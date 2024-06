Der Erfolg liegt in deiner Hand – Die Kraft des 10-Finger-Modells – Interview mit Josef Erlacher

Wenn Sie sich für das Buch „Der Erfolg liegt in deiner Hand“ interessieren, können Sie es auf Amazon kaufen.

Beharrlichkeit als Schlüssel zum Erfolg

Im ersten Teil dieser Interviewreihe zum 10-Finger-Modell des Erfolges haben wir uns bereits den Daumen, Zeigefinger und den Mittelfinger der rechten Hand näher angesehen und erläutert, wofür diese im unternehmerischen Kontext stehen. Wenden wir uns nun dem Ringfinger zu, der die Beharrlichkeit repräsentiert. Was hat es damit auf sich?

Die vierte Eigenschaft, dargestellt durch den Ringfinger der rechten Hand, ist die Beharrlichkeit, mit der ein Unternehmer seinen Weg verfolgt. Wichtig dabei ist es, den Fokus niemals zu verlieren und dabei doch ständig in Bewegung zu bleiben.

Was ich unter Beharrlichkeit oder auch Resilienz als Eigenschaft eines erfolgreichen Unternehmers verstehe, ist das aktive Begegnen von Hindernissen und von Gegenwind und das absolute Voranstellen des Ziels, das es zu erreichen gilt! Diese Beharrlichkeit und auch die Disziplin, stets dran zu bleiben und alle Ziele entschlossen zu verfolgen, hat mich persönlich der Sport gelehrt.

Rational zu verstehen, wie eine perfekte Kurve beim Skifahren gezogen wird, ist eine Sache. Dieses theoretische Wissen dann auf der Piste bei verschiedensten Schnee- und Witterungsverhältnissen und entsprechend der aktuellen Tagesverfassung umzusetzen, ist noch einmal eine völlig andere Herausforderung. Es braucht zahlreiche Trainingsfahrten und Erfahrungen, damit der Körper diese perfekte Kurve auch intuitiv und jederzeit umsetzen kann.

Das gilt meines Erachtens auch im Unternehmensalltag! Das fertige Konzept muss in der Realität getestet, geprüft und bei Bedarf immer wieder angepasst werden. Als Berater habe ich zum Beispiel mit meinem Konzept für ein Unternehmenscockpit viele Unternehmen besucht, um irgendwann den ersten Auftrag abzuholen.

Die ersten Präsentationen dieses Konzepts, das ich erarbeitet hatte, führten logischerweise nicht sofort zu einem Auftrag. Das hat mich jedoch nicht davon abgehalten, weiter nach potentiellen Kunden Ausschau zu halten und ihnen mein Konzept vorzustellen. Heute ist dieses Cockpit ein äußerst erfolgreiches Produkt in unserem Portfolio. Nur die durch den Ringfinger repräsentierte und gelebte starke Beharrlichkeit konnte zu diesem langfristigen Erfolg führen!

Der kleine Finger: Klein, aber oho

Der kleine Finger scheint nach dem Prinzip „klein, aber oho“ zu funktionieren, denn er steht, wie Sie im Buch erläutern, für unsere Werkzeuge und Fähigkeiten. Was macht ihn so besonders?

Ja, genauso wie das Sprichwort es ausdrückt, ist dieser Finger der rechten Hand im 10-Finger-Modell klein, aber sehr wichtig. Die fünfte wesentliche Eigenschaft eines Unternehmers, einer Unternehmerin, ist das Beherrschen aller Werkzeuge, der Einsatz des Fachwissens, des Könnens, der Fertigkeiten und des Talents für das Erschaffen der zugesagten Leistungen.

Der Einsatz all dieser gesammelten Werkzeuge verschafft Unternehmern entscheidende Wettbewerbsvorteile und ermöglicht es ihnen dadurch, ihren Mitbewerbern die entscheidende Nasenlänge voraus zu haben. Diese Fertigkeiten und Fähigkeiten werden durch unseren kleinen Finger repräsentiert. Hier schließt sich auch der Kreis der Logik und Wirksamkeit meines 10-Finger-Modells im Zusammenspiel aller anderen bisher beschriebenen Finger der rechten Hand!

Ein Profi zu sein auf seinem Gebiet ist auch heute noch bedeutsam, jedoch spielt diese Tatsache nicht mehr die absolute Hauptrolle, wie es vor einigen Jahren noch der Fall war. Früher waren Wissen und Können – der kleine Finger – die Grundvoraussetzungen für jeglichen Erfolg. Heute jedoch kommen noch weitere Faktoren hinzu.

