Newsletter versenden: Warum es sich lohnt!

Newsletter versenden hat viele Vorteile

Newsletter versenden ist unter den Online-Marketing-Instrumenten ein relativ altes. Schon seit etwa 20 Jahren versenden Unternehmen E-Mails, um auf aktuelle Angebote hinzuweisen und ihre Kunden zu binden. Inzwischen weisen Newsletter-Tools zahlreiche weitere Funktionen auf. Besonders die Marketing-Automation ist in vielen Newsletter-Softwares mittlerweile Standard. Newsletter versenden als Marketing-Instrument ist vor allem deshalb so langlebig, weil es vielfache Vorteile hat:

Niedrige Marketing-Kosten Sichtbarkeit und Bekanntheit st√§rken Kompetenz und Expertise zeigen Anlassbezogene Werbung m√∂glich Leichte Handhabung Geringer Zeitaufwand Konstanter Traffic f√ľr Website & Co. Gute Erfolgsmessung m√∂glich Gute Kombinierbarkeit mit anderen Online-Kan√§len Ideal f√ľr Kundenbindung und Kundenpflege

Im Folgenden erfahren Sie mehr √ľber die Vorteile des Newsletterversands.

Newsletter versenden: 10 Newsletter Vorteile f√ľr Unternehmen

Warum sollten Unternehmen Newsletter versenden? Ganz einfach: Weil es sich lohnt. Wir haben 10 Vorteile des Newsletterversandes f√ľr Sie aufgelistet.

1. Niedrige Marketing-Kosten

E-Mail-Marketing ist eine der kosteng√ľnstigsten Formen der Werbung. Sie brauchen nur eine Internetverbindung und einen Computer, um loszulegen.

Mit Tools wie CleverReach, Sendinblue, Quentn, ActiveCampaign oder anderen k√∂nnen Sie ganz einfach Ihre eigene E-Mail-Liste einrichten. Mit entsprechenden Newsletter-Tools k√∂nnen Sie Ihre Kontakte an einem Ort verwalten, so dass Sie nicht mehrere Listen im Auge behalten m√ľssen. Auch Erfolge verschiedener Kampagnen lassen sich mit einer guten Newsletter-Software gut messen und vergleichen, um das E-Mail-Marketing Schritt f√ľr Schritt zu optimieren. Viele Newsletter-Tools bieten eine kostenlose Basisversion an, mit der sich die Funktionen ausgiebig testen lassen und die oftmals sogar ausreichend sind.

2. Sichtbarkeit und Bekanntheit stärken

Wenn Sie regelm√§√üig einen Newsletter versenden und Ihren Kunden und Interessenten relevante Inhalte pr√§sentieren, dann bleiben Sie im Ged√§chtnis. So k√∂nnen Sie den Bekanntheitsgrad Ihres Unternehmens steigern, indem Sie regelm√§√üig mit Ihren Kunden per E-Mail in Kontakt treten. Auf einfache Art und Weise k√∂nnen Sie Informationen √ľber neue Produkte, Werbe- und Rabattaktionen verbreiten und direkt Fragen beantworten, die Ihre Kunden haben k√∂nnten.

Geben Sie in Ihren Mailings auch immer einen Link zu Ihrer Website an, √ľber den Ihre Kunden weitere Informationen erhalten k√∂nnen und eventuell Produkte direkt kaufen k√∂nnen.

3. Kompetenz und Expertise zeigen

Neben Informationen √ľber Ihr Unternehmen und seine Produkte k√∂nnen Sie √ľber Ihre Mailings auch

wertvolle Hintergrundinformationen √ľber aktuelle Entwicklungen liefern

das Leitbild und die Werte Ihres Unternehmens kommunizieren

den Ruf Ihres Unternehmens stärken

sich einen Status als Experte aufbauen

die Bekanntheit Ihres Unternehmens steigern.

