Der Erfolg liegt in deiner Hand – Die Geheimnisse der Handkarte – Interview mit Josef Erlacher

Wenn Sie sich für das Buch „Der Erfolg liegt in deiner Hand“ interessieren, können Sie es auf Amazon kaufen.

Die Entstehung des 10-Finger-Modells und der Handkarte

Herr Erlacher, Ihr aktuelles Buch trägt den Titel „Der Erfolg liegt in deiner Hand – Wie du mit dem Prinzip der Handkarte und dem 10-Finger-Modell systematisch den Erfolg deines Unternehmens planst und umsetzt„. Wie sind Sie darauf gekommen, sich in Ihrem Werk dieser Thematik zu widmen?

Was führt ein Unternehmen zum Erfolg? Diese Frage beschäftigt mich seit langer Zeit. In meiner Tätigkeit als Unternehmensberater bin ich seit über dreißig Jahren täglich im Kontakt mit Unternehmern und beobachte, wie die einen ihr Unternehmen erfolgreich führen, andere jedoch auf der Stelle treten oder gar Misserfolge wegstecken müssen.

Natürlich bieten die Betriebswirtschaftslehre und die tägliche Praxis in den Unternehmen zahlreiche Werkzeuge und Methoden, die dazu beitragen, den Erfolg eines Unternehmens zu organisieren. Doch alles faktische und objektiv wirkungsvolle Wissen reicht sehr offensichtlich nicht aus, wenn die Unternehmerpersönlichkeit selbst nicht über alle notwendigen Eigenschaften und Fähigkeiten verfügt, die zum ultimativen Erfolg führen.

Für mein Buch habe ich von Projekten und Gesprächen mit 500 Unternehmern und Unternehmerinnen und aus über 1500 umgesetzten Projekten herausgefiltert, welches die Erfolgseigenschaften dieser Unternehmer und Unternehmerinnen sind. Starke und erfolgreiche Persönlichkeiten finden sich außerdem auch im Spitzensport, deswegen habe ich Spitzensportler ebenfalls mit in meine Recherchen aufgenommen.

Da ich selbst zwanzig Jahre lang im Spitzensport beim Skirennsport aktiv war, konnte ich aus dieser Zeit sehr viele wertvolle Einsichten mitnehmen und in meine Erkenntnisse integrieren. Aus den kombinierten Erfahrungen mit erfolgreichen Unternehmerpersönlichkeiten und meinen persönlichen Erfahrungen im Spitzensport ist als „Konzentrat“ mein 10-Finger-Modell und somit mein aktuelles Buch entstanden.

Die Handkarte als Werkzeug für den beruflichen Erfolg

In Ihrem Buch geht es vor allem um den Ansatz der „Handkarte zum Erfolg“ im beruflichen Kontext. Was können sich unsere Leser und Leserinnen darunter vorstellen?

Die Hand ist für mich schon immer das wichtigste Werkzeug, um alle unsere Gedanken, Ideen und Visionen in die Tat umzusetzen. So entstand in mir die Idee des Modells der Handkarte. Diese Handkarte und dabei jeder einzelne Finger geben Unternehmern und Unternehmerinnen jene Orientierung, mit der sie ihren Erfolg mit ihrem jeweiligen Herzensprojekt aufbauen können.

Für mich war es wichtig, mit einem bildlichen Modell, das sich unser Gehirn gut einprägen kann, Unternehmern eine Checkliste an die Hand zu geben, die sie jederzeit und an jedem Ort bei sich haben. Um damit zu reflektieren, wo sie gerade stehen, was gut läuft und wo noch Potentiale gehoben werden können.

Die Welt gibt uns heute nur zwei Konstanten, nämlich die ständig steigende Komplexität sowie die steigende Dynamik der Veränderung. Hier bietet die Handkarte mit der Bedeutung der jeweiligen Finger – in der Bedeutung getrennt nach rechter und linker Hand – eine stabile Orientierung, mit der man jegliche Herausforderung als ersten Schritt abarbeiten kann.

