7 kostenlose Newsletter-Tools im Vergleich

Warum eine E-Mail-Marketing Software nutzen?

Oder anders gefragt: Warum nicht einfach E-Mails mit einem kostenlosen Mail-Anbieter versenden? Ganz einfach: Mit einer E-Mail-Marketing Software ist das Verwalten von Kontakten und das datenschutzkonforme Versenden von Mailings viel einfacher.

Wenn Sie zudem Statistiken über Klick-, Öffnungs- und Bounce-Raten brauchen, führt an einem Newsletter-Tool kein Weg mehr vorbei.

Wer ein Unternehmen hat, im Marketing arbeitet oder Vereinsvorstand ist, muss regelmäßig viele Kontakte anschreiben. Dafür eignen sich verschiedene, zum Teil auch kostenlose, Newsletter-Tools. Besonders für den Einstieg ins E-Mail-Marketing oder für kleine Verteilerlisten ist das Newsletter erstellen kostenlos. Fast alle bekannten Anbieter haben eine kostenlose Version im Programm.

Vorteile von E-Mail-Marketing

Durch regelmäßige Mailings können Sie Kontakt zu Kunden und anderen Interessenten halten. Kostengünstig versorgen Sie Ihre Zielgruppe mit relevanten Informationen. Um die Vorteile von E-Mail-Marketing kennenzulernen, bieten sich die verschiedenen kostenlosen Newsletter-Tools an. Die 10 größten Vorteile von E-Mail-Marketing sind

Relativ niedrige Kosten Stärkung der eigenen Bekanntheit Zeigen von Kompetenz und Expertise Versenden anlassbezogener Mailings möglich Je nach Tool einfache Handhabung Geringer Zeitaufwand Konstanter Traffic für Website, Online-Shop etc. Erfolgsmessung und Auswertung möglich Gut mit anderen Online-Marketing-Kanälen kombinierbar Fördert Kundenbindung

Wollen Sie noch mehr über die Vorteile von Newsletter-Marketing erfahren? Dann empfehlen wir Ihnen diesen Artikel: Newsletter versenden – warum es sich lohnt.

Das passende Newsletter-Tool finden: Darauf sollten Sie achten

Es gibt eine ganze Reihe von Newsletter-Tools. Darunter finden sich sowohl deutsche und europäische Anbieter als auch internationale, vor allem aus den USA.

User stehen oftmals vor der Qual der Wahl. Besonders Anfänger im Online Marketing wollen sich nicht gleich auf eine teure Lösung festlegen. Wie gut, dass Mailings erstellen auch kostenlos möglich ist. Denn fast alle Anbieter haben kostenlose Newsletter-Tools oder einen kostenlosen Testzeitraum im Angebot.

Bei der Auswahl der passenden Software sollten Sie auf folgende Punkte achten:

Ist das Tool einfach zu benutzen?

Bietet das Newsletter-Tool eine große Auswahl an Templates in responsivem Design?

Gibt es Schnittstellen und Integrationsmöglichkeiten zu anderen Tools?

Welche Segmentierungsmöglichkeiten bietet die E-Mail-Marketing Software?

Gibt es Personalisierungsmöglichkeiten für die Mailings?

Welche Analyse- und Optimierungsmöglichkeiten (zum Beispiel A/B-Testing) bietet die Newsletter Software?

Ist der Support gut erreichbar (am besten rund um die Uhr)?

Bietet das Newsletter Tool Möglichkeiten zur Leadgenerierung?

Wer auf noch auf der Suche nach dem passenden Tool ist, möchte sich nicht direkt festlegen. Auch E-Mail-Marketing Einsteiger wollen meist erst einmal testen, bevor sie sich für ein kostenpflichtiges Tool entscheiden. Wie gut, dass viele kostenlose Newsletter-Tools auf dem Markt sind.

CleverReach als kostenloses Newsletter-Tool nutzen

CleverReach ist eine cloudbasierte Online-Marketing-Plattform aus Deutschland. Mit der Software können Sie E-Mails erstellen und über verschiedene Kanäle versenden. Umfangreiche Analysemöglichkeiten sind ebenfalls vorhanden, zum Beispiel auch A/B-Testing. So können Sie Ihre Kampagnen immer weiter optimieren.

Mit CleverReach können Sie Ihre Newsletter auch kostenlos erstellen. Das bietet Ihnen die Free Version:

Schreiben Sie kostenfrei bis zu 250 Abonnenten an.

Versenden Sie kostenlos bis zu 1.000 E-Mails.

Nutzen Sie Automatisierungsfunktionen kostenfrei.

