Aktien kaufen & CFD Trading mit GmbH: Das ist zu beachten

Die Anlage in Wertpapiere ist nicht nur für Privatpersonen interessant, sondern auch für GmbHs. Eine Alternative oder Ergänzung zur klassischen Investition in Aktien sind CFDs, bei denen Investoren auf positive oder negative Wertentwicklungen eines Basiswertes setzen. Seitdem 2021 die neue Verlustverrechnungsbeschränkung in Kraft trat, gilt es, beim Investieren mit der GmbH einiges zu beachten. Was das bedeutet und wann es Sinn ergibt, das Firmen- oder das Privatvermögen für Börsengeschäfte einzusetzen, wird nachfolgend genauer beleuchtet.