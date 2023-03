Wie kann man als Unternehmen nachhaltiger mit Wasser umgehen?

Wasser: Kostbare Ressource und Lebensgrundlage

Alle Tiere, Pflanzen und Menschen sind auf Wasser angewiesen. Denn das kühle Nass bildet die Grundlage allen Lebens. Neben der Flüssigkeitsversorgung nimmt das Wasser aber auch in vielen anderen Lebensbereichen wie Hygiene oder Haushalt einen wichtigen Stellenwert ein. Aber erst, wenn das Wasser knapp ist, merken wir eigentlich, wie wichtig es ist.

Leider können wir auch in Deutschland eine Wasserknappheit nicht mehr gänzlich ausschließen. Der Klimawandel und die damit verbundenen Wetterveränderungen führen dazu, dass unser Wasser knapper wird. Fällt nicht genug Regen und stellen sich zugleich auch noch extreme Hitzewellen ein, kann sich nicht genügend Grundwasser im Erdreich bilden, aus dem anschließend das benötigte Trinkwasser gewonnen wird. Klimawandel, Umweltverschmutzungen und lokale Industriestandorte bedrohen demnach maßgeblich die Wasserversorgung – auch in Deutschland. Umso wichtiger ist es, dass wir nachhaltiger mit Wasser umgehen und es nicht verschwenden.

Wasserfilter als Lösung für Unternehmen

Während bereits zahlreiche Haushalte in Deutschland auf Wasserfilter setzen, um das Leitungswasser von möglichen Schadstoffen und Krankheitserregern zu befreien, können auch Unternehmen zu einem solch praktischen Helfer greifen. Im Online-Shop Vitalhelden.de lassen sich unter anderem verschiedene Wasserfilter-Systeme finden, die selbst in Büro und Co. ohne viel Aufwand installiert werden können.

Durch einen hochwertigen Filtervorgang wird das Leitungswasser anschließend von jeglichen Fremdkörpern und Krankheitserregern befreit, sodass die Mitarbeiter dieses ohne Bedenken trinken können. Auf diese Weise lässt sich auch der Konsum von Plastikflaschen im Unternehmen reduzieren.

Plastikflaschen sind per se schlecht für die Umwelt. Für die Herstellung und Reinigung dieser Flaschen werden zudem auch wieder wertvolle Wasserressourcen verwendet. Wir vermeiden also nicht nur Müll, wenn wir auf sie verzichten, sondern können auch nachhaltiger mit Wasser umgehen.

Nachhaltiger mit Wasser umgehen durch Trinkwasserspender

Um den Plastikmüll zu reduzieren und zeitgleich die Wasserverschwendung im eigenen Unternehmen einzudämmen, kann auch über die Anschaffung eines Wasserspenders nachgedacht werden.

Viele Mitarbeiter, die täglich die eigene Wasser-PET-Flasche zur Arbeit mitbringen, trinken diese meist gar nicht leer. Das übrigbleibende Wasser wird dann in den meisten Fällen einfach weggeschüttet. Das muss jedoch nicht sein.

Durch einen Wasserspender im Unternehmen steht gesundes Trinkwasser auf Abruf zur Verfügung, sodass sich jeder Mitarbeiter stets ein Glas holen kann. Da mittlerweile auch verschiedene Modelle an Wasserspendern offeriert werden, lässt sich selbst Wasser mit Kohlensäure zapfen, sodass jeder auf seinen Geschmack kommt.

Wasserfresser: Alte Leitungen und Dichtungen

Um den Wasserverbrauch im eigenen Unternehmen zu reduzieren, sollten auch alte Leitungen und Dichtungen regelmäßig kontrolliert werden. Oftmals lassen sich dort poröse oder verkalkte Stellen finden, durch die das Wasser ungehindert fließen kann. Das Gleiche gilt übrigens auch für tropfende Wasserhähne. Intakte Hähne und Leitungen tragen also dazu bei, dass wir nachhaltiger mit Wasser umgehen.

