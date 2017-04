Wie Sie auf dem neusten Stand bleiben: Weiterbildung und Fernstudium in der Praxis

Für Unternehmen jeder Größenordnung sind es die Menschen, die den Ausschlag geben: Die MitarbeiterInnen mit ihren jeweiligen Fähigkeiten. Als Arbeitnehmer selbst geht es einerseits darum, möglichst konstruktiv zum Unternehmenserfolg beizutragen. Andererseits sollten Sie auch Ihre eigene Positionierung nicht aus den Augen verlieren. Die Zeiten, in denen bis zur Pensionierung in einem Unternehmen „vor sich hin gedümpelt“ wurde, sind längst passé. Das vernetzte Wissen unserer Zeit will gut genutzt sein – zugunsten der Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens und der eigenen Person. So bedingen Weiterbildung und Fernstudium den Unternehmenserfolg.