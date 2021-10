So kaufen Sie Kryptowährungen

Spätestens mit dem enormen Wertanstieg der Bitcoins ist klar, wieso Kryptowährungen mehr denn je zu boomen scheinen. Darum haben Ethereum, Dogecoins, Litecoins & Co eines gemeinsam: Sie sind auf der Beliebtheitsskala weiter auf dem Vormarsch und locken Investoren und Anleger gleichermaßen an. Im Übrigen sind Bitcoins und andere Kryptowährungen in vielen Branchen längst als Zahlungsmittel angekommen – sowohl online als auch lokal. Auch das erklärt, wieso der Trend in Richtung der virtuellen Währungen geht. Doch wie kann man Kryptowährungen eigentlich kaufen? Die Antwort bekommen Sie in diesem Artikel.

Kryptowährung kaufen – so geht’s!

In den meisten Fällen ist es natürlich möglich, die Kryptowährungen über ihre offizielle Seite zu kaufen. Hier ist automatisch auch ein hohes Maß an Seriosität geboten, welches viele Marktplätze jedoch ebenso bieten. So kommt insbesondere Coinbase.com mit seinen Verifizierungsmethoden für mehr Sicherheit gut bei den Kunden an, um beispielsweise mit Bitcoins zu handeln. Während der Marktplatz rundum binance.com ebenso zu empfehlen ist, wo hier von Ethereum bis Bitcoins mehr als 150 weitere Kryptowährungen darauf warten, ihre Besitzer zu wechseln. Tagesaktuell passen sich hier die Preise an, um natürlich auch den besten Zuschlag zu erhalten. Gleichermaßen lässt sich hier auch der eine oder andere Coin verkaufen.

Doch nicht vergessen: Ein Wallet ist für die jeweiligen Kryptowährung essenziell, um sie schnell in Empfang nehmen zu können.

Bei Online-Brokern boomen die Kryptowährungen immer mehr

Natürlich ist der Hype um die Kryptowährungen nicht an den Online-Brokern vorbeigezogen. Auch dort ist es möglich, diese zu erwerben. Aber Achtung: Nicht auf allen Plattformen ist die Auszahlung auf dem eigenen Wallet möglich, sodass es sich bei vielen Online-Brokern eher um eine spekulative Anlage handelt. Hier sollten Interessenten genau darauf achten, um welche Art von Handel es sich bei den Online-Brokern handelt. Etoro, justtrade.com und die Stuttgarter BSDEX sind hier als seriöse Plattformen zu erwähnen, wo der Handel und das Spekulieren mit verschiedenen Kryptowährungen möglich sind.

Kryptowährung lassen sich leichter kaufen als gedacht

Viele Leser:innen haben sicher angenommen, dass der Kauf von Kryptowährungen etwas komplizierter ist. Das liegt jedoch meist nur daran, dass die digitale Welt der virtuellen Währungen für viele noch einem Buch mit sieben Siegeln gleicht. So schwer ist es allerdings nicht, wenn man die seriösen Adressen kennt, wo der Kauf und der Handel im Allgemeinen mit verschiedenen Kryptowährungen möglich ist. Selbstverständlich sollten sich Interessenten Etherum, Bitcoins, Dogecoins, Litecoins & Co nur widmen, wenn sie eine seriöse Plattform für den Handel vorfinden und entsprechend zum Spekulieren, falls das erwünscht ist.

Ein Wallet ist für die Kryptowährungen jedoch notwendig, um sie dort auszahlen zu können und mit ihnen im Web einzukaufen. Doch Vorsicht, nicht bei allen Brokern ist eine Auszahlung möglich, sondern nur der reine spekulative Handel! Hier gilt es, sich genau zu notieren, wo eine Auszahlung auf das eigene Wallet möglich ist, um die Kryptowährungen im Besitz zu haben. Dennoch ist der Kauf der Kryptowährungen leichter, als die meisten wohl angenommen hätten und deswegen darf jetzt gerne der Kauf der berüchtigtsten Währungen beginnen.