Nehmen Sie bei Bedarf persönlichen Support in Anspruch.

Wenn Sie CleverReach als kostenloses Newsletter-Tool nutzen, müssen sie mit dem stark begrenzten Speicherplatz für Bilder zurechtkommen. Dieser ist auf 5MB begrenzt. Zudem ist ein Werbebutton in den kostenlosen Mailings enthalten.

Mit Sendinblue Mailings kostenlos erstellen

Sendinblue ist ein deutsch-französischer E-Mail-Marketing Anbieter. Er stellt seinen Kunden eine integrierte Marketingplattform zur Verfügung. Mit dieser können sie E-Mails über verschiedene Kanäle hinweg personalisieren.

Mit Sendinblue können Sie ganz klassische Mailings versenden. Aber auch komplexe und automatisierte Marketing-Kampagnen planen, steuern und durchführen. Diese basieren zum Beispiel auf dem Nutzerverhalten in einem Online-Shop oder auf einer Landingpage. User werden dann gezielt angesprochen und bekommen Mitteilungen per SMS oder Chat.

Sendinblue lässt sich auch für das CRM nutzen. Auch Transaktionsmails (Rechnungen, Bestätigungsmails et cetera) können Sie gut mit Sendinblue verschicken.

Laut eigener Aussage ist Sendinblue ein Marketing-Tool für jedes Budget. Sendinblue können Sie sogar als kostenloses Newsletter-Tool nutzen:

Versenden Sie bis zu 9.000 E-Mails pro Monat kostenfrei

Verschicken Sie kostenlos bis zu 300 Mailings am Tag

Schreiben Sie kostenlos unbegrenzt viele Kontakte an

Auch mit der kostenlosen Version der E-Mail-Marketing Software sind schon viele Kampagnen- und Automatisierungsfunktionen verfügbar.

Quentn für kostenlose Mailings nutzen

Quentn wurde 2016 gegründet und ist damit ein relativ junges Unternehmen. Seine Newsletter Software legt den Fokus auf Marketing-Automation und Data-driven Marketing. Quentns Ziel war es von Anfang an, Marketing Automation so intuitiv wie möglich zu gestalten. So sollten auch Einsteiger, kleine Unternehmen und Agenturen davon profitieren können.

Für einen 14-tägigen Testzeitraum ist das Mailings Erstellen kostenlos bei Quentn. Dann stehen Ihnen die Features aus dem Lite-Tarif kostenlos zur Verfügung:

Schreiben Sie kostenfrei bis zu 1.500 Kontakte an

Erstellen Sie kostenlos bis zu 3 Landingpages

Nutzen Sie die Marketing Automation Funktionen kostenlos

Zwar können Sie Quentn nicht dauerhaft als kostenloses Newsletter-Tool nutzen. Aber in 2 Wochen kostenloser Nutzung können Sie sich einen guten Eindruck verschaffen. Im Anschluss können Sie entscheiden, ob Sie Quentn weiter kostenpflichtig nutzen wollen oder noch andere Tools testen.

GetResponse als kostenloses Newsletter-Tool nutzen

Mit GetResponse erhalten Marketer ein Tool zum Versenden von E-Mails. Außerdem bietet das Newsletter Tools viele Funktionen zur Marketingautomatisierung und Leadgenerierung bietet. Darüber hinaus ermöglicht GetResponse auch die Erstellung von Landing Pages und Websites. Daher könnte man die Software auch als ein Internet-Marketing-Tool bezeichnen.

Wenn Sie mit GetResponse Newsletter kostenlos erstellen wollen, dann stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Schreiben Sie bis zu 500 Kontakte an

Versenden Sie unbegrenzt viele Mailings kostenlos

Nutzen Sie den kostenfreien Homepage-Baukasten mit allen SEO-Funktionen

KlickTipp durch Geld-zurück kostenlos nutzen

Die deutsche E-Mail-Marketing Software bietet zahlreiche Funktionen. Sie können mit KlickTipp personalisierte E-Mails erstellen und automatisierte Marketing Kampagnen durchführen. Auch zahlreiche Analyse-Tools sind vorhanden. Ein umfangreicher Drag-and-Drop-Editor sowie zahlreiche Templates runden das Angebot ab.

Mit KlickTipp wollte Gründer Mario Wolosz vor allem dem Mittelstand ein Newsletter-Tool für effektives Online Marketing bieten.

Kostenlose Newsletter erstellen ist mit KlickTipp auf den ersten Blick nicht möglich. Weder bietet die deutsche Software einen kostenlosen Testzeitraum. Noch hat das Unternehmen einen Free Tarif mit eingeschränkten Funktionen im Angebot.