Erfolg planen mit der Handkarte: Theorie und Praxis

Mit dem Prinzip der Handkarte lässt sich Erfolg einfach planen, ist eine der Kernaussagen Ihres Buches. Wie funktioniert das in der unternehmerischen Praxis?

Der überwiegende Großteil der Unternehmen in Europa, also mehr als 80%, erwirtschaften einen Umsatz unter einer Million Euro. Für diese Unternehmen reichen jene betriebswirtschaftlichen Instrumente, die auf den Universitäten und Fachausbildungen gelehrt und von Beratern in den Unternehmen verbreitet werden, für den Erfolg nicht mehr aus.

Den zentralen Anteil am Erfolg in nicht von einem Management geführten Unternehmen hat der Unternehmer selbst mit seinen Eigenschaften, Fähigkeiten und Einstellungen, also seinem „Mind Set“. Gemäß meinem Modell der Handkarte habe ich an den Fingern der rechten Hand jene Eigenschaften des Unternehmers, der Unternehmerin beschrieben, die als Person erforderlich sind und an den Fingern der linken Hand das wirtschaftliche Umfeld, das den Erfolg eines Unternehmens ausmacht.

Die Einzigartigkeit der Handkarte

Ist es wirklich möglich, anhand der einzigartigen Handkarte und mit dem Modell der verschiedenen Finger den Erfolg eines Unternehmens detailliert zu planen?

Zum Unterschied von vielen Modellen, die uns die Fachliteratur und viele Wissenschaftler anbieten, bietet die Handkarte einen einzigartigen Ansatz. Modelle wie zum Beispiel CANVAS von Osterwalder oder die Five Forces von Porter nehmen die Person des Unternehmers nicht explizit in ihre Betrachtung auf, was für große, vom Management geführte Unternehmen auch nicht erforderlich ist.

Trotzdem ist klar erkennbar, dass Einzelpersonen wie beispielsweise Steve Jobs, Bill Gates oder Reinhold Würth den Erfolg auch von großen Unternehmen wesentlich mitgestaltet haben. Für die Wissenschaft sind das allerdings Einzelphänomene, die in wissenschaftlichen Tests nicht überprüfbar sind und somit nirgends näher beschrieben werden.

Ich hingegen sehe den Unternehmer, die Unternehmerin als Einzelphänomen und als zentrale Figur für den Erfolg. Dabei wird die Unternehmerpersönlichkeit mit ihren Eigenschaften durch die einzelnen Finger der rechten Hand repräsentiert. Für mich steckt dabei ein wesentlicher Vorteil bei der Planung des Erfolgs in der Tatsache, den Unternehmer zentral mit in alle Erfolgsbetrachtungen aufzunehmen.

Der Daumen: Der Kern der Begeisterung

Sehen wir uns nun die Bedeutung der einzelnen Finger der rechten Hand einmal näher an. Sie bezeichnen in diesem Zusammenhang in Ihrer Handkarte den Daumen als den Kern der Begeisterung. Was genau bedeutet das für Unternehmen und ihren Erfolg?

In der Begeisterung für ein Thema, das sich der Unternehmer ausgewählt hat, steckt für mich der Treibstoff, um allen Herausforderungen der Führung eines Unternehmens zu begegnen. Diese Begeisterung beschreibe ich mit dem „Like-Daumen!“ Die Hand mit dem hochgehaltenen Daumen ist das Zeichen für gutes Gelingen, für positive Emotionen.

Wir Menschen bringen mit Begeisterungsfähigkeit unglaublich viel Energie auf, um das zu verwirklichen, wovon wir träumen. Fehlt diese Begeisterungsfähigkeit, dann fehlen auch die Motivation und die Energie, die für einen Unternehmer erforderlich sind, um sein Produkt, seine Dienstleistung, seine Idee zu realisieren. Einem Unternehmer ohne Begeisterung fehlt die Quelle für den Erfolg, er muss dann mit enormem Einsatz die Begeisterung aus anderen Ressourcen, wie zum Beispiel mehr Kapital, kompensieren. So wie jemand, der sehbehindert ist und dies mit auditiven oder taktilen Fähigkeiten ausgleicht, um sein Leben zu gestalten.

