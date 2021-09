Die Pandemie: Leverkusen zwischen Pleiten und neuen Chancen

Kaum eine Region in Deutschland wurde nicht von der Pandemie gebeutelt. Verdienstausfälle, zusätzliche Kosten und das Wegfallen ganzer Einnahmezweige zwangen viele Unternehmen in die Knie. Staatliche Hilfen ließen lange auf sich warten oder entpuppten sich doch bürokratischer als zuvor angenommen. Immer mehr Mittelständler gaben gezwungenermaßen ihre Firmen auf. An gleicher Stelle florieren andere Geschäftszweige – und zwar diejenigen, die trotz oder sogar aufgrund der Pandemie bestehen konnten. Auch neue Unternehmen wurden – erfolgreich – in den vergangenen anderthalb Jahren gegründet: So gibt es in der Krise stets Gewinner und Verlierer. Auch in Leverkusen zeichnet sich dieser Trend ab.