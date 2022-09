Newsletter Design: Tipps für Vorlagen und Gestaltung

Kreative Newsletter erstellen

Newsletter Marketing ist nach wie vor ein wichtiger Baustein im Marketing Mix. Der Grund: Es lohnt sich! Oberstes Ziel im E-Mail-Marketing ist nicht der direkte Verkauf, sondern die Beziehung zu den Kundinnen und Kunden zu pflegen. Dadurch steigt der Traffic auf der Website oder im Online Shop und letztlich auch die Verkaufszahlen.

Damit ein Newsletter Kunden anspricht, sollten Sie beim Newsletter Design ein paar Dinge beachten. Ihren Newsletter sollten Sie kreativ gestalten. Zudem sollte das Design und der Newsletter Aufbau zum Inhalt passen. Newsletter Tools bieten dafür zahlreiche kostenlose Vorlagen. Aber auch bei anderen Anbietern können Sie Templates kostenlos gestalten oder käuflich erwerben.

In diesem Beitrag verraten wir Ihnen,

Worauf Sie beim Newsletter Aufbau ganz allgemein achten sollten,

Wie Sie Newsletter für verschiedene Anlässe gestalten,

Welche Tool Anbieter die besten Newsletter Designs im Angebot haben,

Wo Sie weitere Newsletter Vorlagen finden

Newsletter Aufbau – darauf sollten Sie achten

Abgesehen von Kreativität sollten Sie ein paar ganz handfeste Dinge beim Newsletter Design beachten. Diese Elemente sollten Mailings immer enthalten:

Header : Im Gegensatz zu normalen E-Mails enthalten Newsletter immer einen deutlichen HTML-Header, der das Thema verdeutlicht

: Im Gegensatz zu normalen E-Mails enthalten Newsletter immer einen deutlichen HTML-Header, der das Thema verdeutlicht Kontaktdaten : Adresse, E-Mail-Adresse und Social Media Links, über die Interessenten mit Ihnen Kontakt aufnehmen können und Feedback geben

: Adresse, E-Mail-Adresse und Social Media Links, über die Interessenten mit Ihnen Kontakt aufnehmen können und Feedback geben Links : Ein oder mehrere Links auf Ihre Website oder Ihren Online-Shop sollten enthalten sein

: Ein oder mehrere Links auf Ihre Website oder Ihren Online-Shop sollten enthalten sein Call-to-Action Button : Eine klare Handlungsaufforderung, die deutlich gekennzeichnet ist, macht den Newsletter zum Erfolg

: Eine klare Handlungsaufforderung, die deutlich gekennzeichnet ist, macht den Newsletter zum Erfolg Übersichtlichkeit: Ein klar strukturiertes Layout sorgt dafür, dass Ihre Leser relevante Inhalte schnell erfassen können

Ein klar strukturiertes Layout sorgt dafür, dass Ihre Leser relevante Inhalte schnell erfassen können Bilder: Integrieren Sie eines oder mehrere aussagekräftige Bilder in Ihren Newsletter. Durch A/B-Testing können Sie herausfinden, was Ihre Leser bevorzugen. Denn je nach Thema sind bild- oder textlastige Newsletter besser geklickt.

Integrieren Sie eines oder mehrere aussagekräftige Bilder in Ihren Newsletter. Durch A/B-Testing können Sie herausfinden, was Ihre Leser bevorzugen. Denn je nach Thema sind bild- oder textlastige Newsletter besser geklickt. Footer: Darin ist das Impressum enthalten. Auch der Abmeldelink befindet sich im Footer. Beides ist Pflicht, damit der Newsletter DSGVO konform versendet werden kann.

Newsletter Design passend zum Anlass: 5 Gestaltungstipps

Um Mailings zu versenden, gibt es viele verschiedene Anlässe. Das Email-Newsletter Design sollten Sie auf den jeweiligen Zweck anpassen. Wir haben 5 Anlässe und Gestaltungstipps für Sie zusammengestellt.

1. Willkommensmail

Sie haben einen neuen Abonnenten für Ihre Mailings gewonnen! Herzlichen Glückwunsch! Die erste E-Mail ist meist eine Willkommensmail, die jeder neue Leser erhält.

In der Willkommensmail sollten Sie

Sich und Ihre Marke vorstellen

Vertrauen beim Kunden wecken

Informationen über die Inhalte des Newsletters teilen

Nutzen Sie dafür Ihr Corporate Design und bauen Sie zum Beispiel ein Bild des Absenders ein. So schaffen Sie die Grundlage für eine persönliche Beziehung. Das erhöht die Kundenbindung und die Loyalität Ihrer Leser.

