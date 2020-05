5 Fragen – 5 Antworten rund um Amazon FBA

Ein eigenes Unternehmen aufzubauen ist der Traum von vielen – und immer mehr haben auch die Möglichkeit dazu. Denn in der Tat wird das Gründen immer günstiger und schneller: So dauerte die Unternehmensgründung 2004 noch ganze 49 Tage, 2018 bereits nur noch rund 20 Tage. Zudem sanken die Kosten in demselben Zeitraum um 74 Prozent. Diese Entwicklung hängt auch mit den zahlreichen Möglichkeiten zusammen, wie eine Unternehmensgründung abgewickelt werden kann und welche Abwicklungsoptionen für alle zahlreiche Prozesse zur Verfügung stehen. Eine davon ist Amazon FBA, welche der folgende Beitrag in fünf Fragen und fünf Antworten kurz zusammenfasst.

Was ist Amazon FBA?

Bei diesem Begriff steht „FBA“ für „Fulfillment by Amazon“. Diese Option steht Händler*innen zur Verfügung, die Amazon als Vertriebskanal nutzen. Bei Amazon FBA übernimmt der Konzern sozusagen zahlreiche Aspekte, die zwangsläufig anfallen, wie etwa

Lagerung

Versand

Retourenmanagement

Customer Service.

Gerade im Rahmen von Neugründungen von Unternehmen ist diese Option sehr attraktiv, da nahezu alle zeitraubenden Aktivitäten von Amazon abgewickelt werden.

Für wen eignet sich Amazon FBA?

Letztendlich steht diese Option jeder Person offen, die eine Produktidee hat, unabhängig davon, ob sie bereits unternehmerisch tätig ist oder nicht. Die Idee an sich muss noch nicht einmal vollständig ausdifferenziert sein, um die ersten Schritte zu planen. Für einen Startpunkt ist es jedoch zumindest hilfreich, die angestrebte Produktnische vor Augen zu haben, um sich daran orientieren zu können.

Sobald eine grobe Richtung feststeht, besteht der nächste Schritt in einer Produktrecherche. Welche Produkte gibt es bereits? Welcher Bedarf besteht? Anhand solcher grundlegenden Fragen können angehende Händler*innen damit beginnen, zugeschnitten auf Amazon FBA Produkte zu recherchieren. Dabei ist es sinnvoll, bereits mehrere Optionen für ein mögliches Portfolio im Kopf zu haben. Entscheidend ist allerdings der Startpunkt mit einigen wenigen Produkten, von dem ausgehend das Sortiment nach und nach aufgebaut werden kann.

Wie lässt sich ein Business via Amazon FBA strukturiert aufbauen?

Es ist wie bei jeder Unternehmensgründung und Projekten ganz allgemein: Strategie ist das A und O. Denn nur so lässt sich die Reihenfolge der Schritte identifizieren, die Gründer*innen jeweils konzentriert angehen sollten. Dazu eine weitere Zahl: Etwa zehn Prozent der Unternehmen verschwinden vom Markt – pro Jahr. Einer der maßgeblichen Gründe für diese Entwicklung findet sich häufig in einer fehlenden soliden Strategieplanung.

Wie bei jedem Geschäftsmodell sind auch bei einem Business via Amazon FBA verschiedene Schritte zu durchlaufen. Zunächst gilt es also – passend zur jeweiligen Geschäftsidee – sich einen umfassenden Überblick über alle notwendigen Schritte zu verschaffen. Ebenfalls naheliegend, jedoch häufig übersehen: Nutzen Sie die Ressourcen, die bereits verfügbar sind! Gerade bei flexiblen Modellen wie Amazon FBA ist es ratsam, sich nach Anbietern umzusehen, die bereits erfolgreich in diesem Umfeld tätig sind. Sie müssen das Rad nicht neu erfinden, und eine Amazon FBA Anleitung erweist sich gerade beim Start als ausgesprochen hilfreich.

Was spricht für den Online-Handel via Amazon?

Ein großes Pro-Argument für Amazon ist, dass es bereits fest am Markt etabliert hat. Auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise ist es letztendlich ein Marktteilnehmer, der für viele nicht mehr wegzudenken ist. Die Bestellzahlen im Online-Handel erreichten in den vergangenen Wochen vorweihnachtliche Dimensionen – wovon natürlich auch die Händler*innen profitierten. Zudem ist es ein bewährtes System, das funktioniert – sofern man diese Option mit Plan angeht. Auch ist der Start eine relativ schnelle und profitversprechende Lösung.

Worauf sollten Händler*innen achten?

Rechtliche „Stolperfallen“ können sich je nach Produktnische und Unternehmensausrichtung stark unterscheiden. Letztendlich gilt auch hier ein simples Grundgebot: Insbesondere Neugründer*innen sollten sich genauestens mit den Vorgaben auseinandersetzen – von allen Seiten, allgemein rechtlich wie auch von Amazon vorgegeben – um alle Themen sauber abzubilden und rechtliche Graubereiche von Vornherein zu vermeiden.

Ein Thema, das sich nicht umgehen lässt, ist der Widerruf. Ein gewisses Restrisiko für den Handel bleibt bei Widerruf, Retouren, Haftung et cetera letztendlich immer bestehen. Deshalb besteht eine Empfehlung von Trusted Shops beispielsweise darin, in puncto Widerrufsrecht besondere Sorgfalt walten zu lassen. So sollten Händler*innen, die FBA nutzen, dafür sorgen, dass sie gegebenenfalls widersprüchliche Widerrufsbelehrungen vermeiden.