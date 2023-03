Immobilienportfolio als Investment – Tipps von Immobilienchirurg Mounir Ghazi

Chirurgie und Immobilienvermittlung verlangen vor allem eines – Präzision

AGITANO: Sie sind eigentlich Chirurg und arbeiten auch noch immer in diesem Beruf. Was hat Sie dazu bewogen, vor mehr als fünf Jahren die Immobilienchirurg GmbH zu gründen?

Mounir Ghazi: Als ich acht Jahre alt war, habe ich zu meiner Mutter gesagt: Mama, wenn ich später erwachsen bin, dann werde ich Arzt und ich werde den armen Kindern in Afrika helfen, wie Michael Jackson es getan hat. Mir war früh klar, dass ich für diese Vision finanziell frei sein musste und dass ich dieses Ziel mit meinem Arztgehalt nicht so schnell erreichen würde. Also kaufte ich meine ersten Immobilien und gründete im Juni 2017 die Immobilienchirurg GmbH.

Sie haben also mit Ihrem eigenen Immobilienportfolio gestartet. Worauf sollte man achten, wenn man ein solches Portfolio zusammenstellt?

MG: Ja, genau. Nur dadurch habe ich auch so schnell das Produkt Immobilie verstanden. Man sollte vor allem darauf achten, dass die Immobilie sich in einer guten Lage mit positiver demografischer Entwicklung befindet und sich im besten Fall von selbst trägt.

Werden Sie im Operationssaal von Kolleginnen um Tipps für Investitionen in Immobilien gebeten?

MG: Sowohl im Operationssaal als auch außerhalb. Ich gebe aber keine Tipps zum Immobilienportfolio, während ich operiere. Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht.

Immobilienportfolio zusammenstellen: Umfassende Beratung ist das A und O

Können Sie kurz erläutern, in welchen Bereichen die Immobilienchirurg GmbH tätig ist?

MG: Hauptsächlich vermitteln wir Pflegeheime und andere Gesundheitsimmobilien sowie Mehrfamilienhäuser und Grundstücke zur Bebauung mit Mehrfamilienhäusern und Pflegeheimen.

Für ein privates Immobilienportfolio vermitteln wir auch Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser, sowohl zur Eigennutzung als auch als Kapitalanlage.

Mit der Immobilienchirurg GmbH beraten Sie vor allem Ärzte und Apotheker. Welche besonderen Ansprüche und Bedürfnisse haben diese Berufsgruppen?

MG: Dadurch, dass diese Berufsgruppen wenig bis gar keine Zeit haben, benötigen sie eine umfassende Beratung beim Erwerb einer Immobilie. Über den Verkauf hinaus brauchen sie eine zuverlässige Verwaltung ihres Immobilienportfolios.

Ein wichtiger Teil Ihrer Arbeit ist die Vermittlung von Pflegeheimen, Kliniken und Praxen. Inwiefern hilft Ihnen dabei Ihre Tätigkeit als Chirurg?

MG: Meine 12-jährige Tätigkeit als Klinikarzt hat mir dabei geholfen, die aktuellen Herausforderungen beim Thema Fachkräftemangel besser zu verstehen. Darüber hinaus spreche ich mit den Inhabern der Einrichtungen eine Sprache, was zum einen Vertrauen schafft und gleichzeitig Kompetenz ausstrahlt.

Immobilienmakler und Chirurg – auf den ersten Blick sind das zwei ziemlich unterschiedliche Tätigkeiten. Was haben sie aus Ihrer Sicht gemeinsam?

MG: Wir verbinden Immobilien-Know-how mit chirurgischer Präzision. Genauso, wie ich meine Patienten umfassend berate und die Indikation zu einer Operation stelle oder davon abrate, berate ich meine Kunden zum Thema Immobilien und stelle die Indikation zum Kauf einer Immobilie oder rate davon ab. Bei beiden Tätigkeiten habe ich eine Riesenverantwortung für die Entscheidung des Patienten oder des Kunden, da diese mir vertrauen.

Mounir Ghazi: „Der Immobilienmarkt bleibt stabil“

Mounir Ghazi, wie lautet die Diagnose des Immobilienchirurgs für den Immobilienmarkt angesichts von Lieferkettenproblemen, Fachkräftemangel und steigenden Zinsen?

MG: Meine Prognose lautet, dass sich die aktuelle Situation in einem Zeitraum von 24 Monaten wieder bessern wird. Beim Thema Fachkräftemangel sollte es zu einer Verkürzung der Ausbildungszeit kommen, sodass die Fachkräfte dem Arbeitsmarkt schneller zur Verfügung stehen.

Schon seit Jahren wird geunkt, dass es eine Immobilienblase gibt, die bald platzen wird. Dann wäre es vorbei mit der Wertsteigerung von Immobilien und Immobilien als einem rentablen Investment. Wie schätzen Sie die Lage ein?

MG: Wenn dieser Fall eintreten sollte, dann werden in erster Linie die Immobilien in B- und C-Lagen betroffen sein. In einer Stadt wie Berlin mit weiterhin positiver demografischer Entwicklung kommt es höchstens zu Wertverlusten an den Randbezirken. Ein Immobilienportfolio wird weiterhin ein rentables und sicheres Investment bleiben, da wir keine hohe Volatilität wie zum Beispiel bei Aktien haben.

Ihr Unternehmen ist seit Gründung stark gewachsen – von drei Mitarbeitern auf 30. Blicken Sie weiterhin optimistisch in die Zukunft?

MG: Ich blicke optimistischer denn je in die Zukunft. Letztes Jahr hatten wir trotz des Einbruch des Marktes unser wirtschaftlich stärkstes und 2023 werden wir es noch einmal übertreffen.

Über die Immobilienchirurg GmbH