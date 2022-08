20 originelle Anlässe für Newsletter und Mailings

Diese 20 Anlässe für Newsletter ziehen die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf sich

Kunden und Interessenten, die Ihren Newsletter abonniert haben, wollen von Ihnen auf dem Laufenden gehalten werden. Aber besonders wollen sie auch von exklusiven Angeboten profitieren oder die ersten sein, die Neuigkeiten über Ihr Unternehmen erfahren. Mithilfe von zahlreichen Newsletter-Tools können Sie E-Mail-Marketing-Kampagnen durchführen. Weitere interessante Anlässe für Newsletter an Ihre Abonnenten sind auch Events, für die sie VIP- oder Vorab-Tickets erhalten können. Und es gibt noch viele weitere Anlässe für Mailings:

1. Angebote und Rabatte

Der Versand von Rabatten und Gutscheinen ist immer eine gute Idee und wird von den Empfängern begrüßt. Die beste Art, Rabatte zu versenden, ist das E-Mail-Marketing. Auf diese Weise können Sie bestimmte Personengruppen auf der Grundlage von Demografie, Interessen und Verhaltensweisen ansprechen. Außerdem können Sie so verfolgen, wer Ihre E-Mails geöffnet hat und auf welche Links sie geklickt haben.

2. Sale

„Alles muss raus“? Zum Saisonwechsel oder wenn eine neue Produktlinie startet, wird Altes abverkauft und das zu günstigen Preisen. Einer der besten Anlässe für Newsletter!

Aber Achtung: Wenn Sie das Interesse der Menschen an Ihren Produkten und Dienstleistungen wecken wollen, müssen Sie ihnen wertvolle Inhalte bieten. Dies können Sie erreichen, indem Sie nützliche Checklisten, Ideen und Sammelartikel erstellen. Reichern Sie deshalb auch Ihre Sale-Newsletter mit wertvollem Content an.

3. Gewinnspiele

Wettbewerbe und Verlosungen sind eine gute Möglichkeit, Ihre Empfänger zu motivieren, selbst aktiv zu werden. Interessant wird es für Ihre Newsletter-Abonnenten vor allem dann, wenn es ein neues Produkt oder einen Gutschein zu gewinnen gibt. Als Gewinnspiele eignen sich zum Beispiel:

Fotowettbewerbe

Quizzes

Einfache animierte Computerspiele

Neben höheren Öffnungsraten für Ihren Newsletter bringen Ihnen solche Aktionen auch Interaktion in den Sozialen Medien.

4. Vorstellung neuer Produkte, Kollektionen oder Funktionen

Ein guter Anlass, um Mailings zu versenden, sind neue Produkte, Kollektionen oder zusätzliche Funktionen, wenn sie für Ihre Kunden relevant sind. Diese können Sie über Ihren Newsletter ankündigen und Ihren Kunden exklusive Vorabeinblicke gewähren. Verbinden Sie die Ankündigung mit Hintergrundinformationen über die Produktentwicklung und teilen Sie den Meilenstein mit Ihren Kunden. Das schafft Vertrauen und emotionale Nähe und erhöht so die Kundenbindung.

5. Neue Preislisten (Preissenkungen oder -erhöhungen)

Ihr Unternehmen ändert die Preise? Das ist ein guter Anlass für Mailings. Kündigen Sie bevorstehende Preiserhöhungen bei Ihren Kunden an und werben Sie für Verständnis. Regen Sie dadurch gleichzeitig zum Kauf vor der Preiserhöhung an und steigern Sie so Ihren Absatz.

Machen Sie Ihre Kunden über Ihren Newsletter auch auf zeitlich befristete Preissenkungen aufmerksam und kurbeln Sie so die Verkaufszahlen an.

6. Neues Support-Material (Blogartikel, Leitfäden, Hilfevideos, Tutorials und DIYs)

In fast allen Branchen gibt es die Möglichkeit, Zusatzinformationen und Support-Materialien zu den verkauften Produkten bereitzustellen. Mit diesem zusätzlichen Content können Sie Leads generieren und sich als Experte für Ihr Thema positionieren. Gute Hilfsmaterialien sind zum Beispiel:

Checklisten

Praxisreihe mit Expertentipps

Step-by-Step-Anleitungen als praktische Unterstützung

How-Tos

Video-TutorialsFach- und Hintergrundinformationen

7. Fach- und Hintergrundinformationen

Interessierte Newsletter-Leser wünschen sich Content mit Mehrwert. Nützliche Tipps, spannende Interviews oder interessante Fallstudien sind daher gute Anlässe für Newsletter. Content Ideen, die Ihre Leser sicher interessieren, sind:

Tipps und Ideen, wie sie Ihre Produkte nutzen können

Spannende Intereviews mit Unternehmensmitarbeitern oder externen Partnern

Fallstudien, die anschaulich Prozesse aus dem Unternehmen schildern.

