Franchising: Ein erfolgreiches Businesskonzept mit Zukunft?

Zum Jahresbeginn einen satten Gewinn in Milliardenhöhe verzeichnen – welches Unternehmen wünscht sich das nicht. Dass das einem der größten Fast-Food-Konzerne in Deutschland gelang, liegt nicht nur an neuen Produktideen und Werbekampagnen. Vielmehr basiert der gesteigerte Umsatz auf den über 1.400 Schnellrestaurants, die mit Franchising betrieben werden. Dieses Vertriebsmodell scheint bereits in vielen Branchen in aller Munde zu sein, nicht nur in der Gastronomie. Doch wie findet man das passende Franchise-System und wie profitiert man als Franchisenehmer effektiv? Erfahren Sie im folgenden Beitrag, was Franchising im Kern ausmacht, wie das Franchise-Situation aktuell in Deutschland aussieht und wie Sie als Franchisenehmer Erfolge feiern können.