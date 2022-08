Mit dem Büro umziehen? So gelingt es preisgünstig und unkompliziert

Es kann unterschiedliche Gründe für den Umzug eines Büros geben. In vielen Fällen muss nur die Büroeinrichtung nebst zugehöriger IT in eine andere Etage des Gebäudes gebracht werden. Manchmal wird ein Standort jedoch auch komplett verlagert, wodurch sich eine weit größere Herausforderung ergibt. Gerade dann kommt es auf eine gute Planung im Vorfeld an, damit es an der neuen Adresse reibungslos weitergehen kann. An diese Punkte sollten Sie bei Ihrem Büroumzug denken!