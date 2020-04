Entscheidend sind die kleinen Schritte auf dem Weg zum Ziel – Yvonne de Bark im Personality-Interview

Yvonne de Bark ist Expertin für Körpersprache und gehört zu den in Deutschland meist gefragten Beraterinnen im Bereich der nonverbalen Kommunikation. Die internationale Top-Speakerin, mehrfache Autorin und leidenschaftliche Trainerin unterstützt hochrangige Personen in Wirtschaft und Politik dabei, den richtigen Auftritt für sich zu finden und die ideale Wirkung zu erzielen. Im Rahmen unserer Personality-Interviews hat sich Oliver Foitzik mit Yvonne de Bark zu ihrem beruflichen Wirken, ihren Tätigkeiten und ihren Ein- und Ansichten gesprochen.

Über Erfolg und Misserfolg entscheidet der vertrauensbildende zwischenmenschliche Kontakt – Yvonne de Bark im Personality-Interview

Schönen guten Tag Frau de Bark, in welcher Branche ist Ihr Unternehmen tätig und was fasziniert Sie an diesem Geschäftsfeld?

Ich bin in der Weiterbildungsbranche tätig. Mich fasziniert, dass mich ehemalige Teilnehmer auch nach Jahren noch anschreiben, wie sehr sich ihr Leben und ihre Wirkung auf andere zum Positiven hin entwickelt hat. Als Schauspielerin bekam ich als Feedback für meine Arbeit Autogrammwünsche und „Roter Teppich“-Events, als Coach und Vortragsrednerin bekomme ich als Feedback für meine Arbeit Dankesmails und glückliche Augen.

Was machen Sie mit Ihrem Unternehmen?

Ich bin Trainerin für Körpersprache (Auftreten, Präsentationen) und Trainerin für das Auftreten vor der Kamera (Medientraining).

Wie sieht Ihr typischer Tagesablauf aus, was macht Ihnen am meisten Spaß und warum?

Kein Tag ist wie der andere. Vor Corona habe ich Vorträge gehalten, Seminare gegeben oder in Einzelcoachings Menschen zu ihrem Ziel gebracht. Jetzt aktuell, in Corona-Zeiten, stehe ich um 7:30 Uhr auf, gehe laufen (ganz gemütlich), mache mich fertig für Videokonferenzen und coache Menschen online, wie sie vor der Webcam locker und sympathisch wirken können und wie sie ihr Setting (Licht, Hintergrund, Bildausschnitt, Ton) optimal gestalten. Ich gebe ab und zu Webinare zu meinen Themen und mache Lesungen aus meinen Büchern auf Facebook oder Instagram.

Abends bin ich platt und mache mich auf die einzige, aber auch schönste Reise, die im Moment möglich ist: Ins Land der Träume.

Was schätzen Ihre Mitarbeiter und Kunden an Ihnen?

Ich bekomme das Feedback, dass ich begeisterungsfähig bin, herzlich und auch noch was auf dem Kasten habe. Ach ja, und gestern hat ein Coachee zu mir gesagt: „Also, was DU alles siehst, was ich nie gesehen hätte, das ist schon toll“. Und sie schätzen an mir, dass ich erst aufhöre, wenn der Coachee glücklich ist.

Welche Werte vertreten Sie persönlich und wie setzen Sie diese im Geschäftsleben um?

Bildung und Weiterentwicklung stehen bei mir ganz oben. Ich plappere nie etwas nach, was ich mal gehört habe, sondern recherchiere so lange, bis ich selbst davon überzeugt bin. Ich finde es ermüdend, wenn Halbwahrheiten als Stein der Weisen verkauft werden.

Was bedeutet für Sie Unternehmertum?

Unternehmertum bedeutet für mich morgens aufzustehen und einen weiteren Dominostein in die richtige Richtung anzuschubsen. Das bedeutet manchmal, 60 Stunden die Woche zu arbeiten, wenn ein neues Projekt ansteht, aber auch das äußerst befriedigende Gefühl, die Dominosteine in Bewegung zu sehen.

Woran denken Sie bei den Worten „kurzfristiger Erfolg“ versus „Nachhaltigkeit“?

