Newsletter Datenschutz gewährleisten: 8 To Dos

Rechtliche Grundlage DSGVO

Egal in welcher Branche Sie tätig sind, beim Online Marketing gilt die DSGVO. Die Abkürzung steht für Datenschutzgrundverordnung und ist seit 2018 in Kraft. Sie gilt in der gesamten EU und dient dem Datenschutz bei Newsletter- und E-Mail-Marketing. Und nicht nur das: Durch die DSGVO sollen die gesamten Daten von Verbraucherinnen und Verbrauchern vor allem im Netz geschützt werden.

Newsletter-Marketing wird durch die Personalisierung von Mailings erfolgreicher. Personalisierung funktioniert aber nur, wenn Daten vorhanden sind. Hier liegt gewissermaßen der Hund begraben. Denn Sie dürfen nicht unbegrenzt Daten über Ihre Empfänger sammeln und diese verwenden. Stattdessen müssen Sie Ihre Newsletter Datenschutz konform versenden. Wie können Sie diese Quadratur des Kreises lösen?

Holen Sie die Einwilligung Ihrer Empfänger ein

Sorgen Sie für die sichere Speicherung der Daten

Dokumentieren Sie alle Schritte in puncto Datenschutz akribisch

Veröffentlichen Sie auf Ihrer Homepage eine Datenschutzerklärung, der Newsletter Abonnenten zustimmen müssen

Wichtig ist, dass Sie bei Ihrem E-Mail-Newsletter den Datenschutz absolut einhalten und alle rechtlichen Vorgaben erfüllen.

Um Ihren Newsletter DSGVO-konform zu versenden müssen Sie die folgenden Punkte beachten.

1. Einwilligung der Empfänger

Sie dürfen niemandem einen Newsletter senden, wenn die Person nicht ausdrücklich eingewilligt hat. Dies stellen Sie durch das Double-opt-in-Verfahren sicher. Dies ist mittlerweile bei allen Tool-Anbietern Standard.

Im ersten Schritt aktivieren Interessenten eine Checkbox, mit der sie den Newsletter abonnieren. Im zweiten Schritt erhalten Sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Erst wenn sie diesen Link klicken, sind Sie für den Newsletter eingetragen.

Durch dieses Verfahren dokumentieren Sie die Einwilligung in den Newsletterversand und sind rechtlich auf der sicheren Seite.

Die EU-DSGVO enthält auch den Grundsatz der Datensparsamkeit. Dieser besagt, dass nur so viele Daten über die Nutzer gespeichert werden dürfen, wie unbedingt notwendig. Für Datenschutz bei Newslettern bedeutet das: Sie dürfen einzig die E-Mail-Adresse verpflichtend abfragen.

Natürlich können Sie auch weitere Daten wie Geburtsdatum, Interessen, Name und so weiter erfragen. Nur dürfen Sie diese nicht als Pflichtfelder kennzeichnen.

Um für Ihre E-Mail Newsletter Datenschutz zu gewährleisten, müssen Sie die Daten sicher speichern. Das heißt: Serverstandorte außerhalb Europas sind grundsätzlich kritisch zu beurteilen. Denn in den USA, wo zahlreiche Newsletter-Tools beheimatet sind, gelten deutlich weniger strikte Datenschutzvorgaben als in der EU.

4. AV-Vertrag abschließen

Wenn Sie für Ihr E-Mail-Marketing ein Newsletter-Tool nutzen, dann geben Sie die Daten Ihrer Abonnenten an Dritte weiter. Das ist nur erlaubt, wenn Sie einen Auftragsverarbeitungs-Vertrag (kurz: AV-Vertrag) mit dem Anbieter abschließen. Fast alle Tool-Anbieter schließen den AV-Vertrag automatisch mit ihren Kunden ab.

5. Kopplungsverbot beachten

Laut DSGVO ist es verboten, die Teilnahme an einem Gewinnspiel oder den Download eines E-Books mit einem Newsletter-Abo zu koppeln. Konkret heißt das: Um Datenschutz im E-Mail-Marketing zu gewährleisten, müssen Sie für jeden Kontakt eine eigene Einwilligung einholen.

Sie können aber trotzdem durch Leadmagneten oder Gewinnspiele Ihren Newsletter-Verteiler ausbauen. Schalten in Ihrem Website-Formular das Newsletter-Abo als freiwillige Option vor den Download des gewünschten Inhaltes. Dies darf aber nicht verpflichtend sein.

6. Keine No-Reply-Absenderadresse verwenden

Die Verwendung einer No-Reply-Absenderadresse ist nicht explizit verboten. Aber laut Gesetz müssen die Empfängerinnen und Empfänger jederzeit Informationen zu den über sie gespeicherten Daten einholen können. Wird der Newsletter über eine No-Reply-Adresse versandt, ist das zumindest auf einfachem Weg nicht möglich.

Neben den Bedenken zum Newsletter Datenschutz wirkt es auch seltsam, wenn Kunden nicht mit dem Absender in Kontakt treten können. Schließlich ist die Pflege der Kundenbeziehungen einer der wichtigsten Gründe, ins E-Mail-Marketing einzusteigen.

7. Abmeldelink integrieren

In jeder E-Mail, die Sie versenden, muss ein Abmeldelink enthalten sein. Der Grund: Die Abmeldung vom Newsletter muss genauso einfach möglich sein wie die Anmeldung. Meist befindet sich der Abmeldelink im Footer des Newsletters. Die meisten Newsletter Vorlagen beinhalten den Abmeldelink von Haus aus. Hier brauchen Sie dann nur noch Linkziel integrieren und den Text anpassen.

8. Recht auf Vergessenwerden beachten

Neben dem Grundsatz der Datensparsamkeit und der Datenvermeidung haben Userinnen und User auch das Recht, vergessen zu werden. Konkret bedeutet das, dass auf Verlangen alle personenbezogenen Daten gelöscht werden müssen. Jedenfalls sofern dies nicht mit Aufbewahrungspflichten in Konflikt steht. Name, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse müssen von allen Servern getilgt werden, wenn (ehemalige) Newsletter-Abonnenten das verlangen.

Datenschutz und Personalisierung – diese beiden Dinge unter einen Hut zu bringen lässt manche Marketing Fachleute fast verzweifeln. Wichtig ist aber, die rechtlichen Vorgaben einzuhalten. Nicht nur, um Strafen zu vermeiden. Sondern auch, um das Vertrauen Ihrer Kundinnen und Kunden nicht zu verlieren. Sind diese sicher, dass mit Ihren Daten sorgfältig umgegangen wird und diese nicht in unbefugte Hände gelangen, werden sie sie auch zur Verfügung stellen. So ergeben sich trotz Datenschutz bei Newslettern vielfältige Möglichkeiten, mit Kunden in Kontakt zu treten und Mailings auf persönliche Interessen abzustimmen.