easyLEARN startet Zusammenarbeit mit FSA – Interview mit René Klickermann

René Klickermann im Gespräch zu easyLEARN und der FSA-Kooperation

Herr Klickermann, mit ihrem Nachhilfeinstitut easyLEARN haben Sie in kurzer Zeit eine erfolgreiche Nachhilfeeinrichtung aufgebaut, die Schülern aller Klassenstufen in vielen Fächern Unterstützung bietet. Ehe wir uns näher mit ihrer aktuellen Kooperation beschäftigen, können Sie unseren Lesern zunächst einen kurzen Überblick über Ihr Unternehmen und Ihre Arbeit geben?

René Klickermann: Ich bin seit mehr als 10 Jahren im Bereich Nachhilfe aktiv. Daneben habe ich in verschiedenen Management-Positionen und als IT-Berater gearbeitet. In dieser Zeit konnte ich viele Erfahrungen sammeln, die mir bei der Gründung von easyLEARN im November 2022 zugutegekommen sind.

Die Grundidee unseres Nachhilfeprogramms besteht darin unseren Schülern ein Kleingruppenkonzept mit möglichst großer Flexibilität zu bieten. Das Ergebnis dieser Bemühungen ist ein Hybrid-Unterrichtssystem, bei dem die Vorteile von Präsenz- und Online-Nachhilfe kombiniert werden.

Bildungsangebot im Kurzüberblick

Was gehört alles zu Ihrem Leistungsangebot?

René Klickermann: Unser Kernangebot umfasst einen professionellen Einzelunterricht in der Gruppe. Das heißt dass unsere Nachhilfelehrer individuell auf jeden Lernenden eingehen und mit ihm an seinen individuellen Problemen arbeiten können.

Im Fokus steht dabei die Vorbereitung auf Klassenarbeiten und Tests sowie die gemeinsame Arbeit an Hausaufgaben. Darüber hinaus legen wir viel Wert auf eine gewissenhafte Nachbereitung des Schulstoffs und auf das Aufholen von Defiziten, die über längere Zeiträume entstanden sind.

Welche Rolle spielt dabei das Thema Digitalisierung?

René Klickermann: Eine große. Die allseits voranschreitende Digitalisierung macht auch vor dem Bildungsbereich nicht halt. Bereits heute ist eine starke Verquickung von Präsenz- und Online-Unterricht festzustellen.

Auf dieser Grundlage haben wir von easyLEARN ein Konzept für die Schüler entwickelt, bei dem sie selbst entscheiden können, ob sie bei den Kursen vor Ort sein oder sie lieber vom heimischen PC aus besuchen wollen.

Ermöglicht wird diese Flexibilität durch Online-Sessions, in die sich die Schüler einfach einloggen können.

Aktuelle Kooperation mit FSA

Doch auch klassische Kooperationen verlieren angesichts dieser Entwicklungen nicht an Bedeutung. Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit dem Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA), die Sie seit 2022 führen?

René Klickermann: Wir pflegen seit vielen Jahren Engagements für Hand- und Fußballvereine. Da wir im Rahmen dessen auch einen eigenen Fußball-Cup durchführen, kamen wir nach einiger Zeit in Kontakt mit dem FSA.

Nach intensiven Gesprächen haben wir beschlossen, die Jugendarbeit in den Vereinen in Sachsen-Anhalt zu unterstützen. Neben den schulischen Leistungen ist ein Ausgleich für Jugendliche sehr wichtig. Und hier ist Fußball einfach seit vielen Jahren sehr beliebt.

Wie sieht die Zusammenarbeit genau aus?

René Klickermann: Wir unterstützen den FSA mit einem jährlichen Sponsor-Beitrag für die Jugendarbeit. Zudem geben wir über die Social-Media-Kanäle des FSA Lerntipps. Darüber hinaus erhält jedes Kind, welches in einem Fußballverein in Sachsen-Anhalt Mitglied ist, von uns auf das monatliche Schulgeld einen Rabatt, wenn es bei uns angemeldet wird. Doch auch für ältere Schüler oder Auszubildende ist unser Angebot gedacht.