Kurzfristiger Erfolg ist auch ein Erfolg. Ich bin ein Fan der Babysteps: Kleine Ziele zu erreichen auf dem Weg zum großen Ziel. Kurzfristiger Erfolg kann nur dann auf weite Sicht nicht nachhaltig sein, wenn er nicht auf das große Ziel einzahlt. Im Moment konzentriere ich mich darauf, Menschen für Videokonferenzen fit zu machen. Langfristig aber werden immer mehr Menschen vor der Kamera in Onlinevideos und Webinaren präsentieren müssen und darauf werde ich sie bestens vorbereiten.

In welchem Unternehmen würden Sie gerne einmal einen Tag arbeiten und warum?

Ich arbeite ja glücklicherweise schon in vielen verschiedenen Unternehmen. Von DAX-Unternehmen bis mittelständische Unternehmen und habe viele Einblicke in die unterschiedlichen Unternehmensphilosophien. Ich sehe glückliche, motivierte Mitarbeiter, frustrierte Mitarbeiter und „Mir doch egal“-Mitarbeiter. Ich sehe, wie viel Druck teilweise auf den Mitarbeitern lastet und wie sie von Vorgesetzen geführt werden. Manchmal spürt man förmlich die Kälte, die mit dem Druck einhergeht. Und manchmal spürt man die große Lust der Mitarbeiter, für ihr Unternehmen alles zu geben, auch wenn es gerade harte Zeiten sind. Ein Familienunternehmen, bei dem ich Seminare halte, ist für mich ein großes Vorbild. Dort treffe ich auf außergewöhnliches Zusammengehörigkeitsgefühl und Motivation.

Wenn ich einen Tag in einem Unternehmen/Verein helfen dürfte, wäre das „Kinderlachen e.V.“. Ich bin immer wieder beeindruckt, welch großes Rad Christian Vosseler und Marc Peine seit 2000 so unglaublich erfolgreich drehen.

Welche Person ist Ihr Vorbild und warum?

Ich habe keine einzelne Person als Vorbild, sondern suche mir das, was verschiedene Personen tun, heraus. Aus diesem Puzzle entsteht ein Bild von den unterschiedlichsten Herangehensweisen und Umsetzungsmöglichkeiten auf dem Weg zu Erfolg und Zufriedenheit.

Wie lautet Ihr Lebensmotto?

Carpe minutem – Nutze die Minuten, die du lebst, sinnvoll und achtsam.

Welche Tipps geben Sie anderen Unternehmern mit auf den Weg – gerade in der jetzigen Zeit der Corona-Krise?

Umdenken, neue Wege gehen, sich jetzt schon auf das veränderte Leben nach der Corona-Krise einstellen. Sichtbarkeit und Reichweite ist im Moment das wertvollste Mittel, um das Vertrauen der Kunden nicht nur zu verstärken, sondern auch neu zu gewinnen. Die Sichtbarkeit sollte sympathisch, zielgruppenscharf und kompetent sein. Deswegen sollte man bei Auftritten vor der Webcam (Videokonferenzen, Webinare) auf gutes Licht, Ton, Hintergrund und Bildausschnitt achten und auf die Vermeidung einiger unschöner Signale in der Körpersprache achten. Der vertrauensbildende zwischenmenschliche Kontakt zum Geschäftspartner entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Denn nicht Systeme machen Geschäfte, sondern Menschen.

Frau de Bark, vielen Dank für das interessante Gespräch, Ihre Einsichten, Einschätzungen und Tipps für das Leben in der aktuellen Zeit! Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg und dass Sie noch viele Menschen mit Ihren Vorträgen und Tipps begeistern werden!

Das Interview führte Oliver Foitzik

Über Yvonne de Bark

Yvonne de Bark gehört zu den Top-Experten zum Thema Körpersprache und Wirkung. Die studierte Schauspielerin und Hochschuldozentin ist eine der gefragtesten Spezialistinnen für nonverbale Kommunikation in Deutschland. Sie unterstützt Vorstände in DAX-Unternehmen, schult Politiker und hält Seminare für alle, die sicher auftreten und ihre Wirkung zielgerichtet einsetzen wollen. Sie ist internationale Top-Speakerin, erfolgreiche Autorin und leidenschaftliche Trainerin. Mehr über Yvonne de Bark erfahren Sie unter www.yvonnedebark.de.