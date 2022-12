Gesund leben trotz Führungsposition: So geht‘s

6 Gründe, warum gerade Führungskräfte gesund leben sollten

In unserer schnelllebigen Zeit ist es für Führungskräfte oft schwer, auf ihre Gesundheit zu achten. Zwischen dem Stress des Jobs und den Anforderungen der Familie bleibt oft kaum Zeit für Sport oder gesunde Ernährung. Doch: Nur wer selbst gesund ist, kann auch andere motivieren und zu gesunden Entscheidungen anleiten.

Gesund leben: Führungskräfte sind Vorbild

Gerade in unserer modernen Arbeitswelt, in der immer mehr Menschen im Büro arbeiten, ist es wichtig, dass Führungskräfte ein gutes Vorbild geben. Denn viele Angestellte nehmen ihren Chef als Vorbild und orientieren sich an seinem Verhalten. Wenn der Chef selbst gesund lebt und auf seine Fitness achtet, werden auch die Angestellten dies eher tun. Auf der anderen Seite können aber auch schlechte Gewohnheiten schnell übertragen werden. Deshalb ist es wichtig, dass Führungskräfte ein gutes Vorbild sind und gesund leben.

Hohe Belastung in Führungspositionen

Führungskräfte sind oft einer großen emotionalen und körperlichen Belastung ausgesetzt. Sie müssen ständig neue Herausforderungen meistern und sind stets auf der Suche nach Wegen, ihre Teams zu motivieren und zum Erfolg zu führen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie auch in ihrer Freizeit keinen Stress abbauen können oder sollten. Ganz im Gegenteil: Gerade Führungskräfte sollten besonders gesund leben, um langfristig erfolgreich zu sein.

Burnout vermeiden

Ein weiterer Grund, warum Führungskräfte auf ihre Gesundheit achten sollten, ist der Stresslevel in ihrem Job. Viele Führungskräfte haben einen hohen Stresslevel und müssen oft unter Druck arbeiten. Dies kann zu einem Burnout führen, wenn man nicht aufpasst. Das Risiko eines Burnouts ist bei Führungskräften daher besonders hoch und deshalb sollten sie besonders darauf achten, dass sie genug Ruhephasen haben und sich regelmäßig erholen.

Work-Life-Balance: Auch Zeit für sich selbst nehmen

Auch die Familie spielt für viele Führungskräfte eine große Rolle und kann den Stresslevel erhöhen. Viele Führungskräfte fühlen sich zwischen dem Job und der Familie hin- und hergerissen und haben daher oft keine Zeit für sich selbst. Dabei ist es gerade für Führungskräfte wichtig, dass sie sich regelmäßig erholen und entspannen können, damit sie den Stress besser bewältigen können.

Distress und Eustress

Stress ist ein normaler Teil des Lebens und kann uns sogar positive Effekte bringen, wenn er richtig verarbeitet wird. Diese Form von Stress nennt man Eustress. Doch wenn er chronisch wird oder negativ verarbeitet wird, kann er unsere Gesundheit negativ beeinflussen – es handelt sich um Distress.

Denn dieser Stress ist nicht nur für unseren Kopf schädlich, sondern auch für unseren Körper. Er kann unseren Blutdruck steigen lassen, uns übermäßig reagieren lassen und uns sogar krank machen. Wenn wir also als Führungskraft ständig unter Stress stehen oder uns negativen Emotionen aussetzen, kann dies langfristig negative Auswirkungen auf unser Wohlbefinden haben und uns letztlich sogar dazu bringen, unseren Job zu kündigen oder unser Leben zu beenden.

Gesund leben und ab und zu eine Auszeit nehmen

Um diesem negativen Teufelskreis entgegenzuwirken, sollten wir besonders darauf achten, unsere Gesundheit zu schützen und uns gut zu fühlen. Dafür gibt es viele Möglichkeiten: Wir können regelmäßig Sport machen oder Auszeiten nehmen, um unserem Kopf etwas Ruhe zu geben. Auch Entspannungstechniken wie Meditation oder Yoga helfen uns dabei, den Kopf freizubekommen und neue Energie zu tanken. Wenn wir uns also als Führungskraft gut fühlen, sind wir automatisch auch bessere Führungskräfte – was letztlich auch unserer eigenen Karriere sehr positiv beeinflussen kann!

Was bedeutet eigentlich „gesund leben“?

Gesundheit ist ein vielschichtiger Begriff, der sowohl körperliche als auch seelische Aspekte umfasst. In erster Linie denken wir hierbei natürlich an unsere körperliche Gesundheit, aber auch unsere seelische Gesundheit ist entscheidend für unser Wohlbefinden. Ein gesunder Mensch ist also in körperlicher und seelischer Hinsicht in Balance.

Doch was bedeutet das genau? Körperlich gesehen, ist ein gesunder Mensch in der Regel fit und belastbar. Sein Immunsystem ist stark, er hat keine chronischen Krankheiten und auch akute Erkrankungen heilen bei ihm meist schnell und ohne Komplikationen ab. Auch seelisch ist ein gesunder Mensch ausgeglichen: Er leidet nicht unter Depressionen oder Angstzuständen, fühlt sich wohl in seiner Haut und kann gut mit Stress umgehen.

Allerdings ist „gesund“ kein statischer Zustand, sondern ein Prozess. Das bedeutet, dass wir uns im Laufe unseres Lebens immer wieder Anpassungen vornehmen müssen, um gesund zu bleiben. Denn auch wenn wir noch so vorsichtig sind, können wir uns irgendwann einmal verletzen oder krank werden. Und auch unsere seelische Gesundheit kann durch schwierige Lebensphasen oder belastende Ereignisse ins Wanken geraten.

Doch wenn wir gesund leben, können wir dafür sorgen, dass wir möglichst lange gesund bleiben – sowohl körperlich als auch seelisch.

Druck und Stress reduzieren

Stress und Druck sind nicht immer negativ. In gewissen Maßen können sie uns sogar helfen, besser zu funktionieren. Aber es gibt auch eine Grenze, ab der Stress und Druck ungesund werden. Wenn Sie als Manager täglich viel Druck haben, sollten Sie jedoch versuchen, ihn zu reduzieren.

Einer der Hauptgründe, warum Stress und Druck so häufig mit dem Management-Lebensstil einhergehen, ist die Tatsache, dass viele Manager einfach zu viel auf ihren Teller laden. Sie übernehmen zu viele Verantwortungen, haben zu viele Termine und nehmen sich einfach zu wenig Zeit für sich selbst.

Das Ergebnis ist, dass sie ständig unter Druck stehen und kaum Zeit haben, sich zu entspannen. Gesund leben sieht anders aus, denn dieser anhaltende Stress kann zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen, da er das Immunsystem schwächt und den Körper anfälliger für Krankheiten macht.

Glücklicherweise gibt es einige Möglichkeiten, wie Manager ihr Stresslevel reduzieren und gesund leben können. Zunächst einmal sollten sie versuchen, ihre Verantwortlichkeiten zu reduzieren und sich mehr Zeit für Erholung und Entspannung zu nehmen.

Es ist auch wichtig, regelmäßig Auszeiten vom Büroalltag einzulegen und sich bewusst Zeit für aktive Erholung wie Sport oder Yoga zu nehmen. Auf diese Weise können Manager nicht nur ihren Stress reduzieren, sondern auch ihre Gesundheit verbessern.

Wie können Sie gesund leben? Ein Leben außerhalb des Jobs

Vielen Führungskräften fällt es schwer, ein ausgewogenes Leben zu führen. Sie sind so sehr mit ihrer Arbeit beschäftigt, dass sie kaum Zeit für andere Dinge haben. Doch ein Leben außerhalb der Arbeit ist wichtig, um gesund und zufrieden zu sein.

Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst

Wenn Sie sich nur auf Ihre Arbeit konzentrieren, kann das zu Stress und Burnout führen. Nehmen Sie sich daher jeden Tag ein paar Minuten Zeit für sich selbst. Tun Sie etwas, das Ihnen guttut und entspannt Sie. Das kann ein Spaziergang in der Natur sein, ein heißes Bad oder ein gutes Buch.

Pflegen Sie soziale Kontakte

Auch soziale Kontakte sind wichtig für Ihr Wohlbefinden. Treffen Sie sich regelmäßig mit Freunden oder Familie und unternehmen Sie gemeinsam etwas. Auf diese Weise tanken Sie neue Kraft und Energie.

Achten Sie auf gesunde Ernährung

Zu einem ausgewogenen Leben gehört auch eine gesunde Ernährung. Essen Sie möglichst viel frisches Obst und Gemüse und meiden Sie Junkfood. Viele Manager haben bereits mit der ketogenen Ernährung oder mit dem Intervallfasten gute Erfahrungen machen können. Wer jetzt Sorge hat, bei Firmenessen und Co. nicht weiterhin in der Ketose bleiben zu können, kann an solchen Tagen auf Keto Tropfen ausweichen. Auch regelmäßige Bewegung hilft Ihnen, fit und gesund zu bleiben. Suchen Sie sich eine Sportart, die Ihnen Spaß macht und treiben Sie regelmäßig Sport.

Gesund leben – das geht auch in Führungspositionen

In Führungspositionen sind die Arbeitsbelastung und die Verantwortung meist hoch. Da bleibt nur wenig Zeit, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern. Gesunde Ernährung, Sport und Auszeiten fallen oft weg. Dabei sind gerade diese Dinge so wichtig, um langfristig Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu erhalten. Um gesund zu leben, sollten sich also auch Führungskräfte um sich selbst und ihr Wohlbefinden kümmern.