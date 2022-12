Aktienhandel: Was muss man als Neueinsteiger beachten?

Die Börse als Ort des Aktienhandels

Der Aktienhandel ist ein wesentlicher Bestandteil des Finanzmarktes. Dabei werden Aktien an einer Börse gehandelt, die als organisierter Markt für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren fungiert. Anleger können dabei entweder direkt an der Börse handeln oder über einen Bank- oder Maklerdienst. Die Börse ist der Ort, an dem sich Käufer und Verkäufer treffen, um Aktien zu handeln.

Die Preise für die Aktien werden durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Wenn mehr Käufer als Verkäufer bereit sind, zu einem bestimmten Preis zu kaufen, steigt der Preis. Falls es mehr Verkäufer als Käufer gibt, sinkt der Preis. An der Börse bilden sich also die Preise für die Aktien. Anleger sollten sich daher gut informieren, bevor sie in den Aktienhandel einsteigen. Sie sollten wissen, welche Aktien an der Börse gehandelt werden und sich über die aktuellen Kurse informieren. Zudem sollten sie sich über die Risiken des Aktienhandels informieren und nur in Aktien investieren, wenn sie bereit sind, das Risiko einzugehen.

Wie funktioniert der Aktienhandel?

Wie bereits erwähnt, werden Aktien an der Börse gehandelt. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man Aktien kaufen und verkaufen kann.

Stammaktien und Vorzugsaktien

Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass es zwei Arten von Aktien gibt: die Stammaktien und die Vorzugsaktien. Die Stammaktien sind diejenigen, die den größten Teil des Unternehmens repräsentieren, während die Vorzugsaktien eine kleinere Anzahl an Anteilen haben. Die Vorzugsaktien haben jedoch einige Vorteile gegenüber den Stammaktien, zum Beispiel eine höhere Dividende oder einen Anspruch auf die Unternehmensvermögenswerte im Falle einer Insolvenz.

Händler und Makler

An der Börse gibt es verschiedene Arten von Händlern, die unterschiedliche Funktionen haben. Zum Beispiel gibt es Makler, die den Kontakt zwischen Käufern und Verkäufern herstellen, und Händler, die selbst Aktien kaufen und verkaufen. Der Kauf und Verkauf von Aktien an der Börse erfolgt über ein System namens Orderbuch. In diesem System werden alle Kauf- und Verkaufsangebote für eine bestimmte Aktie aufgezeichnet. Wenn Sie also Aktien kaufen oder verkaufen möchten, müssen Sie Ihr Angebot im Orderbuch hinterlassen. Sobald das Orderbuch ein Angebot mit einem passenden Gegenangebot findet, wird der Handel abgeschlossen.

Limitorder und Marketorder

Es gibt verschiedene Arten von Ordern, die Sie beim Kauf oder Verkauf von Aktien an der Börse verwenden können. Eine Limitorder ist eine Art von Order, bei der Sie den Preis festlegen, zu dem Sie bereit sind, Ihre Aktie zu kaufen oder zu verkaufen. Eine Marketorder ist hingegen eine Order, bei der Sie den aktuellen Marktkurs akzeptieren. Wenn Sie also beispielsweise 100 Aktien zum aktuellen Kurs von 50 US-Dollar kaufen möchten, würde dies als Marketorder ausgeführt.

Welche Risiken gibt es beim Aktienhandel?

Wenn Sie neu im Aktienhandel sind, sollten Sie sich bewusst sein, dass der Aktienhandel Risiken birgt. Denn obwohl es natürlich die Möglichkeit gibt, mit Aktien Geld zu verdienen, ist es auch möglich, Geld zu verlieren. Zum einen besteht immer die Gefahr, dass der Kurs fällt und man sein Geld verliert. Zum anderen kann es auch zu Verlusten kommen, weil Informationen fehlen und Fehler passieren. Sich umfassend zu informieren ist deshalb eine wichtige Voraussetzung, um in den Aktienhandel einzusteigen.

Da beim Aktienhandel generell das Risiko besteht, dass die Kurse fallen können, lohnt es sich, das eigene Portfolio zu diversifizieren. Das bedeutet, dass man nicht nur stark in eine Einzelaktie investiert, sondern mehrere Positionen mit verschiedenen Unternehmen hält oder in einen ETF oder Indexfond investiert, der direkt die Positionen vieler Unternehmen gleichzeitig zeigt.

Tipps für den erfolgreichen Einstieg in den Aktienhandel

Um an der Börse erfolgreich zu starten, sollten Sie diese grundlegenden Tipps berücksichtigen.

Tipp #1: Gründlich informieren

Informieren Sie sich gründlich: Bevor Sie mit dem Aktienhandel beginnen, sollten Sie sich möglichst genau informieren. Suchen Sie sich einen guten Börsenbrief oder eine Website, die Ihnen hilfreiche Tipps und Tricks für den Handel mit Aktien bietet. Auch Online-Seminare können hilfreich sein. Achten Sie darauf, dass Ihre Quelle zuverlässig ist und von Experten stammt.

Tipp #2: Demokonto nutzen

Nutzen Sie ein Demokonto: Viele Online-Broker bieten neben einem realen Konto auch die Möglichkeit an, zunächst mit virtuellem Geld zu handeln (Demokonto). Dies ist ideal für den Einstieg in den Aktienhandel, da hierbei kein finanzielles Risiko besteht. Üben Sie so lange, bis Sie sicher sind, und erstellen Sie anschließend Ihr Konto beim Broker Ihrer Wahl.

Tipp #3: Richtigen Broker finden

Nehmen Sie sich die Zeit, den richtigen Broker zu finden: Es gibt ganz verschiedene Online-Broker, die verschiedene Vor- und Nachteile haben. Die Art, wie die Nutzungsgebühren berechnet werden, variiert beispielsweise ganz dramatisch, je nachdem, wo man sein Konto eröffnet. Auch die Art der gehandelten Aktien oder angebotenen ETFs kann schwanken. Man sollte auch darauf achten, welcher Broker die beste Börsenapp hat.

Tipp #4: Welcher Anlegertyp sind Sie?

Finden Sie heraus, welche Art von Anleger Sie sind: Es gibt verschiedene Arten von Anlegern: Value-Anleger suchen nach Unternehmen mit hohem Potenzial, die von anderen noch nicht entdeckt wurden und daher unterbewertet sind. Growth-Anleger investieren in Firmen, deren Umsatz und Gewinn stark steigen – auch wenn diese bereits teuer bewertet werden. Dividendenjäger streben hohe Renditen an und investieren dementsprechend in Unternehmen mit solidem Wachstum sowie regelmäßigen Ausschüttungen an die Aktionäre. Welcher Typ Anleger Sie am meisten interessiert, hängt natürlich von Ihrer persönlichen Strategie ab!

Fazit

Der Handel mit Aktien ist eine Möglichkeit, hohe Renditen zu erzielen. Allerdings birgt der Aktienhandel auch immer ein Verlustrisiko. Darüber sollten sich alle Börsenanleger bewusst sein. Durch Recherche im Vorfeld und eine kluge Anlagestrategie lassen sich diese Risiken reduzieren, aber nicht ausschalten. Nehmen Sie sich die nötige Zeit, bevor Sie in den Aktienhandel einsteigen.