Lohnt sich ein Investment in Kryptowährungen noch?

Über Katja Heumader

... ist promovierte Politikwissenschaftlerin und kennt sich aus mit Hierarchie und Kooperation – die nicht nur in der Politik, sondern auch in Wirtschaft und Job das Geschehen bestimmen. Deshalb bloggt sie auch am liebsten über Themen wie Führungskultur, Unternehmenskultur und alles, was HR betrifft. Bei AGITANO ist sie für die Redaktionsleitung und Themenplanung zuständig.