Stress auf der Arbeit und zu wenig Freizeit? Das muss nicht sein

Work-Life-Balance – was steckt wirklich dahinter?

Die Work-Life-Balance ist der Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit. In der modernen und hektischen Zeit gerät dies oft aus dem Gleichgewicht. Die Folge ist ein Gefühl von permanentem Stress. Das schlägt auf die Psyche und viele von uns kennen dieses Gefühl.

Immer wieder stellen sich Menschen die Frage: Wird die Work-Life-Balance überbewertet? Wahrscheinlich ist eher das Gegenteil die Wahrheit – wir nehmen die Work-Life-Balance nicht ernst genug und vernachlässigen das Wohl der eigenen Seele. Im Prinzip ist es unerheblich, ob wir dies als Work-Life-Balance oder einen gesunden Lebensstil bezeichnen. Wichtig ist, dass Sie eine Lebensart finden, die zu Ihrem eigenen Empfinden passt. Die exakte Work-Life-Balance ist nämlich von Person zu Person unterschiedlich und verändert sich in unterschiedlichen Lebensphasen auch.

Mit einfachen und effektiven Methoden den Alltag sortieren

Es gibt eine Reihe von Tipps für eine bessere Work-Life-Balance. Viele dieser lassen sich ganz einfach in den Alltag integrieren. Hier gilt: Hören Sie auf Ihre innere Stimme. Erlaubt ist, was Ihnen gefällt und was Sie entspannt.

Es kann vielleicht so einfach sein, wie eine Tasse Tee gegen den Stress zu trinken. Dies lässt sich fest in den Alltag integrieren, zu Momenten, wenn das Gefühl von Stress überwältigend ist, beispielsweise am Nachmittag nach der Arbeit. Zum einen ist bewiesen, dass im Tee Stoffe enthalten sind, die den Cortisolspiegel senken. Ein hoher Wert von Cortisol im Blut führt zu Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten und ähnlichen Stresserscheinungen. Zum anderen lässt sich um die Tasse Tee auch ein Ritual aufbauen. So lässt sich die Tasse Tee im Lieblingssessel genießen, während alles andere vergessen wird. Eine solche bewusste Pause von vielleicht 15 Minuten hilft beim Runterfahren und Entspannen.

Grundsätzlich gilt, dass Rituale und Routinen im Alltag Stress reduzieren. Da ist der Tee nur eine von vielen Möglichkeiten. Mit Routinen lässt sich Struktur in den Alltag bringen. Das reduziert den Stress, entlastet die Gedanken und kann sogar zu mehr Freizeit führen. Ein Beispiel dafür ist der Einkauf. Berufstätige sind oft davon gestresst, gehen vielfach pro Woche in den Supermarkt und vergessen dennoch Dinge. Mit einem Einkaufsplan und einem wöchentlichen Großeinkauf lässt sich Zeit sparen und ein Stressfaktor eliminieren.

Über das Life Coaching Ruhe in den Alltag bringen

Eine Option, gezielt Stressfaktoren im eigenen Leben zu identifizieren und abzustellen, ist ein professionelles Life Coaching, welches auch online durchgeführt werden kann. Oftmals herrscht eine falsche Vorstellung, was bei einem solchen Life Coaching im Fokus steht. Dies lässt sich tatsächlich mit einem Wort ganz kurz zusammenfassen: Sie!

Beim Life Coaching geht es darum, herauszufinden, was Sie wirklich wollen. Auf den ersten Blick erscheint dies wie eine recht oberflächliche und einfach zu beantwortende Frage. Aber wer sich einmal selbst diese Frage stellt und im Verlauf sein eigenes Leben hinterfragt, kommt schnell ins Grübeln. Vor allem berührt das Life Coaching viele Bereiche des Lebens. So geht es um die berufliche Situation und das, was Sie eventuell lieber machen würden. Doch auch die familiäre Situation spielt eine Rolle. Gleiches gilt für die Freizeitgestaltung. Ein Life Coach kann Ihnen dabei helfen, zu entdecken, was in Ihrem Leben vielleicht fehlt. Durch Veränderungen lässt sich oftmals Zufriedenheit und Ruhe finden. Ebenso ist es wichtig, die eigene Persönlichkeit zu entdecken und dieser Platz zu lassen. So führt das Life Coaching zu einem ausgeglichenen Leben mit weniger Stress.

Fazit: Es lohnt sich, den Stresslevel zu senken

Es ist inzwischen bewiesen, dass Stress krank macht. Aus diesem Grund ist es im eigenen Interesse, für das eigene Wohlbefinden zu sorgen und Stress zu minimieren. Im Extremfall ist dafür ein kompletter Lebenswandel erforderlich. Oftmals sorgen jedoch schon kleine Veränderungen im Alltag für genug Ausgleich und bringen die Psyche ins Gleichgewicht. Belohnt wird dies in jedem Fall durch innere Ausgeglichenheit und mehr Ruhe.