Neujahrswünsche und -grüße in verschiedenen Sprachen

Wie in jedem Jahr neigt sich Ende Dezember das Jahr dem Ende zu. In wenigen Tagen begrüßen wir das neue Jahr. Aus langer Tradition werden oft Neujahrswünsche und Neujahrsgrüße versandt. Dazu haben wir Ihnen eine Sammlung erstellt, die Sie für Ihre Neujahrswünsche und Neujahrsgrüße nutzen können. Auch wir wünschen Ihnen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.

Neujahrswünsche in unterschiedlichen Sprachen sind sehr beliebt

Jedes Jahr versenden Millionen von Menschen rund um den Globus Silvester- und Neujahrsgrüße – sei es als Mail, SMS, Whatsapp-Nachricht, Social Media Post, persönliche Nachricht und natürlich ganz traditionell per Post. Die meisten wünschen sich dabei Glück, Gesundheit, Erfolg, Zufriedenheit und ein langes Leben sowie eine erfolgreiche Umsetzung der guten Vorsätze. Sehr beliebt ist es, die Neujahrswünsche in unterschiedlichen Sprachen zu versenden. Gerade in unserer globalen Welt ist dies sehr modern. Nutzen auch Sie die Möglichkeit dazu.

Neujahrsgrüße in Landessprache

Hier finden Sie eine Auswahl an Grüßen zum neuen Jahr in den offiziellen Landessprachen:

Ägypten – auf Arabisch: سنة جديدة سعيدة / sunat jadidat saeida

Albanien – auf Albanisch: Gëzuar vitin e ri

Armenien – auf Armenisch: Շնորհավոր նոր տարի / Shnorhavor nor tari

Aserbaidschan – auf Aserbaidschanisch: Xoşbəxt yeni il

Australien – auf Englisch: Happy New Year

Bangladesch – auf Bengalisch: শুভ নববর্ষ / Śubha nababarṣa

Belgien – auf Flämisch: Gelukkig nieuwjaar

Bosnien-Herzegowina – auf Bosnisch: Sretna nova godina

Bulgarien – auf Bulgarisch:Честита Но́ва Годи́на / Chestita nova godina

China – auf Chinesisch (Kanton): Sun nien fai lok

China – auf Chinesisch (Mandarin): Xin nian yu kuai

Dänemark – auf Dänisch: Godt nytår!