Whitepapers, Videos, Fotostrecken oder Podcasts

8. Einladungen zu Veranstaltungen

Informieren Sie Ihre Kunden über anstehende Messen, Kongresse und Veranstaltungen, die Ihre Branche betrifft. Auch Veranstaltungen wie Konzerte oder Partys können Sie über den Newsletter bewerben und beispielsweise Tickets verlosen oder verschenken.

Die meisten Newsletter-Tools bieten zahlreiche Automatisierungsfunktionen an. Nutzen Sie diese, um herauszufinden, welche Informationen für Ihre verschiedenen Zielgruppen relevant sind. Senden Sie Newsletter zu verschiedenen Events gezielt an die unterschiedlichen Gruppen.

9. Interne Neuigkeiten über das Unternehmen (Personalwechsel, Team-Events, Auszeichnungen

Egal ob neue Mitarbeiter, ein Team-Event oder eine Auszeichung für Ihr Unternehmen: Diese internen Angelegenheiten sind interessante Anlässe für Newsletter!

Stellen Sie Ihren Kunden neue Mitarbeiter vor. Sagen Sie ihnen, was sie in Zukunft von Ihrem Unternehmen erwarten können. Machen Sie deutlich, was die Veränderung für Ihre Kunden bedeutet. Verwenden Sie dafür zum Beispiel Sie Sätze wie „Herr Meier wird uns helfen, unseren Kundenservice zu verbessern“. Oder formulieren Sie: „Frau Müller wird dafür sorgen, dass wir den Überblick behalten“.

10. Umfragen zur Kundenzufriedenheit

Wie wäre es mit einer Umfrage zum Kundenservice? Umfragen können dazu beitragen, Ihre eigenen Geschäftspraktiken zu verbessern und Ihre Kunden zufriedener zu machen. Über Ihre regelmäßigen Mailings können Sie Ihre Kunden zur Teilnahme auffordern. Da Umfragen nicht immer sofort auf Resonanz stoßen, können Sie als Anreiz einen Gutschein oder ein kleines Geschenk anbieten.

Nach einer Umfrage sollten Sie die Ergebnisse mit den Empfängern teilen. Seien Sie als Unternehmen so transparent wie möglich, damit Ihre Kunden Ihnen lange treu bleiben! Die Umfrageergebnisse sind ebenfalls ein wichtiger Anlass für ein Mailing.

11. Blick hinter die Kulissen

Transparenz wird für Verbraucher und Kunden immer wichtiger. Produktionsprozesse sollen umweltverträglich und fair ablaufen. Schaffen Sie Vertrauen zu Ihren Kunden mit einem Blick hinter die Kulissen. Durch Interviews mit Mitarbeitern, Fotostrecken und Videos können sie so Schritt für Schritt beobachten, wie Ihr Produkt entsteht.

12. Geschäftsjubiläum

Nehmen Sie zum Beispiel das 10- oder 15-jähriges Firmenjubiläum zum Anlass für Ihren Newsletter. Zeiten Sie Ihren Kunden, wie weit Sie gekommen sind und was Sie heute tun. Sie könnten auch eine kurze Geschichte über die Entstehung Ihres Unternehmens auf Ihrem Blog veröffentlichen und diesen Artikel dann in Ihrem Newsletter verlinken.

13. Engagement für soziale Projekte (Spendenaufrufe, Unterschriftensammlung)

Die soziale Verantwortung der Unternehmen (Corporate Social Responsibility) ist ein wichtiger Bestandteil eines jeden Unternehmens. Ihre Kunden erwarten von Ihnen, dass Sie der Gesellschaft durch Ihr Handeln etwas zurückgeben. Zeigen Sie Ihren Lesern, welche Wohltätigkeitsorganisationen und Anliegen sie unterstützen. Konkrete Anlässe für Mailings sind dabei Spendenanrufe für soziale oder ökologische Projekte oder Unterschriftensammlungen für einen guten Zweck.

14. Danke sagen

Nehmen Sie Ihren Newsletter zum Anlass, sich bei Ihren langjährigen und besonders treuen Kunden zu bedanken. So können Sie die Bindung dieser Kunden an Ihr Unternehmen stärken. Versenden Sie Mailings exklusiv an treue Kunden und bieten Sie Ihnen besondere Deals an. Neben Stammkunden können Sie solche exklusiven Danke-Schöns auch an treue Blogleser oder Newsletter-Abonnenten versenden.

