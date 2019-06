4 Fragen – 4 Antworten zu: Interim Management

Befristete Arbeitsverträge betreffen mehr und mehr Arbeitnehmer hierzulande. Dieses Phänomen findet sich auch im oberen Management Bereich. In diesem Zusammenhang ist häufig die Rede von Interim Management, welches in den vergangenen Jahren kontinuierlich stärker gefragt ist: von 2002 bis 2018 stieg das Honorarvolumen allein in Deutschland auf über 1,9 Milliarden Euro. Doch was ist Interim Management eigentlich? Und wann lohnt sich der Einsatz eines Interim Managers für ein Unternehmen?