2. Der informative Newsletter

Informationen sind in jedem Newsletter enthalten. Aber es gibt Unterschiede. Mit einem „informativen Newsletter“ meinen wir die Art von Mailings, die Neuigkeiten über das Unternehmen, die Branche oder einen Presseartikel verbreiten wollen.

Wenn Sie einen Informations Newsletter erstellen, dann enthält dieser meist relativ viel Text. Beim Newsletter Design sollten Sie daher auf eine klare Strukturierung der Textabschnitte achten. Dies gelingt so:

Untergliedern Sie thematisch in einzelne Absätze

Arbeiten Sie mit Hervorhebungen

Nutzen Sie farblich gegliederte Textblöcke

Ein gut platziertes Header-Bild oder ein Hero-Image mit einem Zitat sorgt zusätzlich für Struktur und macht das Thema klar.

Ein reduziertes und minimalistisches Newsletter-Design ist hier die richtige Wahl. Schließlich wollen Sie Ihre Informationen seriös vermitteln.

3. Neuer Content auf der Website oder dem Blog

Blogpost, Video oder andere neue Inhalte auf der Website: Machen Sie Ihre Newsletter Abonnenten auf Neuigkeiten aufmerksam. Das Ziel dieser Newsletter ist, Interessenten auf die Website zu bekommen oder neue Follower für Social Media Kanäle zu gewinnen.

Beim Newsletter Design für neuen Content eignen sich häufig Auflistungen. Denn meist sind es mehrere Inhalte zu einem Thema, auf das die Mail aufmerksam macht. Auch hier steht also oftmals der Text im Vordergrund. Nutzen Sie kurze Überblickstexte mit Hervorhebungen und bebildern Sie den Newsletter zur Auflockerung.

Ein einleitender Absatz, der das Thema umreißt, sowie ein Abschluss, der zur Interaktion aufruft, geben dem Newsletter einen Rahmen.

4. Promotion

Newsletter sind ein Marketing Tool. Sie sollen als Verkäufe ankurbeln. Daher enthalten Mailings häufig Promotions oder Werbeaktionen. Oftmals sind diese exklusiv für Newsletter Abonnenten verfügbar.

Beim Newsletter Design sollten Sie daher darauf achten, dass der Promotion Code oder der Link zum Online Shop im Vordergrund steht. Auch ein Call-to-Action Button darf bei diesem Newsletter Design nicht fehlen.

Dennoch sollten Sie auch bei der Gestaltung von Werbemails immer darauf achten, dass auch relevante Informationen im Newsletter zu find. Integrieren Sie in Ihren Newsletter Aufbau zum Beispiel den Hinweis auf einen aktuellen Blogpost, der zum Thema passt.

5. Feierliche Anlässe und Glückwünsche

Der feierliche Newsletter ist ein beliebtes Mailing. Ob zu Weihnachten, zum Geburtstag, Halloween oder Ostern – stets werden gerne Newsletter versandt.

Hier stehen weniger Informationen oder Werbung im Vordergrund. Viel wichtiger ist es, über die Glückwünsche eine Beziehung zu den Kundinnen und Kunden aufzubauen. Das Newsletter Design darf hier ruhig kitschig und festlich sein. Bilder und das Layout des Headers sind wichtiger als informative Textteile.

Newsletter Vorlagen nutzen: Darum sollten Sie auf Templates setzen

Für all diese Anlässe bieten sowohl Newsletter-Tools als auch spezielle Anbieter geeignete Vorlagen. Niemand muss also selbst zum Webdesigner werden. Fast immer lassen sich Newsletter Vorlagen anpassen und nach den eigenen Vorstellungen zusammenstellen und gestalten.

Eine Newsletter Vorlage ist sozusagen die Plattform, auf der Sie Ihren Newsletter erstellen. In allen Newsletter Tools ist ein Drag-and-Drop-Editor enthalten. Mit diesem können Sie die verschiedenen Elemente – Bild, Text, Header, Call-to-Action-Button und so weiter – gruppieren. Auch Farbe und Schriftart können Sie nach Ihren Vorstellungen verändern.

Der große Vorteil von Templates besteht darin, dass sie dafür sorgen, dass der Newsletter in dem Design angezeigt wird, wie er gestaltet wurde. Grafische Elemente, Texte und Links bleiben an ihrem Platz. Das ist wichtig, da Sie sich beim Newsletter Design ja etwas gedacht haben. E-Mail-Programme erkennen den Newsletter Aufbau und zeigen ihn so an, wie er erstellt wurde. Dadurch kann er die geplante Wirkung erzielen.