4. F√ľr unterschiedliche Anl√§sse nutzbar

Mithilfe von E-Mail-Marketing können Sie anlassbezogene Mailings an Ihre Kunden und Interessenten verschicken. So können Sie in Ihrem E-Mail-Newsletter zum Beispiel

f√ľr Veranstaltungen Ihres Unternehmens werben

auf Feiertage oder Feste wie Weihnachten, Ostern, Halloween und so weiter Bezug nehmen

Sales, Rabattaktionen oder Aktionstage wie zum Beispiel den Black Friday ank√ľndigen.

Auch aktuelle √Ąnderungen, die das Unternehmen betreffen, k√∂nnen Sie √ľber Ihren Newsletter versenden. √Ąndern sich zum Beispiel die AGB oder gibt es Ver√§nderungen in den Besitzverh√§ltnissen, dann k√∂nnen Sie Ihre Kunden via Newsletter dar√ľber informieren.

5. Leichte Handhabung

Dank spezieller Newsletter-Software ist E-Mail-Marketing sehr einfach zu handhaben. Die verschiedenen Newsletter-Tools helfen bei der Erstellung optisch ansprechender Mailings, erm√∂glichen personalisiertes Versenden von E-Mails und helfen bei der √úberwachung und Evaluierung von Kampagnen. E-Mails lassen sich bereits im Voraus planen und dann zum gew√ľnschten Zeitpunkt automatisch verschicken.

Je nach Newsletter-Tool unterscheidet sich der Funktionsumfang. Doch auch Anf√§nger im Online-Marketing k√∂nnen mit diesen E-Mails versenden. F√ľr jeden Kenntnisstand und f√ľr alle Anforderungen an den Funktionsumfang gibt es die passende Newsletter-Software; hier lohnt sich ein Vergleich der verschiedenen Tool-Anbieter.

6. Geringer Zeitaufwand

Hat man sich einmal mit der Newsletter-Software vertraut gemacht, so lassen sich mit geringem Zeitaufwand Mailings versenden. F√ľr die Erstellung gibt es bei allen Anbietern zahlreiche Vorlagen und Templates, die auch Anf√§nger gut nutzen k√∂nnen. Mit ein paar Klicks lassen sich Text, Bilder und Links einf√ľgen und der Newsletter versenden oder vorplanen.

Eine Strategie zu haben ist dennoch auch beim E-Mail-Marketing sinnvoll. Hier lohnt es sich, im Vorfeld etwas Zeit einzuplanen, um den Newsletterversand effektiv zu gestalten und Kampagnen erfolgreich durchzuf√ľhren.

7. Konstanter Traffic f√ľr Website & Co.

√úber Ihren Newsletter k√∂nnen Sie konstanten Traffic f√ľr Ihre Website oder Ihren Online-Shop aufbauen. Wenn Sie regelm√§√üig Newsletter versenden, um √ľber aktuelle Kampagnen und Aktionen zu informieren, integrieren Sie immer auch einen entsprechenden Link. √úber diesen gelangen Ihre Abonnenten dann direkt auf Ihre Seite.

Laut Statista nutzen rund 80 Prozent der Internetnutzer in Deutschland E-Mails f√ľr die Kommunikation. Somit ist E-Mail-Marketing ein Instrument, mit dem Sie kosteng√ľnstig eine Vielzahl von Interessenten erreichen k√∂nnen. Durch den Besuch auf Ihrer Website k√∂nnen Sie weitere Daten √ľber die Besucher sammeln, um Produkte und Angebote noch zielgenauer auf deren Bed√ľrfnisse abstimmen zu k√∂nnen.

8. Gute Erfolgsmessung möglich

Fast alle Newsletter-Tools bieten ihren Kunden zahlreiche M√∂glichkeiten, den Erfolg ihrer Mailings und Kampagnen zu messen. Sie listen √Ėffnungs- und Klickraten auf und erm√∂glichen h√§ufig auch A-/B-Testings, um verschiedene Kampagnen miteinander zu vergleichen. In umfangreicheren Paketen sind dann zudem weitergehende Performance-Reportings enthalten. Durch diese Kennzahlen l√§sst sich der Newsletterversand sukzessive optimieren, so dass Sie Kampagnen effektiver durchf√ľhren k√∂nnen.