Wissen jeglicher Art steht uns rasch und in unbegrenztem Umfang aus dem Netz jederzeit zur Verfügung. Über Wissen zu verfügen ist also definitiv kein reines Alleinstellungsmerkmal mehr. Auch das handwerkliche Können nehmen uns heute Roboter und Maschinen der Generation Industrie 4.0 in hohem Ausmaß ab.

Diese Entwicklungen lassen mich zu dem Schluss kommen, dass Wissen und handwerkliches Können zwar auch heute noch einen Profi auszeichnen. Für den Erfolg sind für mich jedoch auch Begeisterung, Zielsetzung sowie Mut und Beharrlichkeit immens wichtig oder sogar noch wichtiger, denn diese Eigenschaften kann kein Unternehmer durch das gesamte Wissen des Internets oder durch computergesteuerte Maschinen kompensieren.

Werkzeuge und Fähigkeiten: Die Bedeutung des kleinen Fingers

Um welche Werkzeuge geht es speziell bei diesem, dem kleinen Finger?

Als die wichtigsten Werkzeuge und Fähigkeiten sehe ich heute den Umgang mit Informationstechnologie, mit Software, mit so vielen weiteren technischen Entwicklungen, die jeden Tag neu auf uns zukommen. Es geht vor allem darum, sich neugierig ständig auf Neues einstellen zu können und zu wollen und nicht aus Bequemlichkeit oder Mutlosigkeit am Altgedienten hängen zu bleiben.

Unternehmer müssen heute offen dafür sein, die Künstliche Intelligenz zu nutzen und zu beherrschen. Und bereit dafür sein, Prozessen, die durch computergesteuerte Maschinen durchgeführt werden können, in ihren Produktionsstätten Tür und Tor zu öffnen. Einen wesentlichen Faktor für den Erfolg sehe ich vor allem auch in der Fähigkeit von Unternehmern im Umgang mit unterschiedlichen Kulturen von Mitarbeitern und generell in der Kommunikation mit Menschen.

Großes Potential sehe ich auch im Wandel bei den Unternehmern von der Konzentration auf Dinge und Produkte hin zur Konzentration auf den Menschen. Alle diese Werkzeuge und Fähigkeiten repräsentiert der kleine Finger, der in diesem Sinne auch von großer Flexibilität geprägt sein sollte, um sich der Lawine an Neuerungen, die zukünftig noch auf ihn zukommen, anzupassen.

Die linke Hand im 10-Finger-Modell: Ein ganzheitlicher Ansatz

Wir Menschen haben ja glücklicherweise zwei Hände, mit denen wir arbeiten können. Sie haben die Bedeutung der fünf Finger der rechten Hand bereits ausführlich beschrieben, dort geht es um den Unternehmer und seine zentrale Rolle. Wenden wir uns nun im Rahmen des 10-Finger-Modells der linken Hand zu. Wofür steht zum Beispiel der Daumen der linken Hand?

Richtig, wer beide Hände zur Verfügung hat, daran alle zehn Finger vorhanden sind und diese auch aktiv einsetzt, kann das gesamte Potential für seinen Erfolg nutzen. Der Erfolg liegt dann buchstäblich in der Hand! Fehlt einer der Finger, fehlt auch einer der Erfolgsfaktoren! Dieses Fehlen muss der Unternehmer dann zwangsläufig kompensieren, was einen wesentlich höheren Einsatz an Energie erfordert. Sehr oft ist es auch nicht möglich, ohne diese eine fehlende Eigenschaft auszukommen.

Die gesamte linke Hand steht im 10-Finger-Modell im Unterschied zur rechten Hand für jene Erfolgselemente, die außerhalb der Persönlichkeit des Unternehmers für den Erfolg notwendig sind. An den Fingern der linken Hand beschreibe ich die Art des Umfelds, das für die Entwicklung seines Geschäftsmodells für den Unternehmer wesentlich ist.

Die rechte Hand des Unternehmers in Kombination mit der linken Hand und den dort vertretenen jeweiligen Umfeldfaktoren ergibt somit ein ganzheitliches Bild der insgesamt notwendigen Dimensionen zum Erfolg. Am Daumen der linken Hand stehen die Mitstreiter, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines Unternehmers, die dazu beitragen, die in der rechten Hand des Unternehmers definierten Elemente zu multiplizieren.