Die verschiedenen Newsletter-Tools beinhalten auch Newsletter Vorlagen. Hier gibt es aber Unterschiede: Zahl, eigene Gestaltungsmöglichkeiten und die Funktionsweise der Drag-and-Drop-Editoren variieren. Auch der Speicherplatz für Bilder unterscheidet sich teilweise. Wir haben die Informationen einiger bekannter Anbieter zusammengetragen.

CleverReach

CleverReach bietet seinen Kunden

Mehr als 50 Newsletter Vorlagen in responsivem Design

1024 MB Speicherplatz für Bilder und Grafiken

Außerdem hat CleverReach Templates für bestimmte Anlässe schon vorbereitet: Produktverkauf und Werbung, informative Newsletter und Hinweis auf neue Inhalte. Zu diesen Themen gibt es bei CleverReach Master Templates.

Zudem bekommen Kunden Newsletter Design Inspirationen zu saisonalen Anlässen wie Halloween, Weihnachten oder Ostern.

Die Templates können Sie dann nach eigenen Vorstellungen mithilfe des Drag-and-Drop-Editors anpassen. Auch Farbe, Schriftart oder Schriftgröße können Sie variieren. Mithilfe eines Template Generators können Sie sogar eigene Newsletter Vorlagen, zum Beispiel in Ihrem Corporate Design, erstellen.

Wenn Sie mehr über das Newsletter Tool CleverReach erfahren wollen, kommen Sie hier zum Detail Review CleverReach.

Sendinblue

Über 70 gratis Templates bietet Ihnen Sendinblue, natürlich in responsivem Design. Mithilfe des einfach zu bedienenden Drag-and-Drop Editors können Sie die Newsletter Vorlagen nach Ihren Vorstellungen verändern. Die Bausteine lassen sich anders gruppieren, neue Reihenfolgen erstellen und die Größen verändern. Auch die Farbgebung können Sie selbst gestalten. Call-to-Action-Buttons können Sie so designen, wie es Ihnen gefällt und zu Ihrem Produkt passt.

Vorgefertigte Templates gibt es zu den Themen

Transaktionsnachricht (zum Beispiel Bestellbestätigung)

Promotion Newsletter

Informativer Newsletter

Mehr über das Newsletter-Tool Sendinblue erfahren Sie in unserem Detail-Review SendinBlue.

GetResponse

GetResponse hat für seine Userinnen und User eine riesige Auswahl an Newsletter Design Vorlagen parat:

Insgesamt mehr als 500 responsive Templates

Newsletter-Vorlagen, aber auch Vorlagen für Landingpages und Websites

Der einfach zu bedienende Editor macht die Newsletter Gestaltung nach eigenen Vorstellungen zum Kinderspiel. Darüber hinaus bietet das Preview-Feature die praktische Möglichkeit, das E-Mail-Newsletter Design auch aus Sicht des Empfängers zu beurteilen.

Alle Einzelheiten zu GetResponse erfahren Sie im Detail Review GetResponse.

KlickTipp

Auch KlickTipp muss sich nicht verstecken, was seine Design-Vorlagen betrifft:

400 Design-Vorlagen und Templates in responsivem Design

Zahlreiche Emojis

Mehr als eine halbe Million lizenzfreie Bilder

Außerdem hat KlickTipp fürs E-Mail-Newsletter Design nicht nur einen Drag-and-Drop-Editor im Angebot. Sondern auch einen integrierten Bildeditor, mit dem Sie Bilder bearbeiten und anpassen können.

Das Newsletter-Tool KlickTipp stellen wir im Detail Review KlickTipp genau vor.

Quentn

Auch Quentn hat für seine Nutzerinnen und Nutzer einige E-Mail-Vorlagen im Angebot. Diese können Sie nach eigenen Vorstellungen anpassen, indem Sie den Drag-and-Drop-Editor nutzen.

Auch eigene Newsletter Vorlagen können Sie mit Quentn erstellen. Dafür brauchen Sie aber HTML-Kenntnisse.

Quentn legt besonders hohen Wert auf Datenschutz und DSGVO-Konformität. Pflichtangaben gemäß der DSGVO sind deshalb nicht editierbar. So stellt der Anbieter sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zum Datenschutz jederzeit eingehalten werden.

Im Detail Review Quentn erfahren Sie alles, was das Newsletter-Tool auszeichnet.

Mailchimp

Mailchimp bietet seinen Kunden einiges in Sachen Newsletter Design und Gestaltung.

