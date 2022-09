Welche Vorteile hat ein Tagesbüro?

Die Arbeitswelt verändert sich

Corona hat einen Trend beschleunigt: Den zum flexiblen Arbeitsplatz. Schon vor 2020 war mobiles Arbeiten auf dem Vormarsch. Laut Statista arbeiteten vor der Pandemie vier Prozent der Befragten im Home Office. Im April 2020 stieg dieser Wert auf 27 Prozent an.

Die Arbeitswelt hat sich dadurch nachhaltig verändert. Der Arbeitsplatz der Zukunft ist flexibel: Man arbeitet mal im Büro, mal von unterwegs aus, mal im Home Office. Neue Konzepte wie Desk Sharing halten Einzug in den Unternehmen. Der Präsentismus scheint in den meisten Firmen der Vergangenheit anzugehören.

Flexible Arbeitsplätze für Selbstständige und Freiberufler

Wer selbstständig oder freiberuflich arbeitet, kennt das nicht anders. Freelancer aus der Kreativbranche oder Startup Gründer arbeiten gerade in der Frühphase oftmals ohne eigenes Büro. Viele Tätigkeiten lassen sich problemlos von zu Hause aus erledigen.

Aber was, wenn Kundentermine anstehen? Die meisten möchten in ihren privaten Räumen keine Geschäftspartner empfangen.

Zum einen, um den privaten Raum zu schützen. Zum anderen, um seriöser und professioneller auftreten zu können. Ein voll ausgestattetes Tagesbüro ist hier eine praktikable Lösung.

10 Vorteile eines Tagesbüros

Ein Tagesbüro bietet viele Vorteile für Menschen, die normalerweise im Home Office arbeiten. Gerade wenn man nicht alleine wohnt oder kein eigenes Arbeitszimmer zur Verfügung hat, wird es schwierig, Kunden oder Geschäftspartnern gegenüber professionell und seriös aufzutreten. Coworking Spaces oder voll ausgestattete Business Center bieten hier flexible Lösungen, wenn man ab und an ein Büro braucht.

Vorteil 1: Ein Tagesbüro ist leise

Gerade wenn zu Hause vielleicht Kinder toben oder der Partner ebenfalls im Homeoffice im gemeinsamen Wohnzimmer sitzt, ist es dort zu laut. Ein Büro in einem Business Center oder einem Coworking Space bietet den Vorteil, dass dort ungestörte Besprechungen stattfinden können.

Vorteil 2: Austausch mit Kollegen

Im Home Office arbeitet man oft relativ isoliert. Auch wenn man als Freiberufler oder Gründer noch keine Angestellten hat, so kann man sich in einem Tagesbüro doch hin und wieder mit anderen austauschen. Sie befinden sich in einer ähnlichen Situation, arbeiten vielleicht in der gleichen Branche. Der Austausch mit ihnen kann daher wertvolle Impulse liefern.

Vorteil 3: Spontante Besprechungen

Viele Aufgaben können von zu Hause aus erledigt werden. Hin und wieder ist es aber sinnvoll, sich auszutauschen. Steht beispielsweise ein Projektabschluss an, dann müssen oftmals Dinge geklärt werden. Befindet man sich dann mit Kollegen in räumlicher Nähe, so ist das deutlich einfacher.

Für diese Phasen lohnt sich die Anmietung eines Tagesbüros. Denn dann sind spontane Besprechungen möglich, ohne dafür extra einen Termin und einen Ort finden zu müssen.

Vorteil 4: Ein Tagesbüro fördert den Teamgeist

Für den Zusammenhalt im Team ist der persönliche Kontakt unschlagbar. Immer wieder mit den Kollegen zusammenzukommen fördert den Zusammenhalt in der Gruppe. Gerade der informelle Austausch fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl. Dieser fällt bei der virtuellen Zusammenarbeit jedoch fast komplett weg.

Dies zeigt auch eine Studie der Unternehmensberatung Staufen. 52 Prozent der befragten Unternehmen beklagen darin den fehlenden informellen Austausch. 32 Prozent sind über mangelnde Kommunikation allgemein besorgt. In 72 Prozent der Unternehmen schlägt sich das auch in sinkender Effizienz nieder.

Vorteil 5: Bessere Entwicklung von Fähigkeiten

Durch das gemeinsame Arbeiten wird das Lernen voneinander gefördert. Kommt man in einer Sache nicht weiter, kann man Kollegen um Hilfe bitten. Auch der Blick auf den anderen Schreibtisch bietet Impulse. Dies gilt sowohl für Mitarbeitende des gleichen Unternehmens als auch für Freelancer, die Erfahrungen mit Kollegen teilen können.

Vorteil 6: Kontakte knüpfen in der Mittagspause

Viele voll ausgestatte Tagesbüros bieten ihren Mietern eine Cafeteria oder ein Café, in dem Sie Ihr Mittagessen kaufen können. Hier können Sie Menschen treffen und neue Kontakte knüpfen. Dies kann sich positiv auf Ihren Geschäftserfolg auswirken.

Lernen Sie neue Kunden oder Geschäftspartner kennen. Möglicherweise finden Sie auch neue Mitarbeiter für künftige Projekte.

Vorteil 7: Effizienteres Arbeiten

Viele Tagesbüros stellen ihren Mietern verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Neben dem Schreibtisch verfügen sie über eine Bibliothek oder Meetingräume. Dadurch lassen sich Aufgaben effizienter bewältigen.

Hinzu kommt: In einem Tagesbüro müssen Sie sich, anders als in Ihren eigenen Geschäftsräumen, um Verwaltung, Reinigung, Security und ähnliches kümmern. Sie können sich voll und ganz auf Ihre Kerntätigkeiten konzentrieren.

Vorteil 8: Flexibler Arbeitsplatz

In einem Tagesbüro arbeiten Sie allein und haben doch Kollegen in Reichweite. So können Sie konzentriert an Ihren Aufgaben dranbleiben. Gleichzeitig haben Sie Ansprechpartner für Fragen, Diskussionen oder Austausch direkt nebenan. Auch können Sie in einem Tagesbüro einen privaten Bereich einrichten, in dem Sie ungestört an sensiblen Projekten arbeiten können.

Vorteil 9: Seriös auftreten

Kunden oder Geschäftspartner im eigenen Wohnzimmer zu empfangen wirkt schnell unseriös. In einem Büro können Sie professioneller auftreten. Das gilt auch für Geschäftspartner und Kunden.

Vorteil 10: Arbeit und Freizeit trennen

Wer nur zu Hause arbeitet, dem fällt es oft schwer, von der Arbeit abzuschalten. Kann man hingegen die Bürotür hinter sich schließen und nach Hause gehen, fällt es leichter, die Gedanken an den Job abzustellen.

Fazit

Ein Tagesbüro bietet das Beste aus beiden Welten. Sie können die Vorteile des Home Office genießen, ohne auf die Vorteile der Arbeit in einem Büro verzichten zu müssen. Viele Menschen entscheiden sich für die Arbeit von zu Hause aus, weil sie Unterbrechungen und Ablenkungen vermeiden wollen.

Die Arbeit an einem Gemeinschaftsschreibtisch gibt Ihnen ein Gefühl der Gemeinschaft, das Sie bei der Arbeit zu Hause möglicherweise vermissen. Gleichzeitig haben Sie immer noch die Freiheit, ungestört zu Hause zu arbeiten.