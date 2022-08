Wie Sie Ihren Newsletter DSGVO konform versenden

Was muss ein DSGVO-konformer Newsletter enthalten?

Laut DSGVO gilt die Pflicht zur minimalen Datenerhebung. Konkret bedeutet das, dass nur die E-Mail-Adresse ein Pflichtfeld f√ľr die Anmeldung zum Newsletter sein darf. Alle weiteren personenbezogenen Daten wie Geburtsdatum, Name oder Adresse d√ľrfen nur optional erhoben werden.

Wie darf ich die Daten meiner Newsletter-Abonnenten nutzen?

In Ihrer Datenschutzerkl√§rung m√ľssen Sie transparent machen, wie, wo und zu welchem Zweck Sie die Daten Ihrer Kunden speichern. Ihre Newsletter-Abonnenten m√ľssen dieser Datenschutzerkl√§rung zustimmen. Sie d√ľrfen die Daten nur so verwenden, wie Sie es in der Datenschutzerkl√§rung angegeben haben.