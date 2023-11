Kredit beantragen: Das sollten Sie wissen

In Finanzen

Wer ein Auto oder eine andere Großanschaffung finanzieren möchte, ist auf einen Geldbetrag angewiesen, der das regelmäßig zur Verfügung stehende Einkommen übersteigt. Dasselbe gilt, wenn man als Unternehmer in eine neue Maschine investieren muss. In solchen Situationen kann es hilfreich sein, einen Kredit zu beantragen. Damit man das benötigte Geld bekommt, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Überdies gilt es einige Punkte zu beachten, bevor die Unterschrift unter den Kreditvertrag gesetzt wird. Bei der Ablehnung eines Kreditantrages sollten die Gründe überprüft werden. Erfahren Sie in diesem Beitrag alles Wichtige, wenn Sie einen Kredit beantragen.