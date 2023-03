Bitcoin-Kurs: Wie lese ich ihn richtig?

Hintergründe und Eigenschaften von Bitcoin

Bitcoin basiert auf der Blockchain-Technologie, bei der Blöcke von Daten sicher gespeichert werden. Bei der Kryptowährung sind alle Überweisungen verschlüsselt, damit Hacker keine Chance auf einen Angriff haben. Da es sich um eine digitale Währungsform handelt, gibt es keine gedruckten Münzen oder Scheine.

Im Vergleich zum herkömmlichen Geld wird Bitcoin in einem Netzwerk unmittelbar zwischen Absender und Empfänger gehandelt. Deswegen steht keine Bank als Kontrollinstanz dazwischen. Aus diesem Grund müssen Anleger auch kein Konto eröffnen, um die erforderlichen Überweisungen durchführen zu können. So verschafft die Kryptowährung Bitcoin Investoren eine viel größere Unabhängigkeit von regulierenden Autoritäten.

Der Bitcoin-Kurs und seine Entwicklung

Entwicklungsgeschichte

Bitcoin ist eine relativ neue Anlageklasse. Vor allem im Vergleich zu Währungen und klassischen Anlagen wie Edelmetallen .

Trotzdem hat die Kryptowährung eine bewegte Geschichte hinter sich, die mit einer eindrucksvollen Kursentwicklung einhergeht. So belief sich der erste bekannte Wechselkurs auf einen extrem geringen Wert von nur 0,08 US-Cent pro Bitcoin.

In der Anfangszeit gab es noch keine Handelsplätze für Kryptowährungen oder hilfreiche Apps für den Handel. Damals handelten Käufer und Verkäufer die Preise noch untereinander aus. In manchen Fällen fand der Tausch der digitalen Währung in Foren statt. Zum Beispiel im Jahr 2010 wurden zwei Pizzen gegen sage und schreibe 10.000 Bitcoins eingetauscht.

Bisherige Entwicklung des Bitcoin-Kurses

Der Bitcon-Kurs hat sich rasant entwickelt:

In 2010 stieg der Kurs auf einen 1 US-Dollar.

Im Jahr 2011 lag er schon bei 10 US-Dollar.

Ein paar Jahre danach war der Bitcoin 100 US-Dollar wert.

2013 waren es bereits 1.000 US-Dollar.

Im Jahr 2017 stieg er von 10.000 US-Dollar auf rund 19.700 US-Dollar.

Im Jahr 2020 belief sich der Kurs auf 20.000 US-Dollar.

Danach machte er 2021 einen gigantischen Sprung von 30.000 auf 40.000 US-Dollar.

Im Jahr 2022 erreichte er Spitzenwerte von 50.000 bis 60.000 US-Dollar.

Wer Bitcoin sicher anlegen will, sollte beständig auf den Kursverlauf achten.

Bitcoin-Kurs: Entstehung und Einflussfaktoren

Im Gegensatz zu herkömmlichen Währungen wird der Bitcoin-Kurs nicht berechnet. Er entsteht vielmehr durch das aktuelle Angebot und die entsprechende Nachfrage. Die Kryptowährung basiert auf einer dezentralen Struktur. Es gibt daher weder eine Regierung noch eine Zentralbank, die auf den Kurs Einfluss ausüben. Deswegen legt keine externe Instanz den Wechselkurs fest.

Stattdessen spielt der freie Markt eine maßgebliche Rolle bei der Kursentwicklung:

Wenn die Anfrage das Angebot übersteigt, steigt der Preis deutlich.

Falls das Angebot die Nachfrage übersteigt, es auf dem Markt also mehr Verkäufer als Käufer gibt, dann sinkt der Preis beständig.

Sobald Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht sind, bleibt der Kurs einigermaßen stabil.

An den diversen Handelsplätzen finden Käufer und Verkäufer im Rahmen ihrer Handelsaktivitäten einen gemeinsamen Preis, der ausgeglichen ist und den aktuellen Bitcoin-Kurs ergibt. Egal ob die Investoren die Kryptowährung kaufen oder verkaufen möchten.

Diese Faktoren beeinflussen den Bitcoin-Kurs

Heutzutage gibt es zahlreiche Faktoren, die den Bitcoin-Kurs beeinflussen. Alltäglich sind Preisschwankungen bedingt durch Veränderungen bei Angebot und Nachfrage.

Darüber hinaus haben gewisse Ereignisse auf globaler Ebene einen entscheidenden Einfluss auf den Bitcoin Preis, sowohl kurzfristig als auch langfristig. Zu den kurzfristigen Ereignissen mit einer großen Einflussnahme gehören politische Entscheidungen der tonangebenden Staaten. Wenn Global Player wie China oder die USA mit einem Verbot der Kryptowährungen drohen würden, könnte es zu einer weitreichenden Panik an den Märkten kommen. Im Anschluss würde dieser Umstand zu extrem schnell fallenden Kursen führen.

Des Weiteren können großangelegte Investitionen von prominenten Persönlichkeiten zu einem Preisanstieg führen, dazu gehören:

US-Billionär Elon Musk

US-Milliardär Peter Thiel

Sängerin Katy Perry

Aber auch der Einstieg von großen Unternehmen und internationalen Konzernen hat das Potenzial, den Bitcoin-Kurs in sehr kurzer Zeit stark nach oben zu treiben. Da die Onlinehändler und Apps den Anlegern rund um die Uhr für Käufe und Verkäufe zur Verfügung stehen, können sie zu jedem Zeitpunkt sofort auf gravierende Ereignisse reagieren.

Derzeitige Prognose für den Bitcoin-Kurs

Die volatilen Kursentwicklungen beim Bitcoin können extrem sein. So gibt es eine große Anzahl an Gründen für die letzten Preisstürze, die sehr rasant waren. Dabei spielen die aktuell enorm gestiegenen Zinsen ein wesentliche Rolle.

Seit der weltweiten Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine ist es zu einer hohen Inflation gekommen. Dem steht im Januar 2023 ein Kursanstieg von mehr als 40 % gegenüber. Deswegen lässt sich die weitere Entwicklung des Bitcoin nicht so einfach prognostizieren.

Im Moment sprechen zahlreiche Fakten dafür, dass die positive Entwicklung des Bitcoin weiter anhält. Dazu gehört auch eine entspanntere Lage an den weltweiten Aktienmärkten sowie eine optimierte Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft. Diese Aspekte wirken sich in der Regel förderlich auf den Bitcoin-Kurs aus.

Darüber hinaus lassen sich die Charts der Kryptowährung mit einer innovativen Online Broker Software analysieren. Zu den gebräuchlichen Tools gehören Trendlinien, welche eine typische Richtung angeben.

Fazit

Gegenwärtig befinden sich viele Kryptowährungen im Aufschwung. Deshalb sehen die Experten die Perspektiven der digitalen Währungsformen mit Hoffnung. Wer den Bitcoin-Kurs dank der genannten Hinweise richtig lesen kann, vergrößert seine Chancen auf hohe Gewinne.