Deutschland – auf Deutsch: Gutes neues Jahr

Finnland – auf Finnisch: Hyvää uutta vuotta

Frankreich – auf Französisch: Bonne année

Estland – auf Estnisch: Hääd uut aastat

Georgien – auf Georgisch: Gilosavt akhal ts’els

Griechenland – auf Griechisch: Eftecheezmaenos o kaenooryos hronos

Haiti – auf Haitianisch: Ala bon nouvèl ane

Indien – auf Hindi: नया साल मुबारक हो / Naya saal mubaarak ho

Indonesien – auf Indonesisch: Selamat tahun baru

Iran – auf Persisch: سال نو مبارک باد‏ ‎ / S âl-e nou mobârak bâd

‎ / S Irland – auf Irisch: Bliain nua shona

Island – auf Isländisch: Gleðilegt nýtt ár

Israel – auf Hebräisch: שנה טובה / S haná tová

Italien – auf Italienisch: Felice anno nuovo

Japan – auf Japanisch: 幸せな新年 /Shiawasena shin’nen

Jordanien – auf Arabisch: سنة جديدة سعيدة / Sunat jadidat saeida

Kroatien – auf Kroatisch: Sretna nova godina

Lettland – auf Lettisch: Laimīgu jauno gadu

Lituaten – auf Litauisch: Su naujais metais

Luxemburg – auf Luxemburgisch: Schéint neit Joër

Malta – auf Maltesianisch: Sena ġdida kuntenta

Malaysia – auf Malaysisch: Selamat tahun baru

Marokko – auf Arabisch: سنة جديدة سعيدة / sunat jadidat saeida

Mazedonien – auf Mazedonisch: Среќна нова година / Sreḱna nova godina

Mongolei – auf Mongolisch: шинэ жилийн мэнд хүргье / šine žilijn mend hürgʹje

/ Namibia – auf Afrikaans: Gelukkige nuwe jaar

Nepal – auf Nepalesisch: नयाँ वर्ष शुभकामना /Nayām̐ varṣa śubhakāmanā

Neuseeland – auf Englisch: Happy New Year

Niederlande – auf Niederländisch / Holländisch: Gelukkig nieuwjaar

Norwegen – auf Norwegisch: Godt nytt år

Österreich – auf Österreichisch: Guads neis joa

Philippinien– auf Philippinisch: Maligayang bagong taon

Polen – auf Polnisch: Szczęśliwego nowego roku

Portugal – auf Portugiesisch: Feliz ano novo

Rumänien – auf Rumänisch: An nou fericit

Russland – auf Russisch: С новым годом / S novym godom

Saudi-Arabien – auf Arabisch: سنة جديدة سعيدة / Sunat jadidat saeida

Schweden – auf Schwedisch: Gott nytt år

Schweiz – auf Schwyzerdütsch: Es guets neus Johr

Serbien – auf Serbisch: Scecna nova godina

Slowakei – auf Slowakisch: Stastlivy novy rok

Slowenien – auf Slowenisch: Srechno Novo Leto

Spanien – auf Spanisch: Feliz año nuevo

Sri Lanka – auf Tamil: மகிழ்ச்சியான புதிய ஆண்டு /Makiḻcciyāṉa putiya āṇṭu

Südafrika – auf Afrikaans: Gelukkige nuwe jaar

Südkorea – auf Koreanisch: 새해 복 많이 받으세요 / S aehae bok mani badeuseyo

Thailand – auf Thailändisch: สวัสดีปีใหม่ / S à-wàt-dii bpii mài

Türkei – auf Türkisch: Yeni yılın kutlu olsun

Tschechien – auf Tschechisch: Šťastný nový rok

Ukraine – auf Ukrainisch: з Нови́м ро́ком / Z Novým rókom

/ Z Ungarn – auf Ungarisch: Boldog új évet

United Kingdom (UK) / England – auf Englisch: Happy New Year

Vereinigte Staaten von Amerika (USA) – auf Englisch: Happy New Year

Vereinigte Arabische Emirate – auf Arabisch: سنة جديدة سعيدة / Sunat jadidat saeida

Vietnam – auf Vietnamesisch: Chúc mừng năm mới

Wales – auf Walisisch: Blwyddyn newydd dda

Weißrussland – auf Weißrussisch: З Новым годам / Z Novym hodam

Neujahrswünsche in Dialekten

Wir haben Ihnen zudem eine Übersicht über Neujahrswünsche in lokalen und regionalen Sprachen sowie in Dialekten zusammengestellt:

Baskenland – auf Baskisch: Urte berri zoriontsua

Bretagne – auf Bretonisch: Bloavez mad

Franken – auf Fränkisch: A scheens nais Joa

Friesland – auf Friesisch: Lokkich nijjier

Galizien – auf Galizisch: Feliz aninovo

Hawaii – auf Hawaiianisch: hauoli makahiki hou

Katalonien – auf Katalanisch: Feliç Any Nou!

Niedersachsen – auf Niedersächsisch: Gelükkig Nyjaar

Sardinien – auf Sardisch: Bonus prinzipius e mellus finis

Schottland – auf Gälisch: Bliadhna ùr toilichte

Schwaben – auf Schwäbisch: A guads neis Johr

Silvestergrüße in weiteren Sprachen

Zusätzlich haben wir Ihnen Grüße zu Silvester und zum neuen Jahr in weiteren Sprachen aufgeführt:

Esperanto: Bonan novjaron

Lateinisch: Felix sit annus novus

Maori: Tau Hou Tau Hou

Romani (Romanes): Bangi vasilica baxt

Samoanisch: Fiafia i le tausaga fou

Shona: Anofara gore idzva

Suaheli: Heri ya mwaka mpya

Taschikisch: Соли нав муборак бошад / Soli nav muʙorak ʙoşad

Tuwinisch: Чаа чыл-биле / Čaa čıl-bïlä

/ Urdu: نیا سال مبارک‏ ‎ / N ayā sāl mubārak

‎ Yoruba: Ọdun tuntun tuntun

Zulu: Unyaka omusha ojabulisayo

Wir freuen uns, wenn Sie diese für Ihre Neujahrswünsche und Neujahrsgrüße aktiv nutzen. Wenn Sie weitere Glückwünsche in anderen Sprachen benötigen, besuchen Sie https://translate.google.de.