Wie stellen Sie sicher, dass die schulische Bildung und die sportliche Karriere der Schülerinnen und Schüler in Einklang sind?

René Klickermann: Für die Kinder ist ja letzten Endes die Schule ihr Job und Fußball ihr Ausgleich. So wie Erwachsene ihrem Job nachgehen und sich in der Freizeit sportlich betätigen, so brauchen auch Kinder und Jugendliche eine Möglichkeit, sich ausreichend zu bewegen, Stress abzubauen und etwas für ihr körperliches Wohlbefinden zu tun.

Hier kommt es vor allem darauf an, das richtige Maß zu finden, sodass für beides genug Zeit vorhanden ist. Um dies sicherzustellen, befinden wir uns immer in engem Austausch mit unseren Schülern und unserem Kooperationspartner.

So entwickeln wir etwa gemeinsam mit dem FSA bereits ein Konzept von Fußballcamps, wo die Spieler in den Ferien Fußball und Schule vereinen können.

Das klingt, als handelt es sich um eine langfristig angelegte Zusammenarbeit?

René Klickermann: Ja. Die Zusammenarbeit ist auf Dauer angelegt. Langfristig soll es für alle Kinder aus den Vereinen Möglichkeiten und Angebote geben, sich in schulischen Themen unterstützen zu lassen. Dafür bauen wir unter anderem unser Online-Angebot aus.

easyLEARN Bildungsangebot nutzen

Wie können sich interessierte Schülerinnen und Schüler für die Bildungsangebote im Rahmen dieser Kooperation anmelden? Gibt es bestimmte Voraussetzungen?

René Klickermann: Nein. Die Anmeldung ist ganz unkompliziert. In den Städten, in denen wir Niederlassungen haben, können die Schüler einfach Kontakt zu uns aufnehmen und unser Angebot testen.

Darüber hinaus können sich die Schüler auch über die offiziellen Kanäle des FSA melden und unser Online-Angebot ausprobieren.

Welche Botschaft oder welches Versprechen möchten Sie an die Eltern, Schülerinnen und Schüler senden, die sich für diese besondere Bildungsmöglichkeit interessieren?

René Klickermann: Mit unserer Erfahrung wissen wir, dass sich Schule und Fußball in Einklang bringen lassen. Mit unserer Unterstützung kann jedes Kind seine sportlichen Leistungen entfalten, ohne dass die schulischen Leistungen darunter leiden.

Sind in der Zukunft weitere Kooperationen geplant? René Klickermann: Wir können uns vorstellen, auch weitere Kooperationen einzugehen. Grundsätzlich ist es unser Ziel, auch weiterhin ein verlässlicher Partner für Nachhilfe in der Region zu sein und Schülern eine optimale Lernumgebung bieten. Auch die soziale und ökologische Nachhaltigkeit sind dabei zentrale Themen für uns. Dann wünschen wir für die Zukunft alles Gute und danken Ihnen für die informativen Einblicke. Das Interview mit René Klickermann von easyLEARN führte die AGITANO Redaktion. René Klickermann (Bild: © easyLEARN)

Über easyLEARN

easyLEARN ist ein professioneller Anbieter von qualifizierten Bildungs- und Nachhilfeangeboten an 9 Standorten in Sachsen und Sachsen-Anhalt. easyLEARN bietet individuelle Nachhilfe in kleinen Gruppen von drei bis fünf Schülern in Form von Präsenzunterricht in den easyLEARN-LernCentern vor Ort und als Online-Unterricht an. easyLEARN fördert Jugendliche in allen gängigen Fächern, allen Klassen und Schularten.

Qualifizierte und motivierte Nachhilfelehrer kümmern sich um jeden Schüler und helfen ihm, Schulstoffe besser zu verstehen sowie seine Leistungen dauerhaft zu verbessern. Als wichtiger privater Bildungsdienstleister hält easyLEARN ein breites Angebot bereit, das neben Nachhilfe auch Prüfungsvorbereitungen und Ferienkurse umfasst.