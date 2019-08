5 Gründe, wieso Urlaub Zuhause mehr Erholung bringen kann

Die Urlaubssaison steht vor der Tür und damit fragen sich Stressgeplagte, wohin die Reise gehen soll. Zu den beliebtesten Urlaubsarten zählen in Deutschland Bade- oder Strandurlaub, Städtereisen oder Kreuzfahrten. Doch nicht jeden lockt die weite Welt im Urlaub. Denn auch ein Urlaub in den eigenen vier Wänden hat seinen Reiz und bietet oftmals mindestens genauso viel Erholung. Welche fünf Gründe dafür sprechen, dass Sie Ihren nächsten Urlaub „auf Balkonien“ oder im heimischen Garten verbringen sollten, erfahren Sie im folgenden Beitrag.

Staycation: Urlaub Zuhause ist trendy

Man soll gehen, wenn es am schönsten ist – besagt ein bekanntes Sprichwort. Das trifft für viele Augenblicke im Leben zu. Doch nicht unbedingt für den Erholungsurlaub! Denn auch in den eigenen vier Wänden kann ein entspannendes Urlaubsgefühl entstehen. Das denken aktuell mehr und mehr Menschen, die dem aktuellen Urlaubstrend „Staycation“ folgen. Das Wortspiel aus den Begriffen „stay“ (bleiben) und „vacation“ (Urlaub) beschreibt dabei die Idee, „la dolce vita“ im eigenen Zuhause zu erleben, statt in die Ferne zu reisen. Dafür sprechen auch fünf gute Gründe.

1. Man braucht keine langwierige Anreise.

Bei einem Urlaub in der Ferne ist es oft notwendig, einen mehrstündigen Flug oder eine anstrengende Autofahrt hinter sich zu bringen. Das kann Stress für den Körper bedeuten. Insbesondere, wenn man früh aufbrechen muss. Außerdem kann es bei Fernreisen über mehrere Zeitzonen passieren, dass man einen unangenehmen Jetlag – also eine Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus – bekommt. Dieses Risiko besteht bei einem Urlaub Zuhause nicht, was die Erholung potenziell steigen lässt.

2. Man hetzt nicht von einer Unternehmung zur nächsten.

Im Urlaub gibt es oft nahezu grenzenlose Möglichkeiten für Unternehmungen und Aktivitäten. Das hat sicherlich seinen Reiz, um Abstand von der alltäglichen Routine zu gewinnen. Doch auf der anderen Seite führt das dazu, dass sich viele Menschen unter Druck setzen, um möglichst viel zu sehen. Da kann die Entspannung auf der Strecke bleiben. Zuhause entfällt dieser innere Druck automatisch. Schließlich lebt man hier und hat im Zweifelsfall noch genügend Zeit, einen Museums- oder Freibadbesuch nachzuholen. Dazu bleibt Zeit, um sich anderen Dingen zu widmen, wie der gründlichen Gartenpflege, der Anschaffung eines neuen hochwertigen Gartenzauns oder Gabionen.

3. Man kann so lange schlafen, wie man möchte.

Ausschlafen zählt zu den beliebtesten Dingen, um sich im Urlaub zu erholen. Doch längere Frühstückszeiten gibt es meist in nur wenigen Hotels. Das kann zu einem unschönen Erwachen für Langschläfer führen, wenn man diese Leistung fest gebucht hat. Wer Urlaub Zuhause macht, ist unabhängig von festen Frühstückszeiten. Man kann solange schlafen, wie man möchte. Dazu gibt es hierzulande in jeder Stadt eine Menge Cafés und Bistros, die Frühstück oder Brunch bis nachmittags anbieten.

4. Man hat alles Notwendige, was man braucht.

Gerade beim Kofferpacken taucht oft die Frage auf, ob alles Notwendige eingepackt wurde. Klassischerweise vergisst man allerdings doch etwas Wichtiges. Oder man musste aus Platzgründen besondere Dinge Zuhause lassen. Diese Gefahr besteht beim Urlaub Zuhause nicht, weil Sie alles um sich haben, was Sie brauchen. Und falls Notwendiges fehlt, wissen Sie genau, wo Sie diese Utensilien kaufen können.

5. Man spart sich vorab eine Menge Nerven.

Oft geht der Stress schon früh los. Denn die Urlaubsplanung kostet nicht selten viel Zeit und Nerven. Dazu zählen die Auswahl des Reiseziels, die Buchung von Unterbringung und Transportmittel sowie die Organisation von reiserelevanten Punkten. Dieses nervenaufreibende Prozedere spart man sich logischerweise, wenn man Urlaub Zuhause macht und kann stattdessen aktiv entspannen.