Dabei muss der Unternehmer seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit seiner eigenen Begeisterung anstecken! Sind die Mitarbeiter nicht überzeugt und begeistert, ist der Daumen in seinem Einsatz insgesamt schwächer und sollte kraftvoller eingesetzt werden. Schafft es eine Unternehmerpersönlichkeit, seine Mitarbeiter, Mitstreiter und Förderer mit seiner Begeisterung anzustecken, bedeutet dies ein Vielfaches an Energie, die im Unternehmen vorhanden ist, um gemeinsam erfolgreich zu sein.

Der Zeigefinger der linken Hand: Zielkunden und Positionierung

Der Zeigefinger der linken Hand ist laut Ihres 10-Finger-Modells den Kunden eines Unternehmens gewidmet. Was sind die Erfolgsgeheimnisse dieses Fingers?

Mit dem Zeigefinger wählt ein Unternehmer seinen Zielmarkt und seine Zielkunden. Daraus entsteht eine klare Positionierung, was für kleine und mittelgroße Unternehmen besonders bedeutsam ist. Eine solche, sehr klare Positionierung hat schon sehr viele „Hidden Champions“ hervorgebracht!

Es geht darum, sich seine gewünschten Zielkunden selbst und aktiv auszusuchen und nicht jenem Kundenkreis nachzulaufen, der sowieso nicht zum Unternehmen und dessen Kultur passt. Der starke Zeigefinger der linken Hand hat daher die Aufgabe, punktgenau auf diese Wunschkunden abzuzielen und sie an Bord zu holen.

Der Mittelfinger: Mitbewerber und Marktchancen

Und das „M“ für Mittelfinger steht betreffend die linke Hand für die Mitbewerber und den Markt. Wie können Unternehmen die Kraft des linken Mittelfingers für sich nützen?

Der Mittelfinger ist im 10-Finger-Modell nach dem Daumen der stärkste Finger und steht für die mächtigen Mitspieler am Markt. Er repräsentiert an der linken Hand die Tatsache, dass wir es auf den Märkten immer mit starken, größeren und vor allem kapitalkräftigeren Mitbewerben zu tun haben werden.

Genau diese Mitbewerber sind es jedoch, die uns dazu animieren, ständig besser und damit schlagkräftiger zu werden! In meiner Tätigkeit als Berater begegne ich immer wieder Unternehmern, die sich nicht über ihre Mitbewerber informieren oder ihren Markt nicht ausreichend kennen. Diese Unkenntnis führt dann zu Fehlentscheidungen und Fehleinschätzungen, die dem Erfolg massiv im Wege stehen können. Der Mittelfinger erinnert Unternehmer kraftvoll daran, die Konkurrenz niemals außer Acht zu lassen!

Es geht also darum, die vorhandenen Mitbewerber im unternehmerischen Geschehen ernst zu nehmen, den Markt extrem gut zu kennen und die möglichen Chancen, die dieser Markt bietet, geschickt zu nutzen. Dabei sind aus meiner Erfahrung eine Stärken-Schwächen-Analyse sowie eine Chancen-Risiko-Analyse äußerst hilfreiche Instrumente, um zu identifizieren, wo die vielversprechendsten Möglichkeiten für das eigene Unternehmen liegen.

Sie werden feststellen, dass jeder Markt so manch verborgene Chance bietet! Diese gilt es zu nutzen und dabei darauf zu achten, mit dem eigenen Unternehmen und dessen Leistungen stets eine Nasenlänge oder besser gesagt, Fingerkuppenlänge, voraus zu sein!

Der ganzheitliche Ansatz des 10-Finger-Modells

Wer auch noch wissen will, was es mit dem Ringfinger und kleinem Finger der linken Hand auf sich hat, erfährt dies direkt in Ihrem Buch! Aber können Sie uns zum Abschluss zusammenfassend noch einmal die wichtigsten Attribute nennen, die das Prinzip des 10-Finger-Modells für Entrepreneure so wirksam und erfolgsversprechend machen?

Das Erfolgskonzept des 10-Finger-Modells sehe ich vor allem in der holistischen Nutzung von Eigenschaften des Unternehmers, die an den Fingern der rechten Hand stehen und in der Nutzung der Umfeldfaktoren, die an den Fingern der linken Hand festgemacht sind.

Das holistische Prinzip verdeutlicht auch noch ein weiterer Umstand, der in der Handkarte steckt. Denn um ihre Herzensangelegenheit in die Hand zu nehmen, reicht ein Finger nun einmal nicht aus! Versuchen Sie einmal, einen Gegenstand mit nur einem Finger in die Hand zu nehmen, es wird nicht funktionieren. Wir benötigen zumindest zwei Finger, um etwas zu ergreifen. Noch sicherer und erfolgreicher gelingt dieses Ergreifen dann unter dem Einsatz von allen Fingern.