Wer KlickTipp ausprobieren will, muss direkt die erste Monatsrate bezahlen. Allerdings bietet das Unternehmen 30 Tage lang eine Geld-zurück-Garantie an. Und zwar für alle Tarife.

Wer also in Vorkasse geht, kann alle Funktionen ausprobieren. Ist man nicht zufrieden, kann man die Rückerstattung beantragen.

ActiveCampaign 14 Tage kostenlos testen

Der US-amerikanische Anbieter ActiveCampaign ist eine integrierte Softwarelösung. Mit ihr können Sie Ihr gesamtes Marketing sowie Ihr CRM automatisieren. Verschiedene Funktionen helfen Ihnen bei der Kontaktverwaltung, der Kampagnen-Erstellung, dem Mail-Versand und der Analyse Ihrer Werbekampagnen.

Alle Kampagnen lassen sich personalisieren und so auf die individuellen Nutzer zuschneiden. Als europäischer Nutzer müssen Sie aber die DSGVO-Konformität über individuelle Einstellungen selbst im Blick behalten.

In einem 14-tägigen Test-Zeitraum können Sie mit ActiveCampaign Newsletter kostenlos erstellen:

Schreiben Sie bis zu 100 Kontakte an

Versenden Sie kostenlos maximal 100 Mailings

Nutzen Sie alle Funktionen des „Professional Tarif“ kostenlos: Zahlreiche Personalisierungs- und Automatisierungsfunktionen

MailChimp im Free-Tarif nutzen

Bei MailChimp handelt es sich um ein US-amerikanisches Tool. Wie bei ActiveCampaign gilt hier daher auch: Augen auf beim Datenschutz!

Aber MailChimp ist ein innovatives Online-Marketing Tool, das nicht umsonst der Marktführer im Newslettermarketing ist. Regelmäßig erscheinen neue Features. Schnittstellen zu fast allen wichtigen Onlinetools wie Content Management Systemen (WordPress) und Shopsystemen und vielem mehr sind verfügbar.

MailChimp lässt sich sehr gut als kostenloses Newsletter-Tool einsetzen. Der Free Tarif ist sehr großzügig:

Versenden Sie bis zu 10.000 E-Mails kostenfrei

Schreiben Sie kostenlos bis zu 2.000 Kontakte täglich an

Nutzen Sie kostenlos die zahlreichen Templates sowie den ausgereiften Editor

Alle kostenlosen Newsletter-Tools, die wir hier besprochen haben, bieten folgende Features:

Cloudbasiertes E-Mail-Marketing: Keine Installation auf dem eigenen Rechner notwendig. Alle Daten sowie die Software liegen auf den Servern der Anbieter.

Keine Installation auf dem eigenen Rechner notwendig. Alle Daten sowie die Software liegen auf den Servern der Anbieter. Zustellung: Jeder Anbieter hat einen eigenen Mailserver und garantiert für die Zustellung. Allerdings unterscheiden sich die Zustellungsraten zum Teil deutlich. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Überblicksartikel zu den verschiedenen E-Mail-Marketing Tools.

Jeder Anbieter hat einen eigenen Mailserver und garantiert für die Zustellung. Allerdings unterscheiden sich die Zustellungsraten zum Teil deutlich. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Überblicksartikel zu den verschiedenen E-Mail-Marketing Tools. Automatische Deaktivierung von Bounces: Mailer-Daemon-Nachrichten kommen nicht zurück.

Mailer-Daemon-Nachrichten kommen nicht zurück. Statistiken: Jedes Newsletter-Tool bietet umfangreiche Daten zu Klick- und Öffnungsraten, um so den Kampagnenerfolg zu messen.

Fast alle Newsletter-Tools können kostenlos genutzt werden. Entweder über einen 14-tägigen Testzeitraum oder durch reduzierte Funktionen. Sogar mit KlickTipp können Sie über die Rückerstattung Mailings erstellen kostenlos. Teils gibt es aber deutliche Unterschiede bei

Zahl der Kontakte

Anzahl der versendeten Mailings

Funktionen, die zur Verfügung stehen

Da es kostenlos ist, können Sie aber verschiedene Tools ausprobieren, bevor Sie sich für eines entscheiden. Ohnehin wird für professionelles Marketing der Free Tarif meist schnell zu klein. Hier lohnt sich dann ein weiterer Preis- und Funktionsvergleich. Informationen dazu finden Sie zum Beispiel in unserem Überblicksartikel zu den verschiedenen E-Mail-Marketing Tools.