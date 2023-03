Katze als Haustier: Das müssen Sie beachten

Katze als Haustier ist gut für die Gesundheit

Sowohl für die seelische als auch für die körperliche Gesundheit ist eine Katze als Haustier förderlich. Verschiedene Studien aus Deutschland, Europa und den USA belegen diesen Effekt.

Katzen gegen Einsamkeit

Haustiere helfen gegen Einsamkeit und Depression, das haben Forscher der TU-Dresden herausgefunden. Ähnlich wie beim Kontakt zu einem nahestehenden Menschen schütten wir auch Bindungshormone aus, wenn wir uns um ein Tier kümmern. Vor allem Senioren und Kinder profitieren von einer Katze als Haustier.

Schnurren von Katzen entspannt

Das Schnurren von Katzen hat eine beruhigende Wirkung auf den Menschen und kann helfen, Stress abzubauen. Studien haben gezeigt, dass das Schnurren von Katzen die Herzfrequenz und den Blutdruck senken kann. Das entspannt zum einen, zum anderen senkt es auch das Risiko für Herzinfarkte. Untersuchungen zeigen, dass in Haushalten, in denen Katzen lebten, 30 Prozent weniger Herzinfarkte auftraten als im Rest der Bevölkerung.

Katzen wirken Stress entgegen

Nicht nur das Schnurren entspannt, auch das Streicheln des weichen Katzenfells. Dadurch werden Glückshormone freigesetzt. Die Produktion von Stresshormonen sinkt hingegen. Stressige Situationen lassen sich für Katzenbesitzer leichter bewältigen und auch auf die Herzgesundheit wirkt sich eine Katze als Haustier positiv aus.

Katzen sind pflegeleichte Haustiere

Während man mit einem Hund täglich mehrmals Gassi gehen muss, erledigt eine Katze das selbstständig. Die unabhängigen Tiere verlangen ihren Besitzern nicht viel ab. Demzufolge hat eine Katze als Haustier – neben dem positiven Effekt auf die Gesundheit – viele Vorteile:

Katzen sind unabhängig und pflegeleicht

Katzen sorgen selbst für Hygiene, indem sie sich täglich mehrmals putzen

Ihre Notdurft verrichten sie draußen oder im bereitgestellten Katzenklo

Dennoch binden sich Katzen stark an ihre Besitzer

Das verspielte Wesen der Katze sorgt für Unterhaltung

Katze richtig pflegen

Für all diese Dinge sollten Sie Ihrer Katze auch etwas zurückgeben. Achten Sie darauf, Ihre Katze richtig zu pflegen, damit sie gesund bleibt und sich wohlfühlt. Dazu gehören Aufmerksamkeit, Spiel und eine gute Versorgung mit den wichtigsten Nährstoffen.

Füttern und versorgen

Eine ausgewogene Ernährung ist für Katzen von großer Bedeutung. Es ist wichtig, dass Sie Ihrer Katze hochwertiges Futter geben, das alle notwendigen Nährstoffe enthält. Es gibt viele verschiedene Arten von Katzenfutter, unter anderem Trocken- und Nassfutter. Sie können auch wählen, ob Sie Ihrer Katze selbst gekochtes Futter oder rohes Futter geben möchten. Es ist wichtig, dass Sie sich über die Bedürfnisse Ihrer Katze informieren und sicherstellen, dass Sie ihr die richtige Art von Futter geben.

Katzen benötigen auch jederzeit Zugang zu frischem Trinkwasser, da sie dazu neigen, zu wenig zu trinken. Achten Sie darauf, dass die Trinkschüssel ihrer Katze immer gefüllt ist. Dies ist auch wichtig für eine gesunde Verdauung. Die Darmgesundheit Ihrer Katze ist von entscheidender Bedeutung für ihr Wohlbefinden und ihre Lebensqualität. Eine gesunde Verdauung sorgt dafür, dass Ihre Katze alle notwendigen Nährstoffe aus ihrem Futter aufnehmen und die Abfallprodukte aus ihrem Körper eliminieren kann. Dabei können ihr auch Nahrungsergänzungsmittel helfen, wie zum Beispiel Zeolith. Dieser Stoff kann aufgrund seiner besonderen Struktur Giftstoffe wie Blei und Arsen im Körper binden und so den Darm von Schadstoffen befreien. Zudem liefert Zeolith dem Körper wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente. Online können Sie Zeolith bestellen, unter anderem in Shops für Nahrungsergänzungsmittel.

Wenn Sie Ihre Katze ausschließlich im Haus halten, müssen Sie dafür sorgen, dass sie Gras zu fressen bekommt. Das ist notwendig für die Verdauung der Katze. Wenn sie ins Freie kann, wird sie sich selbst mit dem notwendigen Grünzeug versorgen.

Katzentoilette und Hygiene

Katzen sind sehr reinliche Tiere, die sich mehrmals am Tag putzen und ihr Fell pflegen. Eine Langhaarrasse müssen Sie allerdings zusätzlich bürsten, damit das Fell schön bleibt. Außerdem haart Ihre Katze auch weniger, wenn Sie sie regelmäßig bürsten. Die Fellpflege ist angenehm für beide Seiten und bietet eine ruhige Auszeit.

Ihr Geschäft verscharren Katzen – entweder draußen oder im Katzenklo, das sie bereitstellen müssen. Achten Sie darauf, dass das Einstreu sauber ist, indem Sie die Katzentoilette regelmäßig reinigen.

Spielen und Toben

Katzen brauchen Freiraum und Auslauf. Sie sind verspielte Tiere, die auf Bäume klettern und Mäuse fangen. Wer eine Katze als Haustier hält, ermöglicht ihr idealerweise Auslauf im Freien. Allerdings ist das nicht immer möglich: An vielbefahrenen Straßen oder in der Stadt ist es besser, wenn Katzen nicht frei laufen. Ein gesichertes Freigehege oder ein Balkon sind Alternativen, die es der Katze möglich machen, frische Luft zu schnappen. Damit die Katze genug Bewegung kommt, müssen Besitzer Zeit für gemeinsames Spielen und Toben aufwenden. Auch ein Kratzbaum sollte dann vorhanden sein, an dem das Tier seine Krallen schärfen kann. Die Abnutzung der Krallen ist wichtig, damit es nicht zu Entzündungen oder Verletzungen kommt – und im Zweifel nutzt die Katze auch das Sofa, um ihre Krallen zu wetzen.

Katze als Haustier: Unabhängig und frei, trotzdem anschmiegsam

Katzen sind wunderbare Haustiere, die gut für sich selbst sorgen können. Um das Zusammenleben für Mensch und Katze aber besonders angenehm und schön zu machen, sollten sich Besitzer gut um ihr Haustier kümmern. Dann profitieren sie von der Bindung der Katze an den Menschen und ihren gesundheitsfördernden Eigenschaften.