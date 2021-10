So kaufen Sie Dogecoin in Deutschland

Kryptowährungen gehören in vielen Bereichen längst zu einem adäquaten Zahlungsmittel und sind ein perfekter Ersatz für Karten- und Barzahlung. Während sich für viele Menschen der Bitcoin jedoch finanziell als zu teuer darstellt, ist der Dogecoin als günstige Alternative durchaus eine Empfehlung wert. Dogecoin sind hierzulande jedoch bislang noch wenig bekannt – wo also lassen sich Dogecoin käuflich erwerben?

Was sind Dogecoin?

Dogecoins sind eine weitere Kryptowährung, die ihren Ursprung eigentlich in einer Parodie der Mutter aller Kryptowährungen, den Bitcoins, fand. Mit dem rasanten Erfolg durch die schnellen Preisanstiege und Wertigkeiten gegenüber den Bitcoins haben wohl auch die Macher des Dogecoins nicht gerechnet, sodass die Kryptowährung in Deutschland mittlerweile eine echte Alternative darstellt. Nun gibt es zahlreiche Kaufinteressenten für den Dogecoin – aber wo ist der Kauf in Deutschland möglich?

Dogecoin in Online-Börsen kaufen und handeln

Eine seriöse und schnelle Möglichkeit, sich Dogecoin zu kaufen bieten zweifelsfrei die Börsen um eToro, Kraken, Binance und Plus500. Hier lassen sich Dogecoin nicht nur kaufen, sondern selbsterklärend auch handeln. Der große Vorteil: Ähnlich wie mit Bitcoins lassen sich hier auch mit Dogecoin spekulative Erfolge erzielen. Allerdings sollte man sich in diesem Fall nicht von etwaigen Schwankungen irritieren lassen und geduldig sein.

Dogecoin direkt und bequem über das eigene Wallet erwerben

Eine der leichtesten Möglichkeiten, um in Deutschland Dogecoins zu kaufen ist selbstverständlich das eigene Wallet. Dieses ist über die eigene Webseite dogecoin.com zu erreichen. Zunächst müssen Interessenten das Wallet auswählen und dieses entsprechend dem dortigen Leitfaden konfigurieren. Im Übrigen ist das Wallet auch für iOS, Android und Windows Betriebssysteme gleichermaßen downloadbar, um sogar von unterwegs aus Dogecoins kaufen zu können. Im Anschluss an die Konfiguration kann jeder Verbraucher damit beginnen, Dogecoin zu kaufen. Im Übrigen dient das Wallet nicht nur dem direkten und einfachen Kauf von Dogecoin, sondern kann man hier auch weitere Dogecoins in Empfang nehmen beispielsweise beim Traden, beim Ankauf von anderen Usern und so weiter.

Dogecoins bei spezialisierten Anbietern seriös und einfach kaufen

Eine weitere seriöse Möglichkeit, sich in Deutschland den Dogecoins zu widmen, sind entsprechende Anbieter wie bitpanda.com. Anders als Coinbase.com ist hier der direkte Handel mit Dogecoins möglich, während auf Coinbase lediglich die Beobachtung des Markts rundum die Kryptowährung möglich ist. Bei Bitpanda.com müssen sich Interessenten natürlich zunächst registrieren und im Anschluss erst einmal Geld einzahlen, um überhaupt in den Genuss der Dogecoins zu gelangen. Anschließend reicht ein einfacher Klick auf „Trade“ und dann direkt weiter klicken auf „Kauf“, um nun zwischen Doge und Dogecoins zu wählen. Jetzt dürfen die entsprechenden Mengen an Dogecoins eingekauft und auf das eigene Wallet versandt werden.

Dogecoins in Deutschland zu kaufen könnte nicht einfacher sein!

Um in Deutschland seriös Dogecoins kaufen zu können, ist in jedem Fall eines nötig: ein Wallet. Dieses ist die Grundbasis, um die Dogecoins in Empfang zu nehmen und im Anschluss natürlich das Traden beginnen zu können. Die seriösen Stellen um Bitpanda.com und Dogecoin.com sind in jedem Fall empfehlenswert für den Kauf und den Handel mit der beliebten Kryptowährung. Darüber hinaus ist es für die Spekulanten sicherlich empfehlenswert, sich auch die vielen Börsen um eToro oder beispielsweise Plus500 anzusehen. Denn auch dort ist natürlich die Spekulation mit Dogecoins möglich. Und wer weiß, vielleicht erreichen auch sie bald einen rasanten Wertanstieg wie die Bitcoins? Wer nichts wagt, der wird es nie wissen. Doch für Anfänger ist es immer wichtig, klein zu beginnen. Dafür eignen sich die Webseites rundum Dogecoins und Bitpanda.com, ehe man mit dieser Kryptowährung im großen Stil spekuliert.