Sicherheit im Güterverkehr – so stellen Sie sie sicher!

In der Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 9. August 2023 wurden erschreckende 24.926 Diebstähle von Lkw-transportierten Gütern registriert. Diese Zahl wurde der EMEA-Organisation (Europe + Middle East + Africa) der ref=“https://tapaemea.org/“ target=“_blank“ rel=“noopener noreferrer“>Transported Asset Protection Association gemeldet. Der Güterverkehr ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer globalen Wirtschaft. Doch mit seinem Wachstum nehmen auch die Herausforderungen in puncto Sicherheit und Diebstahl zu. In diesem Beitrag gehen wir auf mehrere Punkte ein. Warum wird die Sicherheit im Güterverkehr immer relevanter? Welche Praktiken haben sich bewährt, um Güter sicher zu transportieren? Wie können Sie diese effektiv umsetzen? Erhalten Sie einen umfangreichen Einblick in die Sicherheit im Güterverkehr und nehmen Sie wertvolle Tipps mit.