Auf den ersten Blick mag ein undichter Wasserhahn nicht sonderlich viel Wasser verschwenden. Tropft der Hahn allerdings stundenlang, laufen mehrere Liter Wasser einfach in den Abfluss. Wird ein tropfender Wasserhahn möglichst schnell repariert, lassen sich im Jahr bis zu 1.000 Liter Wasser sparen. So viel Wasser fließt durch den kleinen Effekt nämlich einfach in den Abfluss. Apropos Wasserhahn …

Nachhaltiger mit Wasser umgehen durch effizientes Händewaschen

Viele Unternehmen setzen bereits auf elektronische Wasserarmaturen – aber eben noch nicht alle. Diese bieten sich aber vor allem in Büros und Co. mit vielen Mitarbeitern an. Denn leider wird immer noch das Wasser während des Händewaschens laufengelassen. Auf diese Weise wird nicht nur unnötig Wasser verschwendet, sondern auch der Wasserverbrauch des Unternehmens schießt deutlich in die Höhe.

Elektronische Wasserarmaturen tragen dazu bei, dass wir nachhaltiger mit Wasser umgehen, indem sie den Wasserfluss steuern. Denn das Wasser fließt nur dann, wenn jemand die Hände unter den Hahn hält.

Mit Luftsprudlern Wasser sparen

Unternehmen, die nicht zwingend auf elektronische Wasserarmaturen setzen und dennoch den Wasserverbrauch reduzieren wollen, können auch zu sogenannten Luftsprudlern greifen. Hierbei handelt es sich um kleine Düsen, die einfach auf den Wasserhahn geschraubt werden. Der Aufwand hält sich demnach in Grenzen.

Der Luftsprudler mischt das Wasser mit Luft, sodass der Wasserstrahl zwar gleichbleibt, aber deutlich weniger Wasser aus dem Hahn kommt. Konkret gesagt: Durch den Einsatz eines Luftsprudlers, lässt sich der Wasserverbrauch um bis zu 50 Prozent reduzieren.

Geschirr sparsam und sauber spülen

Viele Unternehmen besitzen eine Teeküche, in der sich die Mitarbeiter etwas zu essen oder einen Kaffee beziehungsweise Tee zubereiten können. Allerdings kommt in diesen Fällen meist auch immer sehr viel Geschirr zusammen. Dieses sollte am besten in der Spülmaschine gereinigt werden. Anders als erwartet lässt sich auf diese Weise nämlich eine Menge Wasser sparen.

Moderne Spülmaschinen benötigen lediglich rund 12 Liter Wasser, um das Geschirr zu reinigen. Werden Teller und Co. hingegen per Hand abgewaschen, kommen schon gerne mal 50 oder mehr Liter zusammen. Sofern noch nicht vorhanden, sollte deshalb über die Anschaffung einer Spülmaschine für das Unternehmen nachgedacht werden, damit die Mitarbeiter nachhaltiger mit Wasser umgehen können.

Allerdings kann die Spülmaschine nur dann beim Wassersparen helfen, wenn die Mitarbeiter das Gerät auch effizient nutzen. Dazu gehört eben auch, die Maschine nur dann einzuschalten, wenn diese auch vollständig beladen wurde.

Moderne Spülkästen nutzen

Auch moderne Spülkästen helfen dabei, nachhaltiger mit Wasser umzugehen. So sollten diese unter anderem mit einer Spül-Stopp-Taste oder einer Zwei-Mengen-Spülung versehen sein. Andernfalls würden rund neun Liter Wasser pro Spülgang im Abfluss landen. Um kein Wasser zu verschwenden, sollten Unternehmen auch die Dichtungen in den Spülkästen regelmäßig überprüfen lassen.

Nachhaltiger mit Wasser umgehen ist ganz einfach

Auch in Unternehmen gibt es also viele Möglichkeiten, wie man nachhaltiger mit Wasser umgehen kann. Sie unterscheiden sich nicht von den Tipps für zu Hause. Ob im Bad oder in der Küche: Technische Vorrichtungen und ein paar Verhaltensänderungen können einen wichtigen Beitrag zum Wassersparen leisten.