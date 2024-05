Remote-Work: 7 Tipps zum Schutz vor Cyberangriffen

In IT

Als im Jahr 2020 während der Corona-Pandemie tausende Mitarbeiter von einem auf den anderen Tag ins Homeoffice verbannt wurden, herrschten jede Menge Unklarheiten. Wie soll die zukünftige Kommunikation aussehen? Welche Projektmanagement-Tools strukturieren die Arbeitsabläufe? Vier Jahre später gibt es für alles eine Lösung und das Homeoffice beziehungsweise Remote-Work gehört zum Alltag. So arbeiten mittlerweile laut Aussagen des Statistischen Bundesamts circa 24,2 Prozent aller Erwerbstätigen von zu Hause aus.

Das stellt Arbeitnehmer und Unternehmen jedoch gleichermaßen vor ein Problem – die Cyberkriminalität. So wurden beispielsweise durch Ransomware-Angriffe im vergangenen Jahr über eine Milliarde Euro an Lösegeld gefordert. Und um ehrlich zu sein: Beide Parteien müssen in puncto Cybersicherheit noch eine Schippe drauflegen. In diesem Artikel geben wir allen Remote-Workern 7 zentrale Tipps zu diesem Thema mit auf den Weg.