Mehr als 100 responsive Templates

Ausgereifter Drag-and-Drop-Editor

Gestaltung eigener Newsletter Vorlagen

Um eigene Newsletter Vorlagen zu gestalten, stellt Ihnen Mailchimp vorgefertigte Bausteine zur Verfügung, die Sie selbst anordnen können. Natürlich können Sie auch die vorhanden Vorlagen nutzen und nach Ihren Vorstellungen anpassen.

Wer HTML-Kenntnisse hat, kann natürlich auch eine komplett eigene Vorlage gestalten. MailChimp hat auf seiner Website sogar ein Tutorial, mit dem man sich grundlegende Programmierkenntnisse selbst beibringen kann. Der Editor ist ausgereift und intuitiv zu bedienen. Die Gestaltung von Mailings macht da richtig Spaß.

Hier müssen Sie aber darauf achten, dass Sie Ihren Newsletter DSGVO-konform versenden. Da es sich um einen US-amerikanischen Anbieter handelt, sind nicht alle verpflichtenden Angaben in jeder Vorlage enthalten. Dabei handelt es sich um Impressum und Abmeldelink. Fehlen diese Elemente im Footer, dann ist der Newsletter nicht DSGVO-konform.

Mehr über das Newsletter-Tool MailChimp erfahren Sie im Detail Review MailChimp.

ActiveCampaign

ActiveCampaign hat für seine Kunden über 250 Newsletter Vorlagen im Angebot. Responsives Design ist da selbstverständlich. Das gilt natürlich auch für die mehr als 50 Vorlagen für Landingpages, die ActiveCampaign seinen Userinnen und Usern bietet. Für diese Mailings bietet Ihnen ActiveCampaign Newsletter Design Inspirationen durch vorgefertigte Templates:

Warenkorbabbrecher

Konferenzen, Messen, Events

Kundenservice

Saisonale Newsletter Vorlagen

Informative Newsletter

Feedback und Kundenbewertung

Mittels Drag-and-Drop-Editor lassen sich die Vorlagen anpassen. Auch können Sie wie bei den anderen Newsletter Tools eigene Vorlagen erstellen, wenn Sie HTML-Kenntnisse haben.

Wie auch bei Mailchimp gilt: Augen auf beim Datenschutz! Pflichtinhalte gemäß der DSGVO können (anders als beispielsweise bei Quentn) editiert werden. Dennoch müssen Abmeldelink und Impressum unbedingt im Footer enthalten sein.

Im Detail Review ActiveCampaign stellen wir Ihnen das Newsletter-Tool ActiveCampaign noch genauer vor.

Weitere Design Inspirationen und Templates

Wem die Vorlagen in seinem Newsletter-Tool nicht ausreichen, kann sich zusätzliche Design Inspirationen holen. Diese Templates sind meist sogar kostenlos. Man braucht lediglich einen Account. Andere Newsletter Vorlagen sind kostenpflichtig für einen geringen Preis (zum Beispiel 1 Euro) zu erwerben:

Der bekannte Anbieter Adobe bietet kostenlose Newsletter Vorlagen.

250 kostenlose Newsletter Vorlagen bekommt man bei envato.

Canva hat tausende Vorlagen im Programm, die teils kostenlos, teils kostenpflichtig sind.

Stripo hat mehr als 1.100 kostenlose E-Mail-Vorlagen im Angebot.

Auch bei Venngage gibt es zahlreiche Newsletter Vorlagen.

Knapp 300 E-Mail-Newsletter Vorlagen gibt es bei Templatemonster.

Die Templates decken auch bei diesen Anbietern ein breites Spektrum ab. Nicht nur gibt es Newsletter für verschiedene Anlässe, auch inhaltlich bieten Sie zahlreiche Newsletter-Design Inspirationen: Von Wellness und Gesundheit über Business und Finanzen bis hin zu Feiertagen oder Werbeaktionen sind alle Inhalte vertreten. So finden Sie sicher die passende Newsletter Vorlage zu Ihrem Thema.

Der erste Eindruck zählt

Ob ein Newsletter ansprechend ist und die Links geklickt werden hat viel mit dem Design zu tun. Die Optik muss zum Thema passen und ansprechend sein. Mindestens genauso wichtig ist aber, dass die Inhalte übersichtlich dargestellt werden. Das Layout entscheidet mit darüber, ob die Newsletter Abonnenten den Link oder das Papierkorb-Icon klicken.

Verwenden Sie deshalb ausreichend Zeit für die Gestaltung Ihres Newsletters. Zahlreiche Design Inspirationen, Vorlagen und Templates unterstützen Sie dabei, auch als Laie ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen!