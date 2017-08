Tipps für das Büro: Die Auswahl der Druckerpatronen

Ob nun im privaten oder im beruflichen Bereich, überall herrscht der unternehmerische Gedanke vor. Damit stellt sich ebenso überall die Frage: Wie lassen sich die notwendigen Kosten auf ein Minimum reduzieren? Diese Überlegung ist für uns alltäglich und selbstverständlich geworden und betrifft selbstverständlich auch die Büroausstattung. Doch wie lassen sich Einsparungen möglichst effizient beispielsweise am essenziell wichtigen Drucker umsetzen? Denn selbst in der digitalisierten Zeit gilt: Was gedruckt und schwarz auf weiß steht, überzeugt durch Authentizität.* Bei einem genaueren Blick auf die Rechnungen wird klar: Insbesondere die Auswahl der Druckerpatronen macht einen gewaltigen Unterschied.