Präsentieren und begeistern – Mit dem Presentation Rocket Day 2018

Präsentieren ist ein elementarer Bestandteil der Geschäftswelt. Schade nur, wenn von den Zuhörern kaum Interaktion zurückkommt, nur vereinzelte Personen auf Pointen und Witze reagieren und Sie sich auf der Bühne nicht wohlfühlen. So kommt die Information Ihres Vortrags nicht beim Publikum an, potenzielle Kunden und Investoren lassen sich nicht durch Ihre Ideen begeistern. Was aber, wenn Sie den optimalen Einstieg in eine Präsentation zielsicher finden, mit Visualisierungen die Aufmerksamkeit Ihres Publikums fesseln und durchweg selbstsicher auftreten? Und das bei jedem Vortrag? Namhafte Experten zeigen Ihnen am 9. November 2018 im Kultur- und Tagungszentrum Mörfelden-Walldorf, wie Sie zum Präsentations-Profi werden. Als Teilnehmer sind Sie mitten drin statt nur dabei und können das erlernte Wissen direkt auf die Probe stellen – inklusive Feedback von den Experten. Für die Mutigen bietet der neue Programmpunkt „Presentation Fuck Ups“ zudem die Möglichkeit, selbst auf der Bühne zu stehen.

Fesseln Sie Ihre Zuhörer mit gelungenen Präsentationen

Auch dieses Jahr wartet der Presentation Rocket Day mit einer hochklassigen Besetzung an Vortragenden und Coaches auf. Profitieren Sie von dem Wissen der 14 teilnehmenden Experten: In verschiedenen Formaten wird Ihnen gezielt und praxisnah vermittelt, worauf es bei einem guten Vortrag wirklich ankommt – und wie Sie das Gelernte optimal umsetzen können. Wer eine trockene Veranstaltung erwartet, ist hier fehl am Platz. Lassen Sie sich von der Begeisterung fürs Präsentieren anstecken!

Initiator Dipl.- Wirtsch.-Informatiker Matthias Garten, Geschäftsführer von smavicon und selbst Präsentations-Profi, möchte die Präsentationskultur in Deutschland verändern und neue Impulse in Sachen Innovation setzen. Entdecken Sie die neusten Trends und heben Sie sich von anderen Vortragenden ab.

Vorträge von den Experten in Sachen Präsentation beim Presentation Rocket Day 2018

Das sind die Referenten und ihre Vortragsthemen:

Hermann Scherer : „Inszenierung“

: „Inszenierung“ Matthias Garten: „Trendige Businesspräsentationen im Vertrieb, Marketing und Trainingsbereich“

„Trendige Businesspräsentationen im Vertrieb, Marketing und Trainingsbereich“ Michael Rossié: „Die Humorwerkstatt. Wie Sie Pointen erfinden und erzählen.“

„Die Humorwerkstatt. Wie Sie Pointen erfinden und erzählen.“ Uwe Günter-von Pritzbuer: „Emotion ist der Unterschied, der den Unterschied macht!“

Die verschiedenen Vorträge sind über den Tag verteilt und wechseln sich mit anderen Programmpunkten und regelmäßigen Pausen ab.

Break-Out-Sessions mit Praxisbezug

In den zwei Break-Out-Sessions erhalten Sie umsetzbaren Input für Ihre Präsentationen von führenden Experten in Sachen Konzeption, Auftreten und Mindset.

Susanne Nickel: „Präsentationsziele erreichen – Alles eine Frage der Attitude: Wie Sie mit der richtigen Haltung Ihr Publikum begeistern und überzeugen“

„Präsentationsziele erreichen – Alles eine Frage der Attitude: Wie Sie mit der richtigen Haltung Ihr Publikum begeistern und überzeugen“ Elisabeth Motsch: „Outfit verkauft – Das Auge kauft“

„Outfit verkauft – Das Auge kauft“ Frank Asmus: „Apples Strategische Kommunikation – Die legendären Keynotes von Steve Jobs“

„Apples Strategische Kommunikation – Die legendären Keynotes von Steve Jobs“ Gert Schilling: „Zaubertricks für Redner“

Als Performance-Teilnehmer haben Sie die Möglichkeit, das Gelernte nach dem Workshop direkt umzusetzen.

Das besondere Highlight: Lassen Sie sich von Experten in Einzelsitzungen coachen

Neben den vier großen Vorträgen der namhaften Experten und den Break-Out-Sessions haben Sie die Möglichkeit, als VIP-Rocket-Ticket-Teilnehmer an 30-minütigen 1-zu-1-Coachings teilzunehmen. Als Coaches zur Verfügung stehen Ihnen:

Smavicon-Team : Folienoptimierung

: Folienoptimierung Bettina Stark: „Die Begeisterungstools. So präsentieren Sie sich einzigartig.“

„Die Begeisterungstools. So präsentieren Sie sich einzigartig.“ Karin Seifarth: „Selbstsicherheit“

„Selbstsicherheit“ Daniela Lopez: „Präsentationskonzeption – Was Ihre Präsentation wirklich braucht.“

„Präsentationskonzeption – Was Ihre Präsentation wirklich braucht.“ Margit Lieverz: „Der ideale Opener – spannende Rede-Einstiege auf den Punkt.“

„Der ideale Opener – spannende Rede-Einstiege auf den Punkt.“ Thomas Schlechter: „100% Bestform bei jeder Präsentation und für den Verkauf“

Die 30-minütigen Coachings finden den ganzen Tag über statt.

Dieses Jahr neu: „Presentation Fuck Ups“

Dank dieses neuen Programmpunkts können Sie Ihre weniger erfolgreichen Vorträge auf der Bühne des Presentation Rocket Day vorstellen und erhalten Feedback von den anwesenden Experten.

Werden Sie Präsentationsprofi – jetzt Ticket sichern!

Seien Sie dabei am 9. November 2018 und erleben Sie 14 Experten und ein Ziel: Werden Sie Präsentationsprofi! Dabei können Sie genau das mitnehmen, was Sie für sich brauchen. Denn dank der verschiedenen Kartenkategorien können Sie das für Sie passende Paket optimal auswählen.

Coachings buchen – schnell sein lohnt sich

Hier noch ein Tipp aus der Redaktion: Wenn Sie sich noch bis zum 31. Oktober 2018 registrieren, besteht die Möglichkeit für 1-zu-1-Coaching à 30 Minuten.

Nutzen Sie den AGITANO-Rabattcode

Weitere Informationen und die Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter Presentation Rocket Day 2018. Dazu bietet sich noch eine weitere Chance: Bis zum 31.10.2018 können Sie sich mit dem Rabattcode FOMAPRD2018 10 Prozent Rabatt auf den regulären Ticketpreis sichern.

Erste Einblicke in den Presentation Rocket Day: Überzeugen Sie sich selbst!

Hier finden Sie den Trailer für den Presentation Rocket Day 2018:

Presentation Rocket Day Trailer 2018

Dieses Video auf YouTube ansehen

(Quelle: YouTube)

Worauf warten Sie also noch? Lassen Sie sich von den Experten in die Kunst der Präsentation einweihen!