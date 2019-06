Wie Sie mangelnde Liquidität mit Forderungsverkauf vermeiden

Wenn ein Betrieb laufende Zahlungsverpflichtungen nicht mehr begleichen kann, liegt ein akuter Liquiditätsengpass vor. Hält die mangelnde Liquidität länger an, kann es sogar zur Insolvenz des Unternehmens kommen. Erfolgreiche Unternehmer behalten daher immer den Überblick über die laufenden Einnahmen und Ausgaben. So werden Zahlungsschwierigkeiten frühzeitig erkannt und der Unternehmer kann rechtzeitig dagegen steuern. Eine Maßnahmen ist hier der Verkauf offener Forderungen, auch Factoring genannt. Um was es sich hier handelt und wieso das für schnelle Zahlungseingänge sorgt, erfahren Sie hier.