Der Daumen ist also mit Emotionen, mit Leidenschaft, mit den Stärken einer Person belegt. Er ist der ständige Mitspieler, der in Kombination mit den Eigenschaften der anderen Finger eine Aufgabe voller Energie und Freude bewältigen kann.

Der Zeigefinger: Zielorientierung für Unternehmer

Der Zeigefinger hingegen zeigt auf das Ziel, steht also für die Definition der unternehmerischen Ziele. Wie bringt man diese in die Realität?

Die Festlegung auf ein Unternehmensziel stellt für mich die Fokussierung der Energien dar. Und genau dafür steht unser zielorientierter Zeigefinger! Die Aufgabe des Unternehmers ist es, auf seine Ressourcen zu achten und diese so einzusetzen, dass Erfolg nachhaltig gelingen kann.

Ein klar definiertes Ziel bündelt alle Ressourcen in die Richtung dieses Ziels. Das Ziel gibt die Orientierung! Diese Orientierung ist in Zeiten von zunehmender Unsicherheit, von Krisen und von großen globalen Veränderungen der wichtige rote Faden, dem jeder Unternehmer akribisch folgen sollte. Denn die präzise Definition der Ziele lenkt die volle Aufmerksamkeit in Richtung ihrer Erreichung.

Es können dann mit allen Sinnen jene Signale und Impulse wahrgenommen werden, die die Zielerreichung unterstützen. Fehlt die genaue Zieldefinition, werden Unternehmer vorrangig von Alltagsimpulsen wie schlechten Nachrichten oder Krisen gesteuert. Die Aufgabe der Zieldefinition kann in unternehmergeführten Betrieben nicht delegiert werden, das ist und bleibt die ureigenste Aufgabe des Chefs!

Definiert der Unternehmer seine Ziele nicht selbst, oder verpflichtet er sich nicht vollumfänglich zu den definierten Zielen, wird er niemals seine gesamte Energie und seine Ressourcen zur Erreichung einsetzen. Fremddefinierte Ziele hingegen werden meist mit nur geringem Einsatz verfolgt und auf ihre Zielerreichung ungenügend geprüft, und das ist für große und wahre Erfolge keinesfalls ausreichend. Vergessen Sie also betreffend die Handkarte nie auf den Einsatz Ihres zielorientierten Zeigefingers!

Der Mittelfinger: Mut für unternehmerische Entscheidungen

Wenden wir uns nun zum Abschluss des ersten Teils dieser Interviewreihe dem Mittelfinger zu, der in der Handkarte für Mut steht, den Unternehmer und Entrepreneure natürlich immer in großen Mengen benötigen. Was können Sie uns dazu näher erzählen?

Die dritte wichtige Eigenschaft eines Entrepreneurs ist der Mut! Dieser wird in der Handkarte symbolisiert durch den Mittelfinger, also jenem Finger, der als längster aller Finger mutig hervorsticht und vorangeht!

Mutig zu sein bedeutet für mich, der eigenen Begeisterung, dem eigenen Können und vor allem den eigenen gesetzten Zielen absolut zu vertrauen. Nicht einfach blind loszulegen, sondern bewusst zu entscheiden, etwas zu unternehmen, wo es vielleicht einmal keine Sicherheiten des Gelingens gibt, aber die große Möglichkeit besteht, mit Begeisterung, Beharrlichkeit und Können fulminante Erfolg einzufahren.

Erfolgreiche Unternehmer entscheiden dabei sehr genau über ihre Ressourcen und über die Richtung, in die sie sich bewegen wollen. Allein diese mutige Entscheidung ist in vielerlei Hinsicht mit der Generierung von unglaublichen Ressourcen verbunden, die ohne diesen Mut nicht bereitstehen würden. Für genau diese Art der Entscheidungen, die unglaubliche Stärke verlangen, stellt der starke Mittelfinger ein äußerst passendes Symbol dar!