Außerdem habe ich aus der Kombination der verschiedenen Finger noch weitere Erkenntnisse abgeleitet, die den Erfolg unterstreichen. Aus der Kombination von Daumen und Zeigefinger der rechten Hand, also aus der Kombination von Begeisterung und Zielsetzung, entsteht der „Sinn“ in Ihrem Leben, damit definiert der Unternehmer sein „WARUM“, seinen „Purpose“, seinen Zweck und schlägt damit den Weg zu permanentem Erfolg ein.

Lassen Sie Ihren unternehmerischen Traum nicht länger warten, nehmen Sie ihn beherzt und vertrauensvoll in die Hand und setzen Sie ihn entschlossen um. Sie wissen ja nun, dass Sie Ihre persönliche Checkliste auf Ihrem Erfolgsweg immer mit dabeihaben.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Prinzip des 10-Finger-Modells!

Herr Erlacher, Vielen Dank für Ihre Ausführungen.

Das Interview mit Herrn Josef Erlacher führte die AGITANO Redaktion.

Über das Buch „Erfolg liegt in deiner Hand!“

Nur eines von fünf neu gegründeten Unternehmen überlebt die ersten fünf Jahre.

Was über den Erfolg eines Unternehmens entscheidet, erklärt Josef Erlacher anhand des von ihm entwickelten 10-Finger-Modells. Das Geheimnis dieser „Handkarte“ liegt in fünf persönlichen Eigenschaften und fünf äußeren Faktoren. Jeder der zehn Aspekte wird einem Finger zugeordnet. Die Handkarte vereint neben Begeisterung, Mut und Beharrlichkeit noch sieben weitere Schlüsselfaktoren, wie Mitarbeiter, Mitbewerber oder technische Aspekte, die ein Unternehmen rentabel machen. Das Erfolgsmodell des Autors beruht auf seinen rationalen Erkenntnissen als Unternehmensberater und seiner persönlichen Geschichte als nahezu blinder bzw. stark sehbeeinträchtigter Skiabfahrtsrennläufer und Medaillengewinner bei den Paralympics. Buch „Erfolg liegt in deiner Hand“ von Josef Erlacher, erschienen im Goldegg Verlag

Das Buch verbindet betriebswirtschaftliches Know-how mit dem Mindset eines Spitzensportlers und der persönlichen Lebensgeschichte eines Mannes, der Grenzen überwindet.

Die Leserinnen und Leser …

profitieren von betriebswirtschaftlichem Fachwissen, erprobten Beispielen aus der Unternehmenspraxis und emotionalen Erfahrungen aus der Welt des Profisports

realisieren, warum die eigene Unternehmer-Persönlichkeit die wichtigste Stellschraube ist und wie man äußere Faktoren gekonnt / vorteilhaft nutzen kann

erhalten mit der Handkarte eine klare Anleitung & eine prägnante Check-Liste, die Orientierung gibt

lernen, wie sie anhand des 10-Finger-Modells ihr eigenes Vorhaben mit Erfolg umsetzen können

erleben hautnah, wie der eigene Wille Grenzen überwinden kann und Spitzenleistung erreichen lässt.

Über Josef Erlacher

Fast blind zu sein, hält mich nicht davon ab, die Möglichkeiten zu sehen. Josef Erlacher ist Experte für erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Er berät über 500 Unternehmen und unterrichtet an der Salzburg Management Business School. Seine Stärke zieht der stark sehbehinderte Autor, der mehrmals als Skirennfahrer auf dem Siegerpodest bei den Paralympischen Spielen stand, aus seiner scharfen Beobachtungsgabe und seinem unbezwingbaren Willen, Grenzen zu überwinden. Erlacher ist Gründer des 10-Finger-Modells – der Handkarte für systematischen Unternehmenserfolg. Die Quintessenz seiner Erkenntnisse aus Unternehmenswelt und Profisport bringt er in seinem Buch „Der Erfolg liegt in Deiner Hand“ auf den Punkt. Josef Erlacher ist Experte für erfolgreiche Unternehmensentwicklung, Keynote Speaker und Autor (Bild: © Alfred Tschager)

Josef Erlacher lebt mit seiner Lebensgefährtin, seiner kleinen Tochter und seinem Sohn in Villanders, Südtirol.

Mehr zu Josef Erlacher erfahren Sie auf seiner persönlichen Website.