9. Ideal zum Kombinieren mit anderen Online-Kanälen

Online-Marketing ist am effektivsten, wenn es auf mehreren Kan√§len stattfindet. E-Mail-Marketing kann sehr gut mit anderen Online-Marketing-Kan√§len kombiniert werden. So lassen sich beispielsweise Social Media Postings oder Blogposts ebenso wieder eigene YouTube-Kanal √ľber den Newsletter verbreiten und bekannter machen. Umgekehrt k√∂nnen Unternehmen √ľber Social Media oder den Blog weitere Newsletter Abonnenten gewinnen.

10. Ideal f√ľr Kundenbindung und Kundenpflege

Unternehmen, die regelm√§√üig einen Newsletter versenden, k√∂nnen ihre Kunden dadurch st√§rker an sich binden. Denn sie rufen sich immer wieder ins Ged√§chtnis und bieten ihren Kunden relevante Informationen. Damit Kundenbindung und -pflege √ľber den Newsletterversand funktionieren, sollten bestimmte Kriterien erf√ľllt sein:

Er sollte f√ľr Kunden und Interessenten relevante Informationen enthalten. Beispielsweise zu Produkten und wie man diese nutzt, √ľber das Unternehmen selbst oder √ľber aktuelle Entwicklungen im Bereich des Unternehmens.

Angebote und Rabatte (speziell f√ľr Newsletter-Abonennten) sollten enthalten sein.

Abonnenten sollten immer wieder Gutscheine, die sie in Geschäften oder in Online-Shops einlösen können erthalten.

Der Newsletter sollte personalisiert sein.

Mit dem richtigen Tool klappt der Newsletterversand immer

Wie dieser Artikel gezeigt hat, haben Newsletter Vorteile, die nicht von der Hand zu weisen sind. Damit die M√∂glichkeiten voll ausgesch√∂pft werden k√∂nnen, sollte man eine Newsletter Software w√§hlen, die auf die Bed√ľrfnisse des Unternehmens zugeschnitten ist. Zahlreiche Newsletter Tools, sowohl von europ√§ischen als auch US-amerikanischen Anbietern sind auf dem Markt. Sie bieten teils √§hnliche Funktionen, unterscheiden sich aber auch in vielen Punkten.

Die meisten Newsletter-Tools bieten kostenfreie Versionen, um E-Mail-Marketing auszuprobieren. Meist sind in dieser Basisversion die Zahl der Kontakte oder die Zahl der Mailings eingeschr√§nkt. Viele Funktionen, wie zum Beispiel die Automatisierung, sind h√§ufig nicht verf√ľgbar. Aber die kostenfreie Basisversion bietet einen ersten Eindruck und erm√∂glicht das Ausprobieren. Im Nachgang k√∂nnen User entscheiden, ob sie noch weitere Newsletter-Tools ausprobieren oder sich eventuell f√ľr ein kostenpflichtiges Paket entscheiden. Einen besonders umfangreichen Free-Tarif bietet zum Beispiel Mailchimp. Auch bei Quentn sind schon im kostenlosen Tarif zahlreiche Automatisierungsfunktionen enthalten. W√§hrend bei Sendinblue die ersten 300 Kontakte kostenlos sind, bietet GetResponse in der kostenlosen Version den Mailversand an bis zu 500 Kontakte. Es lohnt sich also, genau hinzuschauen.

Die Funktionen: Der Umfang variiert

Der Funktionsumfang der verschiedenen Newsletter-Tools unterscheidet sich. Während manche Tools besonders stark in der Automatisierung sind, bieten andere mehr Vorlagen und Templates. Wieder andere ermöglichen besonders detailgenaues Tracking von Kampagnen und tragen so zur Optimierung bei. Einen besonders großen Funktionsumfang bietet das Newsletter Tool ActiveCampaign und stellt so auch Profis zufrieden. Auf dem europäischen Markt bieten vor allem KlickTipp und CleverReach einiges in puncto Automatisierung, Personalisierung und Performance Tracking.

