Die wichtigsten Cybersicherheits-Trends

Obwohl Führungskräfte in der Wirtschaft an ein gewisses Maß an konstantem Wandel gewöhnt waren, hat COVID-19 die Welt auf eine Weise beeinflusst, die niemand vorhersehen konnte. Infolgedessen mussten Unternehmen umdenken und Strategien entwickeln, sich anpassen und verändern. Im Bereich der Cybersicherheit werden die technologische Entwicklung und neue Trends das Umfeld im kommenden Jahr prägen. Wenn Unternehmen die Trends im Bereich der Cybersicherheit rechtzeitig erkennen, können sie sich von ihren Mitbewerbern abheben und einen strategischen Vorteil erlangen. Auf welche Trends im Bereich der IT-Sicherheit Unternehmen im Jahr 2022 achten sollten, erfahren Sie in diesem Artikel.

1. Zero Trust Cybersecurity

Mit der Einführung mehrerer Cloud-Umgebungen und agiler Prozesse befinden sich viele Unternehmensressourcen heute außerhalb der traditionellen Sicherheitsgrenzen. Die Sicherheitspraktiken nach dem „Burggraben“-Prinzip, die für die IT in vielen mittelständischen Unternehmen galten, reichen nicht mehr aus, um diese Ressourcen zu schützen – und hier ist schnelles Handeln gefragt. Tipp: Da die Unternehmensgrenzen verschwimmen, ist Vertrauen eine potenzielle Schwachstelle geworden. Ein auf IT-Sicherheit spezialisiertes Unternehmen an Ihrer Seite kann Ihnen bei der Umsetzung von Zero-Trust-Sicherheit helfen.

Der Sicherheitsbereich muss um die Identität der Person oder des Geräts herum definiert werden, die/der den Zugriff beantragt. Eine starke und effektive Authentifizierung und Autorisierung ermöglicht einen granularen, reaktionsschnellen Sicherheitsansatz, bei dem

die Verwaltung von Richtlinien zentralisiert und

die Durchsetzung von Regeln dezentralisiert wird.

Zero-Trust-Sicherheit ist also keine Technologie, sondern eine Kultur, die die Sicherheit weiterentwickeln muss, um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden.

2. Endpunkt-Verwaltung

Remote-Mitarbeitende und dezentrale Geräte, die auf Unternehmensressourcen zugreifen möchten, erfordern die Fähigkeit, Endgeräte innerhalb des Unternehmens zentral zu erkennen, bereitzustellen, zu verteilen, zu aktualisieren und Fehler zu beheben. Die Verwaltung von Endgeräten ist wichtig, da insbesondere diese Endgeräte für Cyber-Kriminelle der Einstiegspunkt in Unternehmensnetzwerke sein können.

Der Einsatz einer Endpunktverwaltungslösung bietet Unternehmen viele weitere Vorteile, zum Beispiel

den Schutz von Mitarbeitenden an entfernten Standorten,

die Verwaltung von Endpunktumgebungen,

die Automatisierung der Bereitstellung und Einhaltung von Vorschriften sowie

die Unterstützung einer nahtlosen Fehlerbehebung bei Endpunkten.

3. Cloud Security Posture Management

Mit der zunehmenden Nutzung von Cloud-Plattformdiensten ist die Zahl der nicht verwalteten Risiken in der unternehmenskritischen digitalen Industrie explosionsartig angestiegen. Cloud Security Posture Management (CSPM) automatisiert die Verwaltung der Cloud-Sicherheit in der vielfältigen Cloud-Infrastruktur.

CSPM-Tools versetzen Unternehmen in die Lage, Risiken durch Sicherheitsbewertungen und automatisierte Compliance-Überwachung zu erkennen und zu beheben. Da sich die Cloud-Umgebung auf viele Bereiche ausgedehnt hat, können Unternehmen CSPM nutzen, um mögliche Fehlkonfigurationen zu konsolidieren und Vorschriften wie GDPR, HIPAA und CCPA einzuhalten. Dies konsequent umzusetzen und auch zu kommunizieren stärkt das Vertrauen der Kund:innen in die Cloud-Sicherheitslage Ihres Unternehmens.

Der Einsatz von CSPM-Tools bringt ebenfalls viele Vorteile mit sich, darunter:

Auffinden von falsch konfigurierten Netzwerkverbindungen

Bewertung des Datenrisikos und Erkennung von übermäßig liberalen Kontoberechtigungen

Kontinuierliche Überwachung der Cloud-Umgebung zur Erkennung von Richtlinienverstößen

Möglichkeit, die Fehlkonfigurationen in einigen Fällen automatisch zu beheben

Einhaltung gängiger Standards für Best Practices.

4. Dezentrale Cloud

Gartner hat die dezentrale Cloud als die Zukunft der Cloud bezeichnet. Unternehmen, die vor einer vollständigen Umstellung auf das Public Cloud-Modell zurückschrecken, nutzen eine Kombination – oder einen Hybrid – aus Private Cloud und Public Cloud Computing. Die hybride Cloud bricht mit den Vorteilen der öffentlichen Cloud. Das Unternehmen behält die Verantwortung für seine private Cloud-Umgebung, kann aber nicht das gesamte Spektrum der vom Public Cloud-Anbieter angebotenen Funktionen nutzen, wie zum Beispiel das Innovationstempo.

Die dezentrale Cloud bietet Public Cloud-Optionen für verschiedene physische Standorte. Im Wesentlichen unterhält, betreibt und entwickelt der Public Cloud-Anbieter die Services, führt sie allerdings physisch am Ort des Bedarfs aus. Die Distributed Cloud hilft bei Szenarien mit geringer Latenz, senkt die Datenkosten und hilft bei der Einhaltung von Datenschutzgesetzen und -vorschriften, die zum Beispiel vorschreiben, dass Daten in einem bestimmten geografischen Gebiet bleiben müssen.

5. Datenverarbeitung zur Verbesserung der Privatsphäre

Der Schutz der Privatsphäre wird aufgrund der Verbreitung digitaler Technologien und der zunehmenden Datengenerierung und -verarbeitung immer wichtiger. Daher ist es umso notwendiger, dass Unternehmen durch den Einsatz von datenschutzfreundlichen Berechnungen Daten in nicht vertrauenswürdigen Umgebungen sicher austauschen können. Die datenschutzfreundliche Datenverarbeitung umfasst drei Technologien, die die Daten während ihrer Nutzung schützen:

Vertrauliches Computing bietet eine vertrauenswürdige Umgebung, in der sensible Daten verarbeitet werden können.

Dezentralisierte Datenverarbeitung und -analyse durch datenschutzgerechtes maschinelles Lernen.

Homomorphe Verschlüsselung, eine kryptografische Methode, die es Dritten ermöglicht, verschlüsselte Daten zu verarbeiten und ein verschlüsseltes Ergebnis an den Dateneigentümer zurückzugeben, ohne dass dieser etwas von den Daten oder den Ergebnissen erfährt.

Mit datenschutzfreundlichen Berechnungen können Unternehmen Daten gemeinsam nutzen und sicher über Regionen hinweg zusammenarbeiten, ohne dass der Datenschutz und die Sicherheit beeinträchtigt werden.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Artikel einen guten Überblick über die wichtigsten Cybersicherheits-Trends geben konnten. Erfahren Sie mehr, wie unzureichende IT-Sicherheit in Zukunft für viele Unternehmen existenzbedrohend sein kann, zum Beispiel in unserem Digital Insights-Interview mit Mathias Hess.