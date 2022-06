Warum Sie jetzt auf Amazon starten sollten

Erfolg auf Amazon ist erlernbar

Es gibt viele Wege, um auf Amazon erfolgreich zu sein. Doch die Strategie meines Geschäftsfreunds Alexander Krunic, die dieser 2015 als erster im deutschen Sprachraum bekannt gemacht hat, schlägt alle anderen um Längen.

Am Mittwoch, 08. Juni 2022, um 19:00 Uhr, zeigt er in einem seiner seltenen Online-Trainings live, wie jeder – nebenbei oder hauptberuflich – von überall auf der Welt nur mit einem Computer und Internet-Zugang sein eigenes, reales Business auf Amazon aufbauen kann,

ohne Mitarbeiter einstellen zu müssen,

ohne ein Büro oder Lager mieten zu müssen

und ohne Produkte verpacken und verschicken zu müssen,

weil Amazon einem das alles abnimmt!

Viele haben es nachgewiesen, dass es funktioniert

Fast 2.000 Unternehmer/innen haben sich in den letzten sechs Jahren mit Alexanders Hilfe ein 1., 2. oder 3. Standbein mit Amazon aufgebaut:

Studenten und Rentner

Universitätslehrer und Polizeibeamte

Kieferchirurgen und Rechtsanwälte

Heilpraktiker und Versicherungsmakler

Apotheker und Unternehmensberater

alleinerziehende Mütter und Großfamilien

Unternehmer/innen und Sozialvereine

etc.

Das Spektrum der Mitglieder in Alexanders Gruppe reicht vom Kriminalpolizisten bis zur Sozialarbeiterin, von der Lokführerin aus der Schweiz bis zur Business-Jetpilotin aus Deutschland, von Auswanderern in Thailand bis zu Weltreisenden in Afrika.

Klarheit gewinnen und durchstarten

Im Online-Training am Mittwoch, 08. Juni 2022, um 19:00 Uhr, erfahren Sie, …

warum jetzt die beste Zeit ist

wie so ein Amazon-Business funktioniert

welche 4 Schritte Sie umsetzen müssen , um damit Erfolg zu haben

wie der Start am besten gelingt.

So erhalten Sie einen schnellen Durchblick und können entscheiden, ob ein Amazon-Business das Richtige für Sie ist.

Und am Ende beantwortet Alexander live alle Ihre Fragen zu diesem zeitlich und örtlich völlig unabhängigen Geschäftsmodell.

Die Teilnahme lohnt sich auf alle Fälle. Auch wir von AGITANO sind seit Jahren mit dabei.

Liebe Grüsse

Oliver Foitzik &

AGITANO Team

P.S. 1) Falls Sie nicht live dabei sein können, melden Sie sich einfach trotzdem an und Sie erhalten anschließend Zugang zur Aufzeichnung .

P.S. 2) Laden Sie sich gerne auch unseren aktuellen Leitfaden „Erfolg mit Amazon FBA“ herunter. Neben einer Schritt-für-Schritt-Anleitung ist auch eine Checkliste mit dabei, um den Überblick beim Aufbau zu behalten.