganz unterschiedlichen Formaten, mit denen Sie Ihre Wirkung in Präsentationen erheblich erhöhen können. Denn am Presentation Rocket Day bieten sich Ihnen nicht nur interaktive Workshops und Vorträge renommierter Experten: Es gibt auch die Möglichkeit zum 1-zu-1-Live Coaching mit Präsentationsexperten.

Der Presentation Rocket Day hat sich als einzigartiges Event bewährt, das die lehrreichsten Formate vereint. Dipl.-Wirtsch.-Informatiker Matthias Garten, Geschäftsführer von smavicon und selbst Profi in Sachen Präsentieren, ist der Initiator. Grundidee des Events ist es, den Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, nicht nur theoretischen Input zu erhalten, sondern diesen auch realitätsnah umzusetzen und professionelles Feedback zu bekommen.

Wenn auch Sie diese Möglichkeit des 1-Tages-Intensivtrainings nutzen möchten, können Sie sich hier für den Presentation Rocket Day 2017 am 10. November 2017 anmelden.

Von den besten lernen: Die Referenten des Presentation Rocket Day 2017

Nachdem sich die Veranstaltungsreihe bereits seit einigen Jahren bewährt und eine ganze Reihe namhafter Referenten für sich gewinnen konnte, wartet auch der diesjährige Presentation Rocket Day mit einem vielversprechenden Programm auf.

Spannende Vorträge beim Presentation Rocket Day 2017

Das sind die Referenten und ihre Vortragsthemen:

Michael Ehlers : „E-Rhetorik – Worte, Macht und Wirkung“

: „E-Rhetorik – Worte, Macht und Wirkung“ Matthias Garten : „Aktuelle Präsentationstrends und professionelle Vertriebspräsentationen“

: „Aktuelle Präsentationstrends und professionelle Vertriebspräsentationen“ Markus Hofmann : „Vorsprung durch Wissen – in jedem Kopf steckt ein Superhirn“

: „Vorsprung durch Wissen – in jedem Kopf steckt ein Superhirn“ Gaby S. Graupner : „Storytelling – der sichere Weg zur Einzigartigkeit“

: „Storytelling – der sichere Weg zur Einzigartigkeit“ Michael Rossié : „Aller Anfang ist …. meist schwer. Redeanfänge leicht gemacht.“

: „Aller Anfang ist …. meist schwer. Redeanfänge leicht gemacht.“ Ralf Schmitt: „Ich bin total entspannt, wenn man mir rechtzeitig Bescheid gibt.“

Die verschiedenen Vorträge sind über den Tag verteilt und wechseln sich im mit weiteren Formaten und Kommunikationspausen ab.

Interaktive Workshops für Ihren Präsentationserfolg

Beim Presentation Rocket Day 2017 können Sie auch an den folgenden Präsentations-Workshops teilnehmen:

Thomas Schlechter : „100 % Bestform bei jeder Präsentation“

: „100 % Bestform bei jeder Präsentation“ Gert Schilling : „Zaubertricks für Redner“

: „Zaubertricks für Redner“ Patrick Nini : „Präsentationen in Bewegung setzen“

: „Präsentationen in Bewegung setzen“ Bettina Stark : „Meine stimmige Präsentation – das perfekte Zusammenspiel von Stimme, Rhetorik, Körpersprache“

: „Meine stimmige Präsentation – das perfekte Zusammenspiel von Stimme, Rhetorik, Körpersprache“ Peter Mohr : „DON‘T GET SHOT – Einwände und Angriffe aus dem Publikum in Präsentationen souverän meistern“

: „DON‘T GET SHOT – Einwände und Angriffe aus dem Publikum in Präsentationen souverän meistern“ Axel Rachow: „Wenn die Champagnerperlen im Champagner perlen …“

Für Performance -Teilnehmer am Presentation Rocket Day 2017 bietet sich die Möglichkeit, eigene Vorträge zu halten und umfassendes professionelles Feedback zu erhalten.

Jetzt zum Presentation Rocket Day 2017 anmelden und Ihre Präsentations- und Vortragsfähigkeiten steigern

Zur Teilnahme am 10. November 2017 gibt es mehrere Kartenkategorien zur Auswahl. Informieren Sie sich vorab und wählen Sie das für Sie richtige Paket. Absoluter Lernerfolg in kurzer Zeit.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der Homepage des Presentation Rocket Day 2017 oder gehen Sie hier direkt zur Anmeldung.

Erste Einblicke vorab: Der Trailer zum Presentation Rocket Day 2017

Für einige Einblicke zum Intensivtraining in Mörfelden-Walldorf am 10.11.2017, finden Sie hier den Trailer zur Veranstaltung: