Amazon-Training: In 8-12 Wochen zum Amazon-Erfolg

Riesiger Dschungel von Amazon-Trainings und vielen -Informationen

In der Welt des Online-Handels ist es leicht, sich in der Flut von Ratschlägen zu Amazon zu verlieren. Überall sprießen Podcasts, YouTube-Kanäle, spezielle Agenturen, unterschiedlichste Amazon-Trainings und selbsternannte Experten aus dem Boden, was die Suche nach zuverlässigen Informationen erschwert.

Oftmals stößt man leider auf irreführende, veraltete oder gar riskante Ratschläge. Generell ist es wichtig, kritisch zu bleiben und Quellen auf ihre Aktualität und Glaubwürdigkeit zu prüfen.

Am besten ist es jedoch, wenn man auf das Wissen und die Erfahrung von ausgewiesenen Profis und Experten baut.

Im Live-Webinar das Amazon-Training kennenlernen

Um genau hier anzusetzen, hat Alexander Krunic ein spezifisches Amazon-Training entwickelt, was bereits seit 2015 läuft. Um zu verstehen, worauf er Wert legt und was Sie lernen, führt er heute Abend ein Live-Webinar durch.

Im exklusiven, kostenlosen Online-Webinar deckt er auf, was im Jahr 2024 auf Amazon funktioniert. Lernen Sie seine einzigartige Strategie kennen, die sich von der breiten Masse abhebt. Und entdecken Sie, warum das gängige FBA-Modell nicht automatisch zum Erfolg führt. Ein paar Rahmenpunkte zum Live-Webinar:

Einzigartige Strategien: Er zeigt Ihnen, was seine Herangehensweise so besonders macht und wie Sie sich damit von anderen Händlern absetzen können.

Die “4 S” Methode: Lernen Sie seine vier Schlüsselkriterien kennen, die Ihnen helfen zu entscheiden, ob Ihre Geschäftsidee die Zeit und das Geld wert ist.

Das Geheimnis des Erfolgs: Er enthüllt, was wirklich notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Und es ist weder Kapital noch das perfekte Produkt.

Dieses Webinar bietet Ihnen klare, verständliche Einblicke und praktische Tipps, um Erfolg auf diesem Marktplatz zu haben, vor allem und insbesondere in der Nische.

Wenn Sie heute Abend, am Donnerstag, 07. März 2024, ab 19:00 Uhr, beim Live-Webinar dabei sein wollen, dann einfach anmelden und kostenfrei teilnehmen.*

Dies könnte Ihre Chance auf eine goldene Zukunft sein. Lassen Sie sich diese nicht entgehen.

Alexander Krunic: Der Mann hinter der Azon.Academy

Seit 1988 ist Alexander Krunic ein aktiver Unternehmer, unter anderem mit dem Business Bestseller Verlag, und hat die Entwicklung von Amazon seit Beginn an verfolgt. Von Hermann Scherer als „Unternehmer-Macher“ bezeichnet, hat Alexander Krunic über drei Jahrzehnte hinweg Tausenden dabei unterstützt, eigene Unternehmen zu gründen.

Im Jahr 2015 führte er als erster im deutschsprachigen Raum eine spezifische Amazon-Handelsstrategie ein, die ursprünglich aus den USA stammt. Zudem etablierte er eine Amazon-Gruppe, die mittlerweile mehr als 2.500 Mitglieder weltweit zählt – mit Ausnahme der Antarktis.

Die Grundlagen des Erfolgs: Kurzer Einblick in das Amazon-Training

Dieses Training unterscheidet sich von anderen durch die praxisnahen Lektionen, die tief in die Strategien des erfolgreichen Verkaufens auf Amazon eintauchen. Dabei wird betont, wie wichtig es ist,

die Dynamiken des Marktes zu verstehen

Trends zu analysieren

einfach zu starten und Erfahrungen zu sammeln

eine starke Marke aufzubauen

das Vertrauen der Kunden zu gewinnen.

So können Sie Ihren Erfolg auf Amazon sichern und zum erfolgreichen Verkäufer und Händler werden.

Warum am Live-Webinar für das Amazon-Training teilnehmen

Der anstehende Live-Webinar ist eine sehr gute Möglichkeit,

Einblicke in die Welt des Amazon-Business zu erhalten

erste wertvolle Kenntnisse zu bekommen

um sich zu überlegen, ob ein Amazon-Business das richtige für einen selbst ist

Teil einer Gemeinschaft ambitionierter Unternehmer zu werden.

Der letzte Punkte ist essenziel auf dem Weg zu Ihrem Erfolg, dann Netzwerk und Wissensaustausch sind mit die wertvollsten Ressourcen in diesem Geschäft.

Zudem stellt Alexander Krunic Teilnehmer des Amazon-Trainings und Mitglieder der -Gruppe vor. Dabei wird er von ihren Erfolgen berichten und aufzeigen, wie deren Weg war und ist. Zudem stellt er dar, wie das Gelernte diesen Menschen geholfen hat, ihre Geschäftsideen in die Tat umzusetzen. Diese Geschichten dienen als Inspiration und Beweis dafür, dass mit dem richtigen Wissen und der nötigen Entschlossenheit jeder auf Amazon erfolgreich werden kann.

Nächste Schritte: Ihr Weg zum Amazon-Erfolg

Die Entscheidung, am Live-Webinar teilzunehmen, ist der erste Schritt in eine vielversprechende Zukunft. Anschließend können Sie sich entscheiden, ob für Sie das Amazon-Training das richtige ist. Auf alle Fälle gehen Sie kein Risiko ein, denn das Webinar ist komplett kostenfrei.

Heute Abend, am Donnerstag, 07. März 2024, findet ab 19:00 Uhr das Live-Webinar statt. Einfach anmelden und kostenfrei teilnehmen. Alles Wichtige erfahren und dann Entscheidung treffen. Es ist Ihre persönliche Chance auf mehr geschäftlichen Erfolg.*

Von 7. bis 14. März 2024 nimmt die Azon.Academy wieder neue Mitglieder in ihre Gruppe mit auf.

Ab dann geht es darum, alle Neuen möglichst schnell in die Umsetzung zu bringen. Wichtig zu verstehen ist dabei: Die meisten scheitern nicht am Wissen, sondern an der Umsetzung. Und genau hier biete die Azon.Academy die entsprechende Unterstützung an.

Mit Engagement und den erlernten Strategien steht Ihrem Erfolg nichts mehr im Wege. Nutzen Sie diese Chance, um Ihr eigenes Amazon-Geschäft aufzubauen und zu einer von vielen Erfolgsgeschichten zu werden.

Laden Sie sich gerne auch unser Whitepaper zum Amazon-FBA-Business herunter.