Newsletter Software miteinander vergleichen

Wichtig ist, sich √ľber die eigenen Anspr√ľche und Priorit√§ten klar zu werden, um eine gute Entscheidung treffen zu k√∂nnen. Au√üerdem sollte man sich vorab √ľberlegen, wie viel Zeit man in das E-Mail-Marketing investieren kann und will. Auch die eigenen F√§higkeiten und Kompetenzen sollten eine Rolle spielen: Sind Sie in der Lage, alle Funktionen zu nutzen? Oder lohnt es sich eher, mit einem geringeren Funktionsumfang zu starten und diesen dann mit steigenden F√§higkeiten sukzessive zu vergr√∂√üern?

Mindestsens sollte eine Newsletter-Software aber die folgenden Optionen bieten:

Kalenderfunktion

Autoresponder

E-Mail-Editor

Datenbank

Kontaktmanager

Terminplaner

In diesem Artikel finden Sie einen Vergleich √ľber alle wichtigen Anbieter f√ľr E-Mail-Marketing-Software mit umfassender Funktions- und Preis√ľbersicht sowie weiteren wichtigen Informationen, die Ihnen bei der Entscheidung f√ľr ein Newsletter-Tool helfen kann.

DSGVO beim Newsletter versenden unbedingt ber√ľcksichtigen

Besonders f√ľr europ√§ische Anwender ist es wichtig, dass das Newsletter-Tool die strengen DSGVO-Bestimmungen zum Datenschutz einh√§lt. Europ√§ische Anbieter von Newsletter Tools haben hier den Vorteil, dass sie Abonnenten- und Kundendaten meist von Haus aus DSGVO-konform verwenden. Auch wenn Unternehmen Newsletter versenden mit diesen Tools, geschieht das DSGVO-konform.

Bei US-amerikanischen Anbietern von Newsletter-Tools ist der E-Mail-Versand zwar ebenfalls DSGVO-konform m√∂glich. Damit die Datenschutzgrundverordnung eingehalten wird, m√ľssen Nutzer jedoch meist die Einstellungen individuell anpassen und so die rechtlichen Vorgaben selbst aktiv im Blick behalten.

Mailings DSGVO-konform versenden

Die Allgemeine Datenschutzgrundverordnung der EU (DSGVO) verlangt von Unternehmen, die E-Mails an Kunden senden, dass sie sicherstellen, dass diese in vollem Umfang dar√ľber informiert sind, welche Informationen √ľber sie gesammelt werden. Dazu geh√∂rt auch, wie sie verwendet werden, wohin sie gehen und ob eine Einwilligung vorliegt. Die Unternehmen m√ľssen auch sicherstellen, dass die Personen sich gegen den Erhalt weiterer Mitteilungen entschieden haben.

Zus√§tzlich zu den oben genannten Anforderungen gibt es weitere Regeln f√ľr die Verwendung personenbezogener Daten. So muss sichergestellt werden, dass der Empf√§nger dem Erhalt von Nachrichten zugestimmt hat und dass der Absender nicht gegen Gesetze wie das Spam-Gesetz versto√üen hat.

Um die Vorschriften einzuhalten, m√ľssen Sie sicherstellen, dass Ihre E-Mail-Marketing-Software die folgenden Anforderungen erf√ľllt:

Doppeltes Opt-in

Einverständnis

Recht auf Widerruf der Zustimmung

Datenschutzrichtlinie

Newsletter versenden ist ein Muss im Marketing

Der Versand von Newslettern ist f√ľr alle Firmen von Vorteil, egal wie gro√ü und egal um welche Branche es sich handelt. Neben kleinen und mittelst√§ndischen Unternehmen, mit oder ohne Online-Shop, eignet sich der Newsletterversand auch f√ľr Selbstst√§ndige, Online-Marketing-Agenturen und Vereine. Eine Newsletter-Software hilft dabei, auch bei geringen Marketing-Kenntnissen und wenig verf√ľgbarer Zeit, regelm√§√üig Kundenkontakt zu pflegen und so die Kunden an das Unternehmen zu binden.