Datenschutz & Dokumentationspflicht = Unüberwindbare Herausforderung für KMU?

Seitdem die datenschutzrechtlichen Vorgaben für Unternehmen verschärft wurden, ist das Thema Datenschutz präsenter denn je. Die Medien berichten regelmäßig von schwerwiegenden Verstößen gegen den Datenschutz. Damit rückt auch der Umsetzungsstand in den einzelnen Unternehmen immer wieder in den Fokus der Diskussionen. Es ist klar, dass für viele weiterhin enormer Handlungs- und Nachholbedarf in Sachen Datenschutz und Dokumentationspflicht besteht. Doch die Umsetzung der To-dos erweist sich als komplex.