15. Geburtstag

Ein besonderer Anlass für Newsletter ist der Geburtstag eines Empfängers! Diese Geburtstagsmailings erzielen überdurchschnittlich hohe Responseraten und sind dabei einfach umzusetzen und vollständig automatisierbar. Einzige Voraussetzung: Im Newsletter-Tool muss das Geburtsdatum des Empfängers hinterlegt sein.

Als Geburtstagsmails werden im E‑Mail-Marketing Mailings bezeichnet, die basierend auf dem Geburtstag des Empfängers ausgesteuert werden. Der Empfänger erhält also am Tag seines Geburtstags eine E‑Mail, die üblicherweise Glückwünsche und einen Gutschein oder ein ausgewähltes Angebot enthält. Geburtstagsmailings erzielen meist überdurschnittlich hohe Responseraten. Zudem intensivieren sie die Kundenbindung und fördern eine positive Markenwahrnehmung.

16. Feste und Feiertage im Jahreskalender

Weihnachten, Karneval, Ostern – saisonale Angebote sind immer ein guter Anlass für Mailings. Achten Sie aber darauf, trotz des saisonalen Bezuges eine möglichst breite Produktpalette anzubieten. Geeignet sind auch feiertagsbezogene Rabattaktionen, die den Kunden Extra-Deals zum Black Friday, Valentinstag oder Muttertag zusichern.

17. Aktionstage

Neben den lange etablierten Feiertagen gibt es auch zahlreiche Aktionstage, die Anlässe für Newsletter bieten. Dazu gehören zum Beispiel:

Weltfrauentag

Weltkindertag

Weltkrebstag

Earth Hour

Tag der gesunden Ernährung

18. Ferienbeginn und Urlaubssaison

Wenn im Hochsommer die Ferien beginnen und viele Menschen in den Urlaub starten, dann ist das ein willkommener Anlass für einen Newsletter. Wünschen Sie Ihren Lesern schöne Ferien, geben Sie Tipps für die warmen Monate und die freie Zeit und bieten Sie Ihnen dazu passende Produkte an.

19. Jahreszeitenwechsel

Frühling, Sommer, Herbst und Winter – verschiedene Jahreszeiten sind verbunden mit verschiedenen Aktivitäten, Produkten, Interessen und Vorlieben. Nehmen Sie daher den Jahreszeitenwechsel zum Anlass, Ihre Leser auf die kommenden Monate einzustimmen. Geben Sie Ihnen passende Tipps für Freizeitaktivitäten und zugehörige Produkte in Ihrem Newsletter vorzuschlagen.

20. Sportliche Großereignisse

Sportliche Großereignisse wie Welt- und Europameisterschaften oder Olympische Spiele haben eine immense Reichweite und ziehen viele Leute in Ihren Bann. Ähnlich wie zu Feiertagen können Sie auch zu diesen Anlässen exklusive Deals für Ihre Newsletter-Abonnenten anbieten, thematisch passende Gewinnspiele wie zum Beispiel ein Tipp-Spiel machen oder auch spezielle Produkte wie Sportkleidung oder -geräte bewerben.

Darauf sollten Sie beim Newsletter versenden immer achten

Einen Newsletter zu erstellen ist nicht schwierig. In diesem Artikel erfahren Sie, worauf Sie achten müssen, damit ein Newsletter einfach und schnell erstellt ist. Egal zu welchem Anlass: Damit Ihr Newsletter geöffnet, gelesen und geklickt wird, sollten Sie bestimmte Dinge immer beachten:

Motivierende Betreffzeile

Spannende und unterhaltsame Überschrift

Persönliche Anrede

Unterhaltsamer Text

Emotionales Bild

Video- oder Podcast-Sequenz als Ergänzung

Hilfreicher Link mit Mehrwert

Ansprechendes Design

Übersichtliches Newsletter-Layout

Einfache Struktur

Auffälliger Call-to-Action

Zahlreiche Anlässe für Newsletter

Die zahlreichen Anlässe für Newsletter liefern gleichzeitig interessante Content-Ideen mit Mehrwert für Ihre Leser. Nehmen Sie diese Anlässe auch für Mailings. Lassen Sie sich von unserer Liste inspirieren und berücksichtigen Sie unsere Tipps für den Newsletterversand. Finden Sie mithilfe von unserem Vergleich der wichtigsten Newsletter-Tool-Anbieter das richtige Tool für Ihren Newsletter!