Herr Erlacher, Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wir freuen uns bereits auf den 2. Teil unseres Interviews.

Das Interview mit Herrn Josef Erlacher führte die AGITANO Redaktion.

Lesen Sie gerne auch das 2. Interview zum Buch „Der Erfolg liegt in Ihrer Hand!“ mit Josef Erlacher. Dieses wird am Freitag, 31. Mai 2024, veröffentlicht.

Über das Buch „Erfolg liegt in deiner Hand!“

Nur eines von fünf neu gegründeten Unternehmen überlebt die ersten fünf Jahre.

Was über den Erfolg eines Unternehmens entscheidet, erklärt Josef Erlacher anhand des von ihm entwickelten 10-Finger-Modells. Das Geheimnis dieser „Handkarte“ liegt in fünf persönlichen Eigenschaften und fünf äußeren Faktoren. Jeder der zehn Aspekte wird einem Finger zugeordnet. Die Handkarte vereint neben Begeisterung, Mut und Beharrlichkeit noch sieben weitere Schlüsselfaktoren, wie Mitarbeiter, Mitbewerber oder technische Aspekte, die ein Unternehmen rentabel machen. Das Erfolgsmodell des Autors beruht auf seinen rationalen Erkenntnissen als Unternehmensberater und seiner persönlichen Geschichte als nahezu blinder bzw. stark sehbeeinträchtigter Skiabfahrtsrennläufer und Medaillengewinner bei den Paralympics. Buch „Erfolg liegt in deiner Hand“ von Josef Erlacher, erschienen im Goldegg Verlag

Das Buch verbindet betriebswirtschaftliches Know-how mit dem Mindset eines Spitzensportlers und der persönlichen Lebensgeschichte eines Mannes, der Grenzen überwindet.

Die Leserinnen und Leser …

profitieren von betriebswirtschaftlichem Fachwissen, erprobten Beispielen aus der Unternehmenspraxis und emotionalen Erfahrungen aus der Welt des Profisports

realisieren, warum die eigene Unternehmer-Persönlichkeit die wichtigste Stellschraube ist und wie man äußere Faktoren gekonnt / vorteilhaft nutzen kann

erhalten mit der Handkarte eine klare Anleitung & eine prägnante Check-Liste, die Orientierung gibt

lernen, wie sie anhand des 10-Finger-Modells ihr eigenes Vorhaben mit Erfolg umsetzen können

erleben hautnah, wie der eigene Wille Grenzen überwinden kann und Spitzenleistung erreichen lässt.

Das Buch „Der Erfolg liegt in deiner Hand“ können Sie bei Amazon kaufen.

Über Josef Erlacher

Fast blind zu sein, hält mich nicht davon ab, die Möglichkeiten zu sehen. Josef Erlacher ist Experte für erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Er berät über 500 Unternehmen und unterrichtet an der Salzburg Management Business School. Seine Stärke zieht der stark sehbehinderte Autor, der mehrmals als Skirennfahrer auf dem Siegerpodest bei den Paralympischen Spielen stand, aus seiner scharfen Beobachtungsgabe und seinem unbezwingbaren Willen, Grenzen zu überwinden. Erlacher ist Gründer des 10-Finger-Modells – der Handkarte für systematischen Unternehmenserfolg. Die Quintessenz seiner Erkenntnisse aus Unternehmenswelt und Profisport bringt er in seinem Buch „Der Erfolg liegt in Deiner Hand“ auf den Punkt. Josef Erlacher ist Experte für erfolgreiche Unternehmensentwicklung, Keynote Speaker und Autor (Bild: © Alfred Tschager)

Josef Erlacher lebt mit seiner Lebensgefährtin, seiner kleinen Tochter und seinem Sohn in Villanders, Südtirol.

Mehr zu Josef Erlacher erfahren Sie auf seiner persönlichen Website.