Hobby-Handwerker Ausstattung: Was wird unbedingt benötigt für den Garten, zum Schreinern oder für spannende Projekte auf dem Grundstück?

Grundlegendes Equipment zum Handwerken

Heimwerken ist ein praktisches Hobby, welches bei den deutschen Bürgern sehr beliebt ist. Auf diese Weise lassen sich notwendige Instandsetzungen und Baumaßnahmen in Eigenregie umsetzen. So gehen zahlreiche Hobby-Handwerker das Thema mit viel Spaß an und eignen sich mit der Zeit ein umfassendes Fachwissen an. Als Basis dient zu diesem Zweck eine grundlegende Ausrüstung an Werkzeugen und Zubehörteilen, die sich nach und nach erweitern lässt. Bei den Handwerkzeugen spielt der Hammer eine wichtige Rolle, den es in verschiedenen Größenordnungen zu erhalten gibt. Empfehlenswert ist auch die Anschaffung von Schraubenschlüssel und Sechskantschlüssel, ebenso wie Schraubendreher in allen geläufigen Größen und Profilen. Zweckmäßig sind auch Zangen, die es in den folgenden Ausführungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche im Angebot gibt:

Kombizange

Seitenschneider

Spitzzange

Wasserpumpenzange.

Darüber hinaus gehören auch Elektrowerkzeuge wie der Akkuschrauber und die Schlagbohrmaschine in die Werkzeugkiste, gegebenenfalls auch ein Elektrotacker. Nützlich sind ebenfalls Maßband und Zollstock sowie Arbeitshandschuhe als Schutz. Im Bezug auf Verbrauchsmaterialien sollte immer ein ausreichender Vorrat an Nägeln, Dübeln, Schrauben und Muttern in den gängigen Größen vorhanden sein. Gute Dienste leisten auch Isolier- und Gewebeklebeband. Für kleinere Schnitte in Teppichen und sonstigen Materialien gehört ein Cutter-Messer in die Werkzeugkiste.

Spannende Projekte auf dem Grundstück als Hobby-Handwerker umsetzen

Beim Heimwerken sammeln sich viele Erfahrungswerte an und das Können vertieft sich. Mit dem Verlauf der Jahre trauen sich Hobby-Handwerker deshalb immer mehr zu und möchten irgendwann auch größere Bauvorhaben durchführen. Zu den üblichen DIY Projekten gehören unter anderem der Bau einer Outdoor Küche, Sauna oder eines Gartenhauses. Dafür werden aber spezialisierte Werkzeuge und Hilfsmittel benötigt. Um das ganze Baumaterial wie Holz und Ziegel zu transportieren, hat sich ein Kasten Ladeflächenanhänger als sehr hilfreich bewährt. Für Bauprojekte werden Bohrer in verschiedenen Ausführungen und Größen gebraucht, zu denen Holz-, Stein- und Metallbohrer gehören. Für den Außenbereich ist die Investition in einen Winkelschleifer sinnvoll, mit dem sich Fliesen, Metall und Pflastersteine auf das gewünschte Maß zuschneiden lassen. Dafür stets einen Satz Trennscheiben als Vorrat für den Wechsel bereithalten. Zu empfehlen ist auch ein Spannungsprüfer. So können Hobby-Handwerker vor den Elektroarbeiten überprüfen, ob die Leitungen und Steckdosen noch Strom führen. Für Arbeiten an Wänden sollten Spachtel und Gipsbecher zur Verfügung stehen. Mit einer Wasserwaage lassen sich Schränke und sonstige Oberflächen ordentlich und gerade ausrichten.

Erforderliche Werkzeuge zum Schreinern

Für das Schreinern braucht der Heimwerker spezielle Werkzeuge, welche für die Bearbeitung von Holz dienen. Dazu gehören Handsägen, Feilen und Raspeln, ebenso wie Stechbeitel und Hobel. Bei größeren Projekten leisten eine elektrische Stichsäge und ein Schwingschleifer eine gute Arbeit. Generell lassen sich mit Sägen zu große Holzstücke nach Wunsch kürzen und kleiner machen, zum Beispiel mit einem Fuchsschwanz. Darüber hinaus sind Japansägen extrem kraftvoll und punkten mit einem flexiblen Einsatz. Mit einer kleinen Bügelsäge lassen sich sogar Metallteile kürzen.

Praktische Ausrüstung für das Arbeiten im Garten

Wer einen Garten mit Beeten sein Eigen nennen darf, benötigt dafür eine gesonderte Grundausstattung inklusive einer Arbeitskleidung. Für Boden- und Erdarbeiten sind Spaten, Schaufel und Spitzhacke erforderlich, bei der Unkrautbekämpfung helfen Unkrautstecher und Rechen. Als Pflanzhilfen dienen Harke und Grabgabel, dem gegenüberstehen als Schneidewerkzeuge eine Gartenschere, Säge und kleines Beil parat. Zu den Transporthilfen gehören Eimer und Schubkarre. Bei der Bewässerung haben sich Gießkanne und Gartenschlauch als hilfreich bewährt. Für die Rasenpflege sind Rasenmäher und Vertikutierer notwendig.

Auf hochwertige Qualität der Ausstattung achten

Beim Heimwerken sollten die Nutzer nicht am falschen Ende sparen, da die billigsten Produkte nicht viel taugen und oft schnell kaputt gehen. Aufgrund der großen Kraftübertragung ist eine Investition in qualitativ hochwertige und ergonomisch geformte Werkzeuge anzuraten, damit die Arbeit leicht von der Hand geht und zu überzeugenden Ergebnissen führt.

Fazit

Mit der aufgeführten Ausstattung können Hobby-Handwerker selber im Eigenheim tätig sein. Damit lassen sich Arbeiten im Garten und beim Schreinern sowie spannende Projekte auf dem Grundstück erfolgreich umsetzen.