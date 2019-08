Erfolgreich abnehmen: Was steckt hinter der Slow-Carb Ernährung?

Wer ein paar Kilos abnehmen möchte, steht oft vor der Qual der Wahl. Denn es gibt unzählige Diäten und Abnahmeprogramme auf dem Markt. Viele halten jedoch nicht, was sie versprechen und empfehlen, einen Bogen um Nudeln, Reis und Co. zu machen. Das führte dazu, dass Kohlenhydrate gemeinhin einen schlechten Ruf bekamen. Deswegen denken nicht wenige Menschen, Kohlenhydrate sind Dickmacher. Warum Sie das nicht glauben sollten und was hinter der Slow-Carb Ernährung steckt, erfahren Sie im folgenden Beitrag.