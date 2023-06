Mehrfamilienhaus als Geldanlage: Darauf kommt es an!

In Zeiten der Inflation suchen Anleger nach Möglichkeiten, ihr Geld sicher und dennoch gewinnbringend anzulegen. Dabei betrachtet man Immobilien, insbesondere Mehrfamilienhäuser, gegenüber Bargeld oder Anleihen oft als inflationssicher. Denn sobald die Geldentwertung steigt, erhöhen sich die Mieten ebenfalls. Das spüren derzeit viele Mieter, die eine Indexmiete in ihren Verträgen vereinbart haben. Erfahren Sie, wie Mehrfamilienhäuser als Geldanlage dienen und was dabei zu beachten ist. Ein Mehrfamilienhaus zu kaufen kann sehr lukrativ sein.