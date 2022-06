Was ist unter Business Continuity zu verstehen und warum ist es wichtig?

In IT

Business Continuity ist die Fähigkeit einer Organisation, wesentliche Funktionen während und nach einer Katastrophe aufrechtzuerhalten. Die Business Continuity-Planung legt Risikomanagement-Prozesse und -Verfahren fest. Ihr Ziel ist es, Unterbrechungen von geschäftskritischen Diensten zu verhindern und die volle Funktionsfähigkeit des Unternehmens so schnell und reibungslos wie möglich wiederherzustellen. In diesem Artikel erfahren Sie, was Business Continuity ist und